Microsoft ປ່ອຍຊຸດຕົວເກັບກຳ Xbox 360 ໃຫ້ກັບຜູ້ຫຼິ້ນເກມທີ່ຄິດຮອດ

Microsoft ໄດ້ແປກໃຈແຟນໆກັບການປະກາດຊຸດສະສົມ Xbox 3 ຂະໜາດ Mega 4:360. ລາຄາ 150 ໂດລາ, ຊຸດດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ຫຼິ້ນເກມໃດໆ ແຕ່ໃຫ້ຄວາມເສຍໃຈໃຫ້ກັບຄອນໂຊເກມຍອດນິຍົມຈາກປີ 2007. ຊຸດສະສົມ, ເຊິ່ງແມ່ນ Target-exclusive, ມີ 1,342 ຊິ້ນທີ່ສາມາດປະກອບເປັນ Xbox 360 ທີ່ສາມາດສ້າງໄດ້ຢ່າງສົມບູນແບບ. ດ້ວຍຕົວຄວບຄຸມ ແລະເຄື່ອງຈຳລອງຂອງ Halo 3. ມັນຮວມມີເມນບອດແບບຈຳລອງພາຍໃນກໍລະນີ Xbox.
ເຖິງແມ່ນວ່າຊຸດທໍາອິດຂອງການສັ່ງຈອງລ່ວງຫນ້າສໍາລັບຊຸດນັກລວບລວມແມ່ນຂາຍຫມົດແລ້ວ, ບາງຄົນກໍ່ມີຄວາມສະຫນຸກສະຫນານຢ່າງໄວວາໃນການເກັບກໍາທີ່ບໍ່ໄດ້ຄາດຫວັງແລະລາຄາ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄົນອື່ນໄດ້ປ້ອງກັນຊຸດ, ໂດຍສັງເກດວ່າລາຄາແມ່ນປົກກະຕິສໍາລັບຊຸດທີ່ມີຫຼາຍກວ່າ 1,000 ຕັນ.
ໃນຂະນະທີ່ຊຸດສະສົມບໍ່ໄດ້ສະຫນອງການເຊື່ອມຕໍ່ອອນໄລນ໌ກັບໂປຣໄຟລ໌ Xbox ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ, ມັນຂໍອຸທອນກັບ fans ທີ່ມີຄວາມສໍາພັນກັບເກມ retro. ເຖິງວ່າຈະມີປະຕິກິລິຍາທີ່ຕະຫຼົກ, ຫຼາຍຄົນເຫັນວ່າການອອກແບບຂອງຕົວເກັບລວບລວມມີຄວາມດຶງດູດໃຈແລະຈະພິຈາລະນາເພີ່ມມັນໃສ່ກ່ອງສະແດງຂອງພວກເຂົາ, ໂດຍໃຫ້ໂອກາດ.
ຫນ້າສົນໃຈ, ແຟນບາງຄົນຍັງໄດ້ສະແດງຄວາມປາຖະຫນາສໍາລັບ Microsoft ທີ່ຈະປ່ອຍ Xbox mini, ເນື່ອງຈາກວ່າ console ຕົ້ນສະບັບໃນປັດຈຸບັນມີອາຍຸຫຼາຍກວ່າ 20 ປີແລະອາດຈະເປັນສິ່ງທີ່ມີຄຸນຄ່າຂອງຄວາມຊົງຈໍາ retro. ເຖິງແມ່ນວ່າຊຸດສະສົມຂອງ Xbox 360 ອາດຈະເປັນລາຍການສະເພາະ, ແຕ່ມັນກໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການສົນທະນາລະຫວ່າງຜູ້ທີ່ມັກການຫຼິ້ນເກມແລະໃຫ້ວິທີການທີ່ເປັນເອກະລັກເພື່ອສະແດງຄວາມເຄົາລົບຕໍ່ເຄື່ອງຫຼີ້ນເກມທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບທີ່ຍືນຍົງຕໍ່ອຸດສາຫະກໍາ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Microsoft ປະກາດ Mega 3:4 Scale Xbox 360 Collector Set
– ຊຸດສະສົມ Xbox 360 ສະເພາະເປົ້າໝາຍຂອງ Microsoft