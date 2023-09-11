ການຟື້ນຟູມໍລະດົກຂອງ Philips CD-i: Arzette ແລະການຈໍາລອງຂອງເກມ "ບໍ່ດີ".

ໃນປີ 1991, Philips CD-i (Compact Disc-Interactive) ໄດ້ເຂົ້າສູ່ອຸດສາຫະກໍາເກມ. ໃນຂະນະທີ່ CD-i ສັນຍາວ່າຈະຫລິ້ນທັງ CDs ແລະວີດີໂອເກມ, ຊື່ສຽງຂອງມັນແມ່ນຢູ່ໃນເກມທີ່ມັນສະເຫນີ. ເປັນທີ່ຫນ້າສັງເກດ, ແຟນໄຊ Zelda ແມ່ນຢູ່ໃນບັນດາຫົວຂໍ້ທີ່ເຮັດໃຫ້ວິທີການຂອງພວກເຂົາໄປສູ່ເວທີນີ້, ພຽງແຕ່ຈະພົບກັບຄວາມກຽດຊັງແລະຄວາມຜິດຫວັງຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ໄວໄປຮອດປີ 2023, ແລະ Seth Fulkerson, ທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນນາມ “Dopply,” ກໍາລັງຈະປ່ອຍ Arzette: The Jewel of Faramore, ເກມເວທີທີ່ໃຫ້ຄວາມເຄົາລົບຕໍ່ເກມທີ່ແປກປະຫຼາດ ແລະຖືກວິພາກວິຈານໃນຍຸກ CD-i.
ການສາທິດຂອງ Arzette ຢູ່ PAX West 2023 ສະແດງໃຫ້ເຫັນການອຸທິດຕົນແລະຄວາມເອົາໃຈໃສ່ໃນລາຍລະອຽດທີ່ Fulkerson ເຂົ້າໄປໃນໂຄງການ. ເກມບັນທຶກພາບ ແລະກົນໄກຂອງ CD-i Zelda ເກມຕົ້ນສະບັບຢ່າງຊື່ສັດ. Fulkerson, ພ້ອມກັບເກມ retro connoisseurs Limited Run, ໄດ້ທົບທວນຄືນພື້ນຫລັງທີ່ແຕ້ມດ້ວຍມື, sprites ລະອຽດ, ແລະແມ້ກະທັ້ງ cutscenes infamous ທີ່ຖືກກຽດຊັງໂດຍຈໍານວນຫຼາຍ. ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມຮັບຮູ້ທາງລົບທີ່ອ້ອມຮອບອຸປະກອນແຫຼ່ງ, Fulkerson ເຫັນທ່າແຮງໃນເກມຕົ້ນສະບັບ, ປະເມີນມູນຄ່າການປະສົມປະສານຂອງການອອກແບບລະດັບເສັ້ນແລະບໍ່ເສັ້ນແລະຮູບແບບສາຍຕາທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງພວກເຂົາ.
ໃນຂະນະທີ່ການຈໍາລອງເກມ retro ໄດ້ກາຍເປັນປະເພດທີ່ນິຍົມ, Arzette ໂດດເດັ່ນເປັນຫນຶ່ງໃນຄວາມພະຍາຍາມທໍາອິດທີ່ຈະເຮັດຕາມປະສົບການ CD-i. Fulkerson ຍອມຮັບວ່າຜູ້ຫຼິ້ນຫຼາຍຄົນອາດຈະບໍ່ມີຄວາມຮູ້ໃດໆກ່ຽວກັບເກມທີ່ເປັນແຮງບັນດານໃຈຂອງ Arzette, ແຕ່ເຊື່ອວ່າເວທີການປະຕິບັດການແຕ້ມດ້ວຍມືທີ່ມີສະເຫນ່ແລະບາງຄັ້ງ cutcenes cheesy ສາມາດຖືກໃຈໂດຍທຸກຄົນ. ສໍາລັບຜູ້ທີ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບແຫຼ່ງທີ່ມາ, ມີໄຂ່ Easter ແລະການອ້າງອິງ subtle ທີ່ກະແຈກກະຈາຍໄປທົ່ວເກມ, ເພີ່ມ layer ເພີ່ມເຕີມຂອງຄວາມສຸກ.
ເຖິງແມ່ນວ່າ Fulkerson ບໍ່ສາມາດອ້າງອີງເຖິງເກມ Zelda CD-i ຕົ້ນສະບັບໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງເນື່ອງຈາກເຫດຜົນທາງກົດໝາຍ, ແຕ່ລາວກໍ່ຍອມຮັບແຮງບັນດານໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າໃນຂະນະທີ່ພະຍາຍາມສ້າງປະສົບການທີ່ເປັນເອກະລາດ ແລະ ເປັນເອກະລັກກັບ Arzette. ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ຫນຶ່ງໃນນັກສິລະປິນຕົ້ນສະບັບຈາກເກມ CD-i Zelda, Rob Dunlavey, ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນແຜນທີ່ໂລກແລະລະດັບສິລະປະໃນ Arzette, ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງສອງໂຄງການ.
ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ Arzette ແຍກອອກຈາກກັນແມ່ນຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງຈິງຈັງທີ່ຈະຟື້ນຟູຍຸກຂອງເກມທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຫຼາຍ. ຄວາມມັກຂອງ Fulkerson ສໍາລັບເກມທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຄ່ານິຍົມ ແລະຄວາມເຊື່ອຂອງລາວໃນທ່າແຮງທີ່ບໍ່ໄດ້ນຳໃຊ້ຂອງເຂົາເຈົ້າແມ່ນເຫັນໄດ້ຊັດເຈນໃນໂຄງການນີ້. ດ້ວຍ Arzette, ລາວຫວັງວ່າຈະສະແດງວ່າດ້ວຍເວລາ, ຊັບພະຍາກອນ, ແລະການອອກແບບເກມທີ່ດີ, ເຖິງແມ່ນວ່າເກມ "ບໍ່ດີ" ສາມາດປ່ຽນເປັນບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ມີຄວາມສຸກແລະຫນ້າຈົດຈໍາ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Nintendo Life