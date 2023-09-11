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MediaTek ນຳສະເໜີຕົວປະມວນຜົນ Dimensity 7200 Ultra ດ້ວຍຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ

ByGabriel Botha

Sep 11, 2023
MediaTek ນຳສະເໜີຕົວປະມວນຜົນ Dimensity 7200 Ultra ດ້ວຍຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ

ບໍ່ດົນມານີ້, MediaTek ໄດ້ເປີດເຜີຍໂປເຊດເຊີຫລ້າສຸດຂອງຕົນ, Dimensity 7200 Ultra, ໃນປະເທດຈີນ. ໃຫ້ບໍລິການເປັນລຸ້ນອັບເກຣດຂອງຊິບ Dimensity 7200 ທີ່ປ່ອຍອອກມາກ່ອນໜ້ານີ້, ຊິບເຊັດໃໝ່ນີ້ໃຫ້ປະສິດທິພາບ ແລະຄຸນສົມບັດທີ່ດີຂຶ້ນ. Dimensity 7200 Ultra ຖືກສ້າງຂຶ້ນໃນຂະບວນການ 4nm ທີ່ທັນສະໄໝຂອງ TSMC, ສັນຍາວ່າຈະເພີ່ມປະສິດທິພາບ ແລະການຄຸ້ມຄອງພະລັງງານ.

ໂປເຊດເຊີ octa-core ນີ້ປະກອບດ້ວຍສອງແກນ ARM Cortex A715, clocked ຢູ່ 2.8GHz, ແລະຫົກ Cortex A510 cores, ປະຕິບັດການຢູ່ທີ່ 2GHz. ຊິບເຊັດແມ່ນມາພ້ອມກັບ GPU Mali-G610 ສໍາລັບຄວາມສາມາດດ້ານກາຟິກພິເສດ. ມັນຮອງຮັບທັງ LPDDR4x ແລະ LPDDR5 RAM, ຮັບປະກັນການເຮັດວຽກຫຼາຍວຽກທີ່ລຽບງ່າຍ ແລະເປີດແອັບໄດ້ໄວ.

Dimensity 7200 Ultra ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຮອງຮັບກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ມີຄວາມລະອຽດທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈເຖິງ 200MP. ນອກຈາກນັ້ນ, ມັນສາມາດບັນທຶກວິດີໂອ 4K ທີ່ 30fps ແລະເປີດການສະແດງ Full HD+ ທີ່ມີອັດຕາການໂຫຼດຫນ້າຈໍຄືນຂອງ 144Hz. MediaTek ໄດ້ລວມເອົາ MediaTek APU 650 ລຸ້ນທີ 765 ຂອງເຂົາເຈົ້າສຳລັບການປະມວນຜົນ AI ທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ໃນຂະນະທີ່ Imagiq 14 ISP ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການປະມວນຜົນພາບ HDR XNUMX-bit.

ໃນຖານະເປັນຊິບເຊັດທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບ 5G, Dimensity 7200 Ultra ຮອງຮັບ 5G standby ສອງ, VoNR (Voice over New Radio), ແລະການລວມຕົວຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ. ມັນຍັງມີເຄື່ອງຈັກການຫຼິ້ນເກມ HyperEngine 5.0, ເຊິ່ງໃຫ້ການສະແດງຜົນທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້ ແລະການຄວບຄຸມອັດສະລິຍະເພື່ອເພີ່ມປະສົບການການຫຼິ້ນເກມ.

ເຖິງແມ່ນວ່າ MediaTek ບໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍອຸປະກອນສະເພາະທີ່ຈະໃຊ້ Dimensity 7200 Ultra, ຍີ່ຫໍ້ຍ່ອຍຂອງ Xiaomi, Redmi, ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ Redmi Note 13 Pro+ ທີ່ຈະມາເຖິງຂອງພວກເຂົາຈະຖືກຂັບເຄື່ອນໂດຍຊິບເຊັດນີ້. ອຸປະກອນດັ່ງກ່າວມີກໍານົດຈະເປີດຕົວໃນເດືອນນີ້ແລະຈະມີເຊັນເຊີກ້ອງຖ່າຍຮູບ 200MP ທີ່ປະທັບໃຈ.

ດ້ວຍການນໍາສະເຫນີຂອງ Dimensity 7200 Ultra, MediaTek ຍັງສືບຕໍ່ເປັນຜູ້ສໍາຄັນໃນຕະຫຼາດໂປເຊດເຊີມືຖື, ສະຫນອງຄວາມສາມາດແລະປະສິດທິພາບຂັ້ນສູງໃຫ້ກັບຜູ້ໃຊ້ໂທລະສັບສະຫຼາດທົ່ວໂລກ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– MediaTek ເປີດຕົວ Dimensity 7200 Ultra Processor ໃນປະເທດຈີນ

By Gabriel Botha

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