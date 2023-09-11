MediaTek ນຳສະເໜີຕົວປະມວນຜົນ Dimensity 7200 Ultra ດ້ວຍຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ

ບໍ່ດົນມານີ້, MediaTek ໄດ້ເປີດເຜີຍໂປເຊດເຊີຫລ້າສຸດຂອງຕົນ, Dimensity 7200 Ultra, ໃນປະເທດຈີນ. ໃຫ້ບໍລິການເປັນລຸ້ນອັບເກຣດຂອງຊິບ Dimensity 7200 ທີ່ປ່ອຍອອກມາກ່ອນໜ້ານີ້, ຊິບເຊັດໃໝ່ນີ້ໃຫ້ປະສິດທິພາບ ແລະຄຸນສົມບັດທີ່ດີຂຶ້ນ. Dimensity 7200 Ultra ຖືກສ້າງຂຶ້ນໃນຂະບວນການ 4nm ທີ່ທັນສະໄໝຂອງ TSMC, ສັນຍາວ່າຈະເພີ່ມປະສິດທິພາບ ແລະການຄຸ້ມຄອງພະລັງງານ.
ໂປເຊດເຊີ octa-core ນີ້ປະກອບດ້ວຍສອງແກນ ARM Cortex A715, clocked ຢູ່ 2.8GHz, ແລະຫົກ Cortex A510 cores, ປະຕິບັດການຢູ່ທີ່ 2GHz. ຊິບເຊັດແມ່ນມາພ້ອມກັບ GPU Mali-G610 ສໍາລັບຄວາມສາມາດດ້ານກາຟິກພິເສດ. ມັນຮອງຮັບທັງ LPDDR4x ແລະ LPDDR5 RAM, ຮັບປະກັນການເຮັດວຽກຫຼາຍວຽກທີ່ລຽບງ່າຍ ແລະເປີດແອັບໄດ້ໄວ.
Dimensity 7200 Ultra ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຮອງຮັບກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ມີຄວາມລະອຽດທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈເຖິງ 200MP. ນອກຈາກນັ້ນ, ມັນສາມາດບັນທຶກວິດີໂອ 4K ທີ່ 30fps ແລະເປີດການສະແດງ Full HD+ ທີ່ມີອັດຕາການໂຫຼດຫນ້າຈໍຄືນຂອງ 144Hz. MediaTek ໄດ້ລວມເອົາ MediaTek APU 650 ລຸ້ນທີ 765 ຂອງເຂົາເຈົ້າສຳລັບການປະມວນຜົນ AI ທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ໃນຂະນະທີ່ Imagiq 14 ISP ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການປະມວນຜົນພາບ HDR XNUMX-bit.
ໃນຖານະເປັນຊິບເຊັດທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບ 5G, Dimensity 7200 Ultra ຮອງຮັບ 5G standby ສອງ, VoNR (Voice over New Radio), ແລະການລວມຕົວຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ. ມັນຍັງມີເຄື່ອງຈັກການຫຼິ້ນເກມ HyperEngine 5.0, ເຊິ່ງໃຫ້ການສະແດງຜົນທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້ ແລະການຄວບຄຸມອັດສະລິຍະເພື່ອເພີ່ມປະສົບການການຫຼິ້ນເກມ.
ເຖິງແມ່ນວ່າ MediaTek ບໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍອຸປະກອນສະເພາະທີ່ຈະໃຊ້ Dimensity 7200 Ultra, ຍີ່ຫໍ້ຍ່ອຍຂອງ Xiaomi, Redmi, ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ Redmi Note 13 Pro+ ທີ່ຈະມາເຖິງຂອງພວກເຂົາຈະຖືກຂັບເຄື່ອນໂດຍຊິບເຊັດນີ້. ອຸປະກອນດັ່ງກ່າວມີກໍານົດຈະເປີດຕົວໃນເດືອນນີ້ແລະຈະມີເຊັນເຊີກ້ອງຖ່າຍຮູບ 200MP ທີ່ປະທັບໃຈ.
ດ້ວຍການນໍາສະເຫນີຂອງ Dimensity 7200 Ultra, MediaTek ຍັງສືບຕໍ່ເປັນຜູ້ສໍາຄັນໃນຕະຫຼາດໂປເຊດເຊີມືຖື, ສະຫນອງຄວາມສາມາດແລະປະສິດທິພາບຂັ້ນສູງໃຫ້ກັບຜູ້ໃຊ້ໂທລະສັບສະຫຼາດທົ່ວໂລກ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– MediaTek ເປີດຕົວ Dimensity 7200 Ultra Processor ໃນປະເທດຈີນ