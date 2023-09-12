ອະດີດປະລິນຍາຕີ Matty J ກາຍເປັນຫົວຫນ້າການຫຸ້ມຫໍ່ຂອງ ALDI ເພື່ອຫາເງິນສໍາລັບການກຸສົນ

ບຸກຄົນໂທລະພາບອົດສະຕາລີ Matthew Johnson, ຮູ້ຈັກໃນນາມ Matty J, ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງເປັນຫົວຫນ້າການບັນຈຸ (CPO) ເປີດຕົວຂອງ ALDI. ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງບົດບາດຂອງລາວ, Matty J ຈະນໍາພາການບໍລິການຫຸ້ມຫໍ່ຖົງຄັ້ງທໍາອິດຂອງ ALDI, ເພື່ອແນໃສ່ການລະດົມເງິນສໍາລັບການກຸສົນ. ລູກຄ້າສາມາດເລືອກບໍລິການ VIPacking $2 ແລະເພີດເພີນໄປກັບການເບິ່ງ Matty J ແລະອາສາສະໝັກຄົນອື່ນໆຫຸ້ມຫໍ່ເຄື່ອງຂອງຂອງເຂົາເຈົ້າໃນຂະນະທີ່ກໍາລັງຮັບປະທານກາເຟໃນຮ້ານ. ເງິນທັງໝົດທີ່ລະດົມໄດ້ຈາກການບໍລິການນີ້ຈະຖືກບໍລິຈາກໃຫ້ກັບ Camp Quality, ເຊິ່ງເປັນອົງການການກຸສົນດ້ານມະເຮັງຂອງເດັກອົດສະຕາລີ ທີ່ຈັດກິດຈະກຳພັກຜ່ອນຢ່ອນອາລົມ ແລະ ໂຄງການໂຮງໝໍສຳລັບເດັກນ້ອຍທີ່ເປັນມະເຮັງ.
Matty J ສະແດງຄວາມຕື່ນເຕັ້ນຂອງລາວກ່ຽວກັບບົດບາດໃຫມ່ຂອງລາວ, ໂດຍກ່າວວ່າ, "ເປັນກຽດແທ້ໆທີ່ໄດ້ຖືກເລືອກໃຫ້ເປັນຫົວຫນ້າການຫຸ້ມຫໍ່ຄັ້ງທໍາອິດຂອງ ALDI Australia. ຂ້ອຍຢາກໄດ້ຕຳແໜ່ງຫົວໜ້າສະເໝີ.” ລາວຍັງໄດ້ກ່າວເຖິງວ່າລາວໄດ້ທົບທວນທັກສະການຫຸ້ມຫໍ່ຂອງລາວເພື່ອຮັບປະກັນວ່າລາວສາມາດຫຸ້ມຫໍ່ໄດ້ຫຼາຍເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບສາເຫດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ນີ້.
Matty J ຈະຖືກບັນຈຸຖົງສ່ວນຕົວຢູ່ຮ້ານ ALDI's Brookvale ໃນ Sydney ໃນວັນທີ 16 ກັນຍາ. ສໍາລັບຜູ້ທີ່ບໍ່ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມໄດ້, ຊາວອົດສະຕາລີຈະມີທາງເລືອກໃນການຊື້ Camp Quality Special Buys ຫຼືບໍລິຈາກໃຫ້ກັບການກຸສົນ. ALDI ຈະກົງກັບເງິນບໍລິຈາກທັງໝົດຂອງລູກຄ້າທີ່ເຮັດໃນຮ້ານ ຫຼືທາງອອນລາຍ, ສູງເຖິງ 100,000 ໂດລາ.
ຜູ້ອໍານວຍການບໍລິຫານຂອງ ALDI ໃນ NSW, Alex Foster, ໄດ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງທັກສະການຫຸ້ມຫໍ່ຂອງ Matty J ແລະກ່າວວ່າລາວຈະຖືກເອົາໃຈໃສ່ໂດຍຜ່ານຂັ້ນຕອນຂອງລາວເພື່ອຮັບປະກັນວ່າລາວປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບທອງຂອງການຫຸ້ມຫໍ່, ລວມທັງການວາງລາຍການທີ່ຫນັກກວ່າຢູ່ດ້ານລຸ່ມແລະສີມ້ານຢູ່ເທິງໃນຂະນະທີ່ຫຼີກເວັ້ນການຂູດເຂົ້າຈີ່. .
ALDI ໄດ້ບໍລິຈາກແລ້ວຫຼາຍກວ່າ 5.3 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດໃຫ້ກັບ Camp Quality ນັບຕັ້ງແຕ່ໄດ້ຮ່ວມມືກັບອົງການການກຸສົນໃນປີ 2020. ການປະກອບສ່ວນນີ້ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ເດັກນ້ອຍ 5,662 ຄົນເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການພັກຜ່ອນຢ່ອນອາລົມທີ່ຈັດໂດຍອົງການການກຸສົນ. CEO Deborah Thomas ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງກອງທຶນທີ່ຍົກຂຶ້ນມາໂດຍກ່າວວ່າພວກເຂົາເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍທີ່ປະເຊີນກັບການບາດເຈັບຂອງມະເຮັງສາມາດເຂົ້າເຖິງການດູແລພິເສດ, ຊຸມຊົນທີ່ສະຫນັບສະຫນູນ, ໂອກາດການພັກຜ່ອນ, ໂຄງການການສຶກສາ, ແລະປະສົບການທີ່ຫນ້າຈົດຈໍາ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ALDI ຮ່ວມກັບປະລິນຍາຕີ Matty J ເພື່ອລະດົມເງິນສໍາລັບຄຸນນະພາບຂອງ camp
- ເວັບໄຊທ໌ຄຸນນະພາບ Camp