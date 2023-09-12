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Matty J ຮັບໜ້າທີ່ໃໝ່ເປັນຫົວໜ້າການຫຸ້ມຫໍ່ຂອງ ALDI ເພື່ອລະດົມເງິນເພື່ອການກຸສົນ

ByMampho Brescia

Sep 12, 2023
Matty J ຮັບໜ້າທີ່ໃໝ່ເປັນຫົວໜ້າການຫຸ້ມຫໍ່ຂອງ ALDI ເພື່ອລະດົມເງິນເພື່ອການກຸສົນ

ອະດີດດາວປະລິນຍາຕີ, Matthew Johnson, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ Matty J, ໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນຫົວຫນ້າພະນັກງານຫຸ້ມຫໍ່ (CPO) ທໍາອິດຂອງ ALDI Australia ແລະຈະເປັນຜູ້ນໍາພາການບໍລິການຫຸ້ມຫໍ່ຖົງເປັນຄັ້ງທໍາອິດຂອງຊຸບເປີມາເກັດ. ລູກຄ້າທີ່ເລືອກບໍລິການ VIPacking $2 ຈະມີເຄື່ອງຂອງກິນຂອງເຂົາເຈົ້າບັນຈຸໂດຍ Matty J ແລະເຄື່ອງຫຸ້ມຫໍ່ຖົງອື່ນໆ ໃນຂະນະທີ່ເຂົາເຈົ້າພັກຜ່ອນ ແລະເພີດເພີນກັບກາເຟໃນຮ້ານ. ເງິນທີ່ໄດ້ຈາກການບໍລິການນີ້ຈະຖືກບໍລິຈາກໃຫ້ກັບ Camp Quality, ເຊິ່ງເປັນອົງການການກຸສົນດ້ານມະເຮັງຂອງເດັກນ້ອຍອົດສະຕຣາລີ ທີ່ສະໜອງກິດຈະກໍາພັກຜ່ອນຢ່ອນອາລົມ ແລະໂຄງການໂຮງໝໍສໍາລັບເດັກນ້ອຍທີ່ເປັນມະເຮັງ.

Matty J ສະແດງຄວາມຕື່ນເຕັ້ນຂອງລາວກ່ຽວກັບການຖືກເລືອກເປັນ CPO ຂອງ ALDI, ໂດຍກ່າວວ່າລາວຕ້ອງການຕໍາແໜ່ງຫົວຫນ້າເຈົ້າຫນ້າທີ່ສະເຫມີ. ລາວໄດ້ທົບທວນທັກສະການຫຸ້ມຫໍ່ຂອງລາວແລະຫວັງວ່າຈະບັນຈຸຖົງຫຼາຍເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບສາເຫດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ນີ້. ວັນທີ 16 ກັນຍານີ້, Matty J ຈະໄປຫໍ່ຖົງສ່ວນຕົວຢູ່ຮ້ານ ALDI's Brookvale ໃນຊິດນີ.

ນອກຈາກບໍລິການຫຸ້ມຫໍ່ຖົງແລ້ວ, ALDI ຍັງຈະຂາຍສິນຄ້າຄຸນນະພາບຂອງ Camp, ລວມທັງເສື້ອທີເຊີດ, ໝວກ, ແວ່ນຕາກັນແດດ, ກະຕຸກນ້ຳ, ແລະເຈ້ຍຫໍ່. ALDI ຍັງຈະຈັບຄູ່ການບໍລິຈາກຂອງລູກຄ້າທັງໝົດທີ່ລົງທະບຽນ ຫຼືອອນໄລນ໌, ສູງເຖິງ $100,000.

ALDI ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ຍາວນານຂອງ Camp Quality, ບໍລິຈາກຫຼາຍກວ່າ 5.3 ລ້ານໂດລານັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2020. ກອງທຶນເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກນ້ອຍຫຼາຍກວ່າ 5,662 ຄົນເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການພັກຜ່ອນຢ່ອນອາລົມ. ຜູ້ຈັດການ ALDI ໃນ NSW, Alex Foster, ກ່າວເຖິງທັກສະການຫຸ້ມຫໍ່ຂອງ Matty J ຈະຖືກທົດສອບ, ເພາະວ່າລູກຄ້າຂອງ ALDI ແມ່ນຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການຫຸ້ມຫໍ່ຖົງດ້ວຍຕົນເອງ. ALDI ຕ້ອງການຮັບປະກັນວ່າ Matty J ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບທອງຂອງການຫຸ້ມຫໍ່, ເຊັ່ນການວາງລາຍການຫນັກຢູ່ດ້ານລຸ່ມແລະລາຍການທີ່ອ່ອນກວ່າຢູ່ເທິງ.

CEO ຂອງ Camp Quality, Deborah Thomas, ໄດ້ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ການຮ່ວມມືກັບ ALDI, ໂດຍລະບຸວ່າ ເງິນທີ່ລະດົມໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກນ້ອຍທີ່ປະເຊີນກັບການບາດເຈັບຂອງມະເຮັງໂດຍການໃຫ້ການດູແລຜູ້ຊ່ຽວຊານ, ຊຸມຊົນທີ່ສະຫນັບສະຫນູນ, ໂອກາດພັກຜ່ອນ, ແລະໂຄງການດ້ານການສຶກສາ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

- NCA NewsWire (ບໍ່​ໄດ້​ສະ​ຫນອງ​ໃຫ້​)
– ALDI

By Mampho Brescia

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