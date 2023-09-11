ຄວາມສໍາຄັນຂອງຮູບແບບແນວຄວາມຄິດໃນການປັບແຕ່ງສ່ວນບຸກຄົນໃນການຕະຫຼາດດິຈິຕອນ

ວິໄສທັດຍຸດທະສາດແລະການປັບແຕ່ງສ່ວນບຸກຄົນແມ່ນອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນໃນການຕະຫຼາດດິຈິຕອນທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ອົງການຈັດຕັ້ງຈໍານວນຫຼາຍມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ຈະປະຕິບັດການລິເລີ່ມການປັບແຕ່ງສ່ວນບຸກຄົນທີ່ມີປະສິດຕິຜົນຍ້ອນວ່າພວກເຂົາຂາດວິທີການແນວຄວາມຄິດຂອງຄວາມສໍາຄັນຂອງມັນ. ໂດຍບໍ່ມີກອບຍຸດທະສາດ, ການປັບແຕ່ງສ່ວນບຸກຄົນຍັງຈໍາກັດກັບການນໍາໃຊ້ມີສິດເທົ່າທຽມ, ຂັດຂວາງການຂະຫຍາຍ.
McKinsey's paradigm ຂອງ 4 D's – ຂໍ້ມູນ, ການຕັດສິນໃຈ, ການອອກແບບ, ແລະການແຈກຢາຍ – ສະຫນອງວິທີການທີ່ມີໂຄງສ້າງໃນການປັບແຕ່ງສ່ວນບຸກຄົນໃນລະດັບ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຂາດຄໍາແນະນໍາພາກປະຕິບັດໃນການປະຕິບັດດ້ານ "ການຕັດສິນໃຈ". ນີ້ສາມາດນໍາໄປສູ່ປະສົບການຂອງລູກຄ້າທີ່ແຕກແຍກແລະການຕັດສິນໃຈທີ່ບໍ່ມີປະສິດຕິຜົນ.
ຈຸດໃຈກາງຂອງທຸກຮູບແບບແນວຄວາມຄິດສໍາລັບການປັບແຕ່ງສ່ວນບຸກຄົນແມ່ນສາມອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນ: ຂັ້ນຕອນ, ການສະເຫນີ, ແລະເງື່ອນໄຂ. ຂັ້ນຕອນເປັນຕົວແທນຂອງໄລຍະການເດີນທາງຂອງລູກຄ້າແລະສະຫນອງຜ້າໃບສໍາລັບປະສົບການສ່ວນບຸກຄົນ. ຂໍ້ສະເຫນີແມ່ນຈຸດສໍາພັດສ່ວນບຸກຄົນພາຍໃນແຕ່ລະຂັ້ນຕອນ, ການຫັນປ່ຽນການໂຕ້ຕອບທົ່ວໄປໄປສູ່ການສົນທະນາສ່ວນບຸກຄົນ. ເງື່ອນໄຂແມ່ນຫຼັກການຊີ້ນໍາທີ່ຄວບຄຸມການສະເຫນີທີ່ຈະນໍາສະເຫນີໃຫ້ລູກຄ້າ, ການພິຈາລະນາປັດໄຈເຊັ່ນຄຸນລັກສະນະຂອງລູກຄ້າ, ພຶດຕິກໍາ, ແລະສະພາບການ.
ການເບິ່ງເຫັນຮູບແບບການປັບແຕ່ງສ່ວນບຸກຄົນແມ່ນສໍາຄັນຕໍ່ກັບຄວາມສໍາເລັດຂອງມັນ. ເຊັ່ນດຽວກັນກັບເຮືອນຕ້ອງການແຜນຜັງ, ຍຸດທະສາດການປັບແຕ່ງສ່ວນບຸກຄົນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີແຜນຜັງເພື່ອປຶກສາຫາລືຍຸດທະສາດ, ຕົກລົງເຫັນດີກ່ຽວກັບການສະເຫນີແລະເງື່ອນໄຂ, ແລະກໍານົດຂໍ້ກໍານົດການປະຕິບັດ. ຄໍາຖະແຫຼງໃນທາງບວກຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອກໍານົດເງື່ອນໄຂ, ຫຼີກເວັ້ນການສັບສົນຫຼືຊ້ໍາກັນ. ສາມາດສ້າງແບບຈໍາລອງຫຼາຍຮູບແບບສໍາລັບສະພາບການແລະຊ່ອງທາງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ຊ່ວຍໃຫ້ຍຸດທະສາດການປັບແຕ່ງສ່ວນບຸກຄົນທີ່ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ຮູບແບບແນວຄວາມຄິດທີ່ເຂັ້ມແຂງກາຍເປັນພື້ນຖານຂອງການຕັດສິນໃຈທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນການປັບແຕ່ງສ່ວນບຸກຄົນ. ໂດຍການເບິ່ງເຫັນຕົວແບບແລະສອດຄ່ອງກັບການສະເຫນີແລະເງື່ອນໄຂ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາມາດສ້າງຍຸດທະສາດການປັບແຕ່ງສ່ວນບຸກຄົນທີ່ມີເປົ້າຫມາຍສູງແລະມີຜົນກະທົບໃນຄວາມພະຍາຍາມດ້ານການຕະຫຼາດດິຈິຕອນຂອງພວກເຂົາ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ທີ່ມາ: The Gist
- ເອກະສານອ້າງອີງ: McKinsey, Stephen Covey's "7 ນິໄສຂອງຄົນທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ"