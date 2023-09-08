Tenfold Creative ເປີດຕົວແຄມເປນ 'ເຮັດດ້ວຍສີ' ສໍາລັບ Marley's Stratus Design Series Systems Rainwater

ບໍ່ດົນມານີ້ Tenfold Creative ໄດ້ນໍາສະເຫນີແຄມເປນໃຫມ່ສໍາລັບລະບົບນ້ໍາຝົນ Stratus Design Series ຂອງ Marley New Zealand. ແຄມເປນ, ເອີ້ນວ່າ 'ເຮັດດ້ວຍສີ,' ນໍາໃຊ້ການເຄື່ອນໄຫວການເຄື່ອນໄຫວຂອງນ້ໍາເພື່ອຊີ້ໃຫ້ເຫັນຜົນປະໂຫຍດທີ່ສໍາຄັນຂອງຜະລິດຕະພັນ. ບໍ່ເຫມືອນກັບຜະລິດຕະພັນຄູ່ແຂ່ງຈໍານວນຫຼາຍທີ່ມີການເຄືອບສີສໍາເລັດຮູບ, ລະດັບ Stratus ໂດດເດັ່ນເນື່ອງຈາກສີຂອງມັນຖືກຝັງຢູ່ໃນລະດັບໂມເລກຸນ, ເຮັດໃຫ້ການສໍາເລັດຮູບທີ່ສົດໃສແລະຍາວນານ.
ລະບົບນໍ້າຝົນ Stratus Design Series ແມ່ນມີຢູ່ໃນຫຼາກຫຼາຍສີມຸງຫຼັງຄາທີ່ນິຍົມ, ລວມທັງສີດໍາ, Grey Friars, Ironsand, ແລະ FlaxBlack, ຄຽງຄູ່ກັບການສໍາເລັດຮູບໂລຫະທີ່ທັນສະໄຫມເຊັ່ນ: ທອງແດງແລະ Titanium. ທາງເລືອກທີ່ກວ້າງຂວາງນີ້ເຮັດໃຫ້ Stratus ເປັນທາງເລືອກທີ່ດີສໍາລັບຜູ້ອອກແບບແລະເຈົ້າຂອງເຮືອນທີ່ຊອກຫາເພື່ອເພີ່ມການດຶງດູດສາຍຕາຂອງຄຸນສົມບັດຂອງພວກເຂົາ.
ເພື່ອສຳຜັດກັບແຄມເປນ 'ເຮັດດ້ວຍສີ' ແບບສ້າງສັນ, ຜູ້ຊົມສາມາດເຂົ້າໄປທີ່ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້.
ແຄມເປນໄດ້ຖືກພັດທະນາໂດຍ Tenfold Creative, ໂດຍມີບຸກຄົນສໍາຄັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງລວມທັງ Scott Townsend, ຜູ້ຈັດການທົ່ວໄປດ້ານການຕະຫຼາດຂອງ Marley New Zealand, ແລະ Nigel Montgomery, ຜູ້ຈັດການຜະລິດຕະພັນອາວຸໂສ. ທີມງານສ້າງສັນຢູ່ Tenfold Creative, ນໍາໂດຍ Creative Partner Jon Raymen, ຜູ້ອໍານວຍການບັນຊີກຸ່ມ Hayley Wallace, ແລະຜູ້ຈັດການ Brendon Gleeson, ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອເຮັດໃຫ້ແຄມເປນມີຊີວິດຊີວາ.
ອະນິເມຊັນການເຄື່ອນໄຫວຂອງແຫຼວທີ່ສະແດງຢູ່ໃນແຄມເປນແມ່ນຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍ InlandStudio, ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນໍາຂອງ Gonzalo Nogues.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ແຄມເປນ 'Made of Colour' ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງລັກສະນະທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງລະບົບນໍ້າຝົນ Stratus Design Series ຂອງ Marley New Zealand ແລະເນັ້ນໃຫ້ເຫັນຄວາມສາມາດໃນການເພີ່ມຄວາມສະຫງ່າງາມແລະຄວາມທົນທານໃຫ້ກັບຊັບສິນຕ່າງໆ.
ຄວາມຫມາຍ:
– Stratus Design Series ລະບົບນ້ໍາຝົນ: ລະດັບຂອງລະບົບນ້ໍາຝົນສະຫນອງໃຫ້ໂດຍ Marley New Zealand, ຈໍາແນກໂດຍສີຝັງຢູ່ໃນລະດັບໂມເລກຸນ, ຜົນໄດ້ຮັບໃນການສໍາເລັດຮູບທີ່ດຶງດູດໃຈແລະຢືດຢຸ່ນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ສ້າງສັນສິບເທົ່າ
— Marley ນິວຊີແລນ