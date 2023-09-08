ນັກລົງທຶນກຽມຄວາມເໜັງຕີງໃນທ້າຍອາທິດ ທ່າມກາງຄວາມກັງວົນຂອງຈີນ ແລະຄວາມແຮງຂອງເງິນໂດລາ

ນັກລົງທຶນກໍາລັງລໍຖ້າຢ່າງກະຕືລືລົ້ນໃນທ້າຍອາທິດຍ້ອນວ່າຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຂໍ້ຈໍາກັດຂອງຈີນກ່ຽວກັບ iPhone ແລະການເສີມສ້າງຂອງເງິນໂດລາຍັງສືບຕໍ່ເປັນເງົາຕໍ່ຕະຫຼາດທົ່ວໂລກ. ລາຍງານຂອງຈີນທີ່ຫ້າມການໃຊ້ iPhone ຂອງພະນັກງານລັດໄດ້ເຮັດໃຫ້ຍອດມູນຄ່າຕະຫຼາດຂອງ Apple ໄດ້ຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ດ້ວຍມູນຄ່າປະມານ 200 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດໃນເວລາພຽງສອງມື້. ນີ້ຍັງໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຂະແຫນງເຕັກໂນໂລຢີຂອງສະຫະລັດຢ່າງກວ້າງຂວາງແລະນໍາໄປສູ່ການຫຼຸດລົງຂອງຮຸ້ນຂອງຜູ້ສະຫນອງ Apple ທີ່ສໍາຄັນໃນອາຊີ. ເນື່ອງຈາກລາຍໄດ້ຂອງ Apple ອີງໃສ່ປະເທດຈີນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ບ່ອນທີ່ມີພະນັກງານຫຼາຍພັນຄົນຖືກຈ້າງໂດຍບໍລິສັດແລະຜູ້ສະຫນອງ, ຜົນກະທົບຂອງການຂັດຂວາງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສໍາຄັນ.
ໃນເວລາດຽວກັນ, Huawei Technologies ຂອງຈີນໄດ້ເລີ່ມການຂາຍ presale ຂອງໂທລະສັບສະຫຼາດໃຫມ່ຂອງຕົນ, Mate 60 Pro+, ເຊິ່ງເພີ່ມຜົນສໍາເລັດຂອງບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຊີຈີນສາມາດເອົາຊະນະການລົງໂທດຂອງສະຫະລັດ. ນີ້ເພີ່ມເຕີມຕໍ່ກັບການແຂ່ງຂັນແລະສິ່ງທ້າທາຍທີ່ Apple ປະເຊີນຫນ້າໃນຕະຫຼາດໂລກ.
ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຜົນຜະລິດຂອງສະຫະລັດແລະຄວາມຄາດຫວັງຂອງອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນແບບຍືນຍົງໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມເຂັ້ມແຂງທີ່ຜ່ານມາຂອງເງິນໂດລາ. ເງິນໂດລາແມ່ນຢູ່ໃນເສັ້ນທາງທີ່ຈະບັນທຶກການເພີ່ມຂຶ້ນໃນອາທິດທີ່ແປດຕິດຕໍ່ກັນຕໍ່ກັບກະຕ່າຂອງສະກຸນເງິນກ້ອນ. ນັກຍຸດທະສາດ Forex ແນະນໍາວ່າການເອົາຊະນະຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງເງິນໂດລາຈະເປັນສິ່ງທ້າທາຍສໍາລັບສະກຸນເງິນກ້ອນໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນທ້າຍປີ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້ສ້າງຄວາມກົດດັນຕໍ່ສະກຸນເງິນອື່ນໆ, ເຊັ່ນ: ເງິນຢວນແລະເງິນເຢນ, ເງິນຢວນໄດ້ຫຼຸດລົງຕໍ່າສຸດໃນຮອບ 16 ປີ, ແລະເງິນເຢນໄດ້ເລື່ອນຢູ່ໃກ້ກັບຈຸດສໍາຄັນທາງດ້ານຈິດໃຈ 145 ຕໍ່ເສັ້ນເງິນໂດລາ.
ໃນຂະນະທີ່ເອີຣົບຕື່ນຕົວ, ນັກລົງທຶນກໍາລັງກະກຽມສໍາລັບທ້າຍອາທິດທີ່ອາດຈະມີການປ່ຽນແປງ. ດັດຊະນີ pan-European STOXX 600 ໄດ້ປະສົບກັບການສູນເສຍ 2018 ມື້, ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນກຸມພາ 120. ຈຸດສຸມຕະຫຼາດຍັງຈະປ່ຽນໄປສູ່ການຫນີ້ສິນຂອງຮ້ານຂາຍຍ່ອຍຊຸບເປີມາເກັດຝຣັ່ງທີ່ຄາສິໂນຫຼັງຈາກມັນຖືກຍົກເວັ້ນຈາກດັດຊະນີຮຸ້ນ SBF-XNUMX ຂອງປາຣີຂອງບໍລິສັດໃຫຍ່. .
ໂດຍລວມແລ້ວ, ການປະສົມປະສານຂອງຄວາມກັງວົນຂອງຈີນແລະຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງເງິນໂດລາໄດ້ສ້າງຄວາມບໍ່ແນ່ນອນແລະຄວາມຜັນຜວນໃນຕະຫຼາດໂລກ. ນັກລົງທຶນກໍາລັງສັງເກດເບິ່ງການພັດທະນາເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງໃກ້ຊິດແລະຜົນກະທົບທີ່ອາດເກີດຂື້ນໃນຂະແຫນງການຕ່າງໆແລະສະກຸນເງິນກ້ອນ, ເຮັດໃຫ້ມີການທ້າທາຍໃນທ້າຍອາທິດ.
ນິຍາມ:
– ມູນຄ່າຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າເງິນໂດລາທັງໝົດຂອງຮຸ້ນທີ່ຍັງຄ້າງຄາຂອງບໍລິສັດ.
– Forex: ຕະຫຼາດແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດທີ່ສະກຸນເງິນຖືກຊື້ຂາຍ.
– Presales: ການກະທໍາຂອງການຂາຍຜະລິດຕະພັນກ່ອນທີ່ຈະອອກຢ່າງເປັນທາງການຕໍ່ສາທາລະນະ.
– ຂະແໜງເຕັກໂນໂລຊີ: ສ່ວນຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບທີ່ມີບໍລິສັດສຸມໃສ່ການຜະລິດຕະພັນແລະການບໍລິການເຕັກໂນໂລຊີ.
ແຫຼ່ງຂ່າວ: Reuters (Ankur Banerjee)