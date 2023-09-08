ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ເຕັກໂນໂລຊີ

ນັກລົງທຶນກຽມຄວາມເໜັງຕີງໃນທ້າຍອາທິດ ທ່າມກາງຄວາມກັງວົນຂອງຈີນ ແລະຄວາມແຮງຂອງເງິນໂດລາ

ByMampho Brescia

Sep 8, 2023
ນັກລົງທຶນກຽມຄວາມເໜັງຕີງໃນທ້າຍອາທິດ ທ່າມກາງຄວາມກັງວົນຂອງຈີນ ແລະຄວາມແຮງຂອງເງິນໂດລາ

ນັກລົງທຶນກໍາລັງລໍຖ້າຢ່າງກະຕືລືລົ້ນໃນທ້າຍອາທິດຍ້ອນວ່າຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຂໍ້ຈໍາກັດຂອງຈີນກ່ຽວກັບ iPhone ແລະການເສີມສ້າງຂອງເງິນໂດລາຍັງສືບຕໍ່ເປັນເງົາຕໍ່ຕະຫຼາດທົ່ວໂລກ. ລາຍ​ງານ​ຂອງ​ຈີນ​ທີ່​ຫ້າມ​ການ​ໃຊ້ iPhone ຂອງ​ພະ​ນັກ​ງານ​ລັດ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ຍອດ​ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງ Apple ໄດ້​ຫຼຸດ​ລົງ​ຢ່າງ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ, ດ້ວຍ​ມູນ​ຄ່າ​ປະມານ 200 ຕື້​ໂດ​ລາ​ສະຫະລັດ​ໃນ​ເວລາ​ພຽງ​ສອງ​ມື້. ນີ້ຍັງໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຂະແຫນງເຕັກໂນໂລຢີຂອງສະຫະລັດຢ່າງກວ້າງຂວາງແລະນໍາໄປສູ່ການຫຼຸດລົງຂອງຮຸ້ນຂອງຜູ້ສະຫນອງ Apple ທີ່ສໍາຄັນໃນອາຊີ. ເນື່ອງຈາກລາຍໄດ້ຂອງ Apple ອີງໃສ່ປະເທດຈີນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ບ່ອນທີ່ມີພະນັກງານຫຼາຍພັນຄົນຖືກຈ້າງໂດຍບໍລິສັດແລະຜູ້ສະຫນອງ, ຜົນກະທົບຂອງການຂັດຂວາງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສໍາຄັນ.

ໃນເວລາດຽວກັນ, Huawei Technologies ຂອງຈີນໄດ້ເລີ່ມການຂາຍ presale ຂອງໂທລະສັບສະຫຼາດໃຫມ່ຂອງຕົນ, Mate 60 Pro+, ເຊິ່ງເພີ່ມຜົນສໍາເລັດຂອງບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຊີຈີນສາມາດເອົາຊະນະການລົງໂທດຂອງສະຫະລັດ. ນີ້ເພີ່ມເຕີມຕໍ່ກັບການແຂ່ງຂັນແລະສິ່ງທ້າທາຍທີ່ Apple ປະເຊີນຫນ້າໃນຕະຫຼາດໂລກ.

ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຜົນຜະລິດຂອງສະຫະລັດແລະຄວາມຄາດຫວັງຂອງອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນແບບຍືນຍົງໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມເຂັ້ມແຂງທີ່ຜ່ານມາຂອງເງິນໂດລາ. ເງິນໂດລາແມ່ນຢູ່ໃນເສັ້ນທາງທີ່ຈະບັນທຶກການເພີ່ມຂຶ້ນໃນອາທິດທີ່ແປດຕິດຕໍ່ກັນຕໍ່ກັບກະຕ່າຂອງສະກຸນເງິນກ້ອນ. ນັກຍຸດທະສາດ Forex ແນະນໍາວ່າການເອົາຊະນະຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງເງິນໂດລາຈະເປັນສິ່ງທ້າທາຍສໍາລັບສະກຸນເງິນກ້ອນໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນທ້າຍປີ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້ສ້າງຄວາມກົດດັນຕໍ່ສະກຸນເງິນອື່ນໆ, ເຊັ່ນ: ເງິນຢວນແລະເງິນເຢນ, ເງິນຢວນໄດ້ຫຼຸດລົງຕໍ່າສຸດໃນຮອບ 16 ປີ, ແລະເງິນເຢນໄດ້ເລື່ອນຢູ່ໃກ້ກັບຈຸດສໍາຄັນທາງດ້ານຈິດໃຈ 145 ຕໍ່ເສັ້ນເງິນໂດລາ.

ໃນຂະນະທີ່ເອີຣົບຕື່ນຕົວ, ນັກລົງທຶນກໍາລັງກະກຽມສໍາລັບທ້າຍອາທິດທີ່ອາດຈະມີການປ່ຽນແປງ. ດັດຊະນີ pan-European STOXX 600 ໄດ້ປະສົບກັບການສູນເສຍ 2018 ມື້, ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນກຸມພາ 120. ຈຸດສຸມຕະຫຼາດຍັງຈະປ່ຽນໄປສູ່ການຫນີ້ສິນຂອງຮ້ານຂາຍຍ່ອຍຊຸບເປີມາເກັດຝຣັ່ງທີ່ຄາສິໂນຫຼັງຈາກມັນຖືກຍົກເວັ້ນຈາກດັດຊະນີຮຸ້ນ SBF-XNUMX ຂອງປາຣີຂອງບໍລິສັດໃຫຍ່. .

ໂດຍລວມແລ້ວ, ການປະສົມປະສານຂອງຄວາມກັງວົນຂອງຈີນແລະຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງເງິນໂດລາໄດ້ສ້າງຄວາມບໍ່ແນ່ນອນແລະຄວາມຜັນຜວນໃນຕະຫຼາດໂລກ. ນັກລົງທຶນກໍາລັງສັງເກດເບິ່ງການພັດທະນາເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງໃກ້ຊິດແລະຜົນກະທົບທີ່ອາດເກີດຂື້ນໃນຂະແຫນງການຕ່າງໆແລະສະກຸນເງິນກ້ອນ, ເຮັດໃຫ້ມີການທ້າທາຍໃນທ້າຍອາທິດ.

ນິຍາມ:
– ມູນຄ່າຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າເງິນໂດລາທັງໝົດຂອງຮຸ້ນທີ່ຍັງຄ້າງຄາຂອງບໍລິສັດ.
– Forex: ຕະຫຼາດແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດທີ່ສະກຸນເງິນຖືກຊື້ຂາຍ.
– Presales: ການກະທໍາຂອງການຂາຍຜະລິດຕະພັນກ່ອນທີ່ຈະອອກຢ່າງເປັນທາງການຕໍ່ສາທາລະນະ.
– ຂະ​ແໜງ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​: ສ່ວນ​ຂອງ​ຕະ​ຫຼາດ​ຫຼັກ​ຊັບ​ທີ່​ມີ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ສຸມ​ໃສ່​ການ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ແລະ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​.

ແຫຼ່ງຂ່າວ: Reuters (Ankur Banerjee)

By Mampho Brescia

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