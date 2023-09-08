ຫໍເຊັນເຊີປະເຊີນກັບການປົດ ຕຳ ແໜ່ງ ແລະການປັບໂຄງສ້າງເປັນບໍລິສັດປັນຍາຕະຫຼາດ

ເຊັນເຊີທາວເວີ, ບໍລິສັດປັນຍາປະດິດດ້ານການຕະຫຼາດທີ່ມີຊື່ສຽງທີ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານທາງດ້ານເສດຖະກິດແອັບ, ບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ໂດຍມີພະນັກງານປະມານ 40 ຄົນຖືກປົດອອກ. ການອອກເດີນທາງທີ່ໂດດເດັ່ນລວມມີຜູ້ບໍລິຫານ C-suite, ເຊັ່ນ CMO, CFO, ແລະຫົວຫນ້າຜະລິດຕະພັນ. ການຈ້າງງານໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ທີມງານຕ່າງໆ, ລວມທັງການເງິນແລະການຕະຫຼາດ.
ໃນຂະນະທີ່ເຊັນເຊີທາວເວີໄດ້ຢືນຢັນການປົດຕໍາແຫນ່ງ, ບໍລິສັດບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດສະເພາະ, ໂດຍສັນຍາວ່າຈະອອກຄໍາຖະແຫຼງທີ່ກວ້າງຂວາງກວ່າໃນມື້ຂ້າງຫນ້າ. ອີງຕາມການ Melissa Sheer, ນັກຂ່າວສໍາລັບ Sensor Tower, ການປ່ຽນແປງແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການຈັດຕັ້ງໃຫມ່ທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນເພື່ອວາງຕໍາແຫນ່ງບໍລິສັດສໍາລັບການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລະກໍາໄລພາຍໃຕ້ການນໍາຂັ້ນສູງໃຫມ່.
ເຊັນເຊີທາວເວີ, ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບການສະຫນອງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມແລະຄວາມເຂົ້າໃຈກັບນັກພັດທະນາແອັບຯ, ຍີ່ຫໍ້, ນັກກາລະຕະຫຼາດ, ແລະຜູ້ເຜີຍແຜ່, ມີປະສົບການການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນຊຸມປີທີ່ຜ່ານມາ. ໃນປີ 2020, ບໍລິສັດໄດ້ຮັບການລົງທຶນ 45 ລ້ານໂດລາຈາກ Riverwood Capital, ເຊິ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ມັນຂະຫຍາຍການບໍລິການ ແລະຖານລູກຄ້າ. ການຊື້ກິດຈະການຂອງບໍລິສັດປັນຍາຕະຫຼາດ Pathmatics ໃນປີ 2021 ໄດ້ເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຕໍາແຫນ່ງ Sensor Tower ໃນຕະຫຼາດ.
ເວັບໄຊທ໌ຂອງເຊັນເຊີທາວເວີຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມຮ່ວມມືຂອງຕົນກັບຍີ່ຫໍ້ແລະບໍລິສັດຊັ້ນນໍາ, ເປັນພະຍານເຖິງການຮັບຮູ້ແລະຄວາມກ່ຽວຂ້ອງຂອງອຸດສາຫະກໍາຂອງມັນ. ຂໍ້ມູນຂອງມັນຖືກອ້າງອີງເປັນປົກກະຕິໂດຍສິ່ງພິມທີ່ມີຊື່ສຽງເຊັ່ນ: Wall Street Journal, Fortune, ແລະ Bloomberg.
ແຕ່ຫນ້າເສຍດາຍ, ປີ 2023 ໄດ້ພົບເຫັນການຈ້າງງານຈໍານວນຫລາຍໃນທົ່ວອຸດສາຫະກໍາເຕັກໂນໂລຢີ, ຜົນກະທົບຕໍ່ທັງບໍລິສັດໃຫຍ່ແລະການເລີ່ມຕົ້ນຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າ. ບໍລິສັດເຊັ່ນ Google, Amazon, Microsoft, ແລະ Yahoo ໄດ້ຫັນປ່ຽນການຫຼຸດຜ່ອນກໍາລັງແຮງງານ, ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງສິ່ງທ້າທາຍທີ່ທຸລະກິດຈໍານວນຫຼາຍປະເຊີນຫນ້າໃນສະພາບເສດຖະກິດໃນປະຈຸບັນ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: TechCrunch