Nintendo ສິ້ນສຸດການອັບເດດເນື້ອຫາໃຫມ່ສໍາລັບ Mario Kart Tour

Nintendo ໄດ້ປະກາດເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ວ່າມັນຈະບໍ່ປ່ອຍເນື້ອຫາໃຫມ່ສໍາລັບເກມແຂ່ງລົດມືຖືຍອດນິຍົມຂອງຕົນ, Mario Kart Tour, ຫຼັງຈາກວັນທີ 4 ຕຸລາ. ໃນຂໍ້ຄວາມໃນເກມທີ່ແບ່ງປັນກັບສື່ມວນຊົນສັງຄົມໂດຍ dataminer ທີ່ເອີ້ນວ່າ OatmealDome, Nintendo ສະແດງຄວາມຂອບໃຈກັບຊຸມຊົນສໍາລັບການຫຼີ້ນແລະເປີດເຜີຍວ່າການທ່ອງທ່ຽວໃນອະນາຄົດໃນເກມຈະປະກອບດ້ວຍເນື້ອຫາທີ່ຖືກປ່ອຍອອກມາແລ້ວ. ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າບໍ່ມີຫຼັກສູດໃຫມ່, ຄົນຂັບລົດ, karts, ຫຼື gliders ຈະຖືກເພີ່ມກ້າວໄປຂ້າງຫນ້າ, ແລະເນື້ອຫາທີ່ມີຢູ່ຈະຖືກນໍາມາໃຊ້ໃຫມ່ຢ່າງບໍ່ມີກໍານົດ.
ເຖິງແມ່ນວ່າຈະບໍ່ມີການປັບປຸງໃຫມ່, Eurogamer ລາຍງານວ່າເກມຈະຍັງຄົງສາມາດຫຼິ້ນໄດ້ສໍາລັບອະນາຄົດທີ່ຄາດໄວ້. Mario Kart Tour, ເຊິ່ງໄດ້ເປີດຕົວໃນເດືອນກັນຍາ 2019, ເປັນຜົນສໍາເລັດອັນໃຫຍ່ຫຼວງສໍາລັບ Nintendo, ສ້າງລາຍຮັບປະມານ 293 ລ້ານໂດລາທົ່ວໂລກໃນເດືອນກັນຍາ 2022. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ເກມໄດ້ປະເຊີນກັບການໂຕ້ຖຽງກັນຢ່າງຍຸຕິທໍາ, ໂດຍມີການວິພາກວິຈານທີ່ມຸ່ງໄປສູ່ "Spotlight" ຂອງມັນ. ທໍ່” ກົນຈັກ gacha, ເຊິ່ງເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນກ່ອງ loot ທີ່ມີຄວາມບໍ່ລົງລອຍກັນທີ່ບໍ່ເປີດເຜີຍ. ທໍ່ເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຖືກໂຍກຍ້າຍອອກໃນເດືອນກັນຍາ 2022, ແຕ່ປະຈຸບັນ Nintendo ກໍາລັງປະເຊີນກັບການຟ້ອງຮ້ອງໃນຫ້ອງຮຽນຈາກພໍ່ແມ່ທີ່ເດັກນ້ອຍທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າໃຊ້ຈ່າຍ $ 170 ໃນ Spotlight Pipes ໂດຍບໍ່ຮູ້ຕົວ.
ໃນຂະນະທີ່ບໍ່ມີການວາງແຜນການປັບປຸງໃຫມ່ສໍາລັບ Mario Kart Tour, Nintendo ຍັງສືບຕໍ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນເກມມືຖືອື່ນໆເຊັ່ນ Animal Crossing: Pocket Camp, Fire Emblem Heroes ແລະ Super Mario Run. ນອກຈາກນັ້ນ, ບໍລິສັດກໍາລັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງຕົນເຂົ້າໄປໃນພື້ນທີ່ເຊັ່ນ: ການຈັດກິດຈະກໍາ, ຄຽງຄູ່ກັບຄວາມສໍາເລັດທີ່ຜ່ານມາກັບຮູບເງົາ Super Mario Bros.
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