Nintendo ຢຸດການເພີ່ມເນື້ອຫາໃໝ່ໃສ່ເກມມືຖື Mario Kart Tour

Nintendo ແລະຜູ້ເຜີຍແຜ່ເກມ DeNA ຈະຢຸດການສ້າງເນື້ອຫາໃຫມ່ສໍາລັບເກມມືຖືຍອດນິຍົມ Mario Kart Tour ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 4 ຕຸລາເປັນຕົ້ນໄປ. ການເຄື່ອນໄຫວນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ Nintendo ອາດຈະປ່ຽນຈຸດສຸມຂອງຕົນອອກຈາກເກມມືຖື.
ເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຄົບຮອບຂອງເກມ, ເນື້ອຫາໃໝ່ຈະຖືກປ່ອຍອອກມາເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການທົວຄົບຮອບເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 20 ກັນຍາ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຫຼັງຈາກການເປີດຕົວຂອງ Battle Tour ໃນວັນທີ 4 ເດືອນຕຸລາ, Nintendo ພຽງແຕ່ຈະປ່ອຍເນື້ອຫາເກົ່າ. ບໍລິສັດກ່າວວ່າ, "ບໍ່ມີຫຼັກສູດໃຫມ່, ຄົນຂັບລົດ, karts, ຫຼື gliders ຈະຖືກເພີ່ມຫຼັງຈາກການທ່ອງທ່ຽວຮົບເລີ່ມຕົ້ນ 04/10/2023." Nintendo ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄໍາອະທິບາຍສໍາລັບການຕັດສິນໃຈນີ້ແຕ່ສະແດງຄວາມຫວັງວ່າຜູ້ຫຼິ້ນຈະສືບຕໍ່ມີຄວາມສຸກກັບເກມ.
Mario Kart Tour ໄດ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍສໍາລັບ Nintendo, ກາຍເປັນເກມມືຖືທີ່ມີລາຍໄດ້ສູງທີ່ສຸດເປັນອັນດັບສອງຫຼັງຈາກ Fire Emblem Heroes. ດ້ວຍ 230 ລ້ານດາວໂຫລດ, ມັນສ້າງລາຍຮັບປະມານ 243 ລ້ານໂດລາ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເກມມືຖືໄດ້ກວມເອົາອັດຕາສ່ວນຫນ້ອຍຂອງລາຍໄດ້ລວມຂອງ Nintendo ເມື່ອທຽບກັບຄູ່ແຂ່ງເຊັ່ນ Activision ແລະ Take-Two.
ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມສໍາເລັດຈໍາກັດຂອງ Nintendo ໃນຕະຫຼາດເກມມືຖື, ບໍລິສັດອື່ນໆໄດ້ສືບຕໍ່ລົງທຶນໃນຂະແຫນງນີ້. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, Sony ວາງແຜນສໍາລັບປະມານ 50% ຂອງເກມຂອງຕົນທີ່ຈະມີຢູ່ໃນມືຖືແລະ PC ໃນປີ 2025, ມີ 20% ຂອງເກມ PlayStation ໃຫມ່ໄດ້ຖືກພັດທະນາສໍາລັບໂທລະສັບສະຫຼາດ. ໃນການຕິດຕາມເປົ້າຫມາຍນີ້, Sony ໄດ້ເປີດຕົວ PlayStation Studios Mobile Division ໃນປີກາຍນີ້.
ການຕັດສິນໃຈຂອງ Nintendo ທີ່ຈະຢຸດເຊົາການເພີ່ມເນື້ອຫາໃຫມ່ໃຫ້ກັບ Mario Kart Tour ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງສິ່ງທ້າທາຍທີ່ບໍລິສັດໄດ້ປະເຊີນກັບອຸດສາຫະກໍາເກມມືຖື. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນຍັງຈະເຫັນໄດ້ວ່າການເຄື່ອນໄຫວນີ້ຫມາຍເຖິງການປ່ຽນແປງທີ່ໃຫຍ່ກວ່າໃນຍຸດທະສາດໂດຍລວມຂອງ Nintendo.
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ວີດີໂອເກມ Chronicle