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The MagLight: ອຸປະກອນເສີມສະມາດໂຟນທີ່ປ່ຽນເກມສຳລັບຜູ້ທີ່ມັກການຖ່າຍຮູບ

ByRobert Andrew

Sep 8, 2023
The MagLight: ອຸປະກອນເສີມສະມາດໂຟນທີ່ປ່ຽນເກມສຳລັບຜູ້ທີ່ມັກການຖ່າຍຮູບ

Moonside ໄດ້ເປີດເຜີຍຜະລິດຕະພັນນະວັດຕະກໍາຫລ້າສຸດຂອງຕົນ, MagLight, ເປັນທະນາຄານພະລັງງານ MagSafe ທີ່ມີແຖບໄຟ RGB ໃນຕົວ. ອອກແບບມາເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດທັງການສາກໄຟ ແລະ ການຖ່າຍຮູບຂອງສະມາດໂຟນ, ອຸປະກອນເສີມນີ້ແກ້ໄຂຄວາມຕ້ອງການແສງສະຫວ່າງທີ່ເໜືອກວ່າໃນການຖ່າຍຮູບສະມາດໂຟນ.

MagLight ແມ່ນມີຫມໍ້ໄຟ 4000mAh ທີ່ບໍ່ພຽງແຕ່ໃຊ້ໄຟ LED ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງສາມາດສາກກັບໂທລະສັບສະຫຼາດໄດ້. ແຖບ LED ແບບເຄື່ອນໄຫວສາມາດໃຊ້ກັບທັງກ້ອງໜ້າ ແລະກ້ອງຫຼັກ, ສະໜອງຮູບພາບທີ່ປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນໃນສະພາບແສງໜ້ອຍ. ຜູ້ໃຊ້ Android ຍັງສາມາດໃຊ້ MagLight ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງສະຕິກເກີແມ່ເຫຼັກທີ່ເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນ MagSafe ເຂົ້າກັນໄດ້.

ດ້ວຍ 67 LEDs ຂອງມັນ, MagLight ສະຫນອງທາງເລືອກແສງສະຫວ່າງທີ່ຫຼາກຫຼາຍ. ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຄວບຄຸມແຕ່ລະ LED ແຕ່ລະຄົນ, ປັບຄວາມສະຫວ່າງ, ອຸນຫະພູມສີ, ແລະເລືອກຈາກ 16 ລ້ານສີ. ແສງສາມາດຖືກໃຊ້ສໍາລັບການຕັ້ງຄ່າສີຂາວທີ່ອົບອຸ່ນແລະເຢັນສໍາລັບການ selfies ເບິ່ງທໍາມະຊາດ, ສີທີ່ມີຊີວິດຊີວາສໍາລັບການຖ່າຍຮູບສິລະປະ, ຫຼືແມ້ກະທັ້ງສໍາລັບການແຕ້ມຮູບທີ່ມີແສງສະຫວ່າງທີ່ມີແສງຍາວ. ນອກຈາກນັ້ນ, ແສງສາມາດຖືກ synchronized ກັບດົນຕີສໍາລັບປະສົບການທີ່ຄ້າຍຄືຄອນເສີດ. The MagLight ຍັງເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນໂຄມໄຟຫຼືແສງລ້ອມຮອບແລະສາມາດປະສົມປະສານກັບເຮືອນອັດສະລິຍະ.

ນອກເຫນືອຈາກຄວາມສາມາດເຮັດໃຫ້ມີແສງຂອງມັນ, MagLight ໃຫ້ບໍລິການເປັນທະນາຄານພະລັງງານທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້. ການວັດແທກຄວາມຫນາພຽງແຕ່ 14 ມມ, ອຸປະກອນຈະຕິດໂດຍຜ່ານແມ່ເຫຼັກ neodymium ທີ່ເຂັ້ມແຂງ N52 ກັບ MagSafe iPhones ຫຼືໂທລະສັບອື່ນໆທີ່ມີການຕິດວົງແມ່ເຫຼັກເຂົ້າກັນໄດ້. ມັນສາກອຸປະກອນແບບໄຮ້ສາຍດ້ວຍຜົນຜະລິດ 15W ແຂງແລະສະຫນອງການສາກໄຟໂທລະສັບສະຫຼາດຢ່າງເຕັມທີ່ດ້ວຍຫມໍ້ໄຟ Li-ion 4000mAh ຂອງມັນ.

Moonside ສະເຫນີອຸປະກອນເສີມສໍາລັບ MagLight, ເຊັ່ນ MagFlip, ຂາອອກທີ່ສາມາດພັບໄດ້ທີ່ສາມາດໃຊ້ເປັນ kickstand ຫຼື stand ສໍາລັບແສງສະຫວ່າງຢ່າງດຽວ. MagPod, ອະແດັບເຕີອາລູມິນຽມທີ່ເງົາງາມ, ມາພ້ອມກັບ tripod ທີ່ສາມາດປັບໄດ້ສໍາລັບການຖ່າຍຮູບແລະວິດີໂອທີ່ຫມັ້ນຄົງ. ປະຈຸບັນ MagLight ແມ່ນມີຢູ່ໃນລາຄາຜ່ອນຜັນ, ເລີ່ມຕົ້ນທີ່ HK$610 ($78 USD) ຫຼືເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຊຸດສ້າງສັນສໍາລັບ HK$810 ($103 USD) ເຊິ່ງລວມມີ MagPod ແລະ MagFlip. ຜະລິດຕະພັນດັ່ງກ່າວໄດ້ກໍານົດຈະສົ່ງທົ່ວໂລກເລີ່ມໃນເດືອນຕຸລາ, ມາພ້ອມກັບການຮັບປະກັນ 1 ປີ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ: Moonside

By Robert Andrew

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