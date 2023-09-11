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ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ Apple ສໍາລັບການເຕີບໂຕຫຼືມູນຄ່າບໍ?

ByVicky Stavropoulou

Sep 11, 2023
ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ Apple ສໍາລັບການເຕີບໂຕຫຼືມູນຄ່າບໍ?

ໃນເວລາທີ່ມັນມາກັບຫຼັກຊັບ Apple (AAPL), ຜູ້ຊ່ຽວຊານເຊື່ອວ່າບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຕົກໃຈເຖິງວ່າຈະມີບົດລາຍງານທີ່ຜ່ານມາກ່ຽວກັບການຫ້າມ iPhone ໃນປະເທດຈີນ. ບໍລິສັດ "ພື້ນຖານການຕິດຕັ້ງທອງຂອງ 2 ຕື້ຜູ້ບໍລິໂພກ" ແລະຊື່ສຽງຂອງຍີ່ຫໍ້ທີ່ເຂັ້ມແຂງເຮັດໃຫ້ມັນເປັນທາງເລືອກການລົງທຶນທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄໍາຖາມຍັງຄົງຢູ່ວ່າ Apple ເປັນຫຼັກຊັບມູນຄ່າຫຼືຫຼັກຊັບທີ່ເຕີບໂຕ.

ເປັນຜູ້ຫຼິ້ນທີ່ເດັ່ນໃນອຸດສາຫະກໍາໂທລະສັບສະຫຼາດແລະມີຈໍານວນເງິນສົດຢູ່ໃນມືຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, Apple ຕົກຢູ່ໃນປະເພດຂອງບໍລິສັດໃຫຍ່ທີ່ມີລາຍໄດ້ທີ່ຫມັ້ນຄົງ, ຄ້າຍຄືກັບຫຼັກຊັບມູນຄ່າ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຕະຫຼາດບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງລາຄາມັນ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, Apple ຍັງຂາດສັນຍານທີ່ຊັດເຈນຂອງການເຕີບໂຕຢ່າງໄວວາທີ່ຫຼັກຊັບການເຕີບໂຕທີ່ແທ້ຈິງຈະສະແດງ.

ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມບໍ່ແນ່ນອນເຫຼົ່ານີ້, ມີຄວາມຫວັງສໍາລັບການເຕີບໂຕຂອງ Apple ໃນອະນາຄົດ. ຕະຫຼາດທີ່ເກີດໃຫມ່ເຊັ່ນອິນເດຍສະເຫນີໂອກາດທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການຂະຫຍາຍ. ນອກຈາກນັ້ນ, ນັກວິເຄາະເຊື່ອວ່າປັນຍາປະດິດ (AI) ຈະເປັນຕົວກະຕຸ້ນທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການເຕີບໂຕຂອງ Apple ໃນຊຸມປີຂ້າງຫນ້າ.

ຖ້າທ່ານເຊື່ອວ່າ Apple ມີທ່າແຮງທີ່ຈະກາຍເປັນໃຫຍ່ແລະເຕີບໂຕຕື່ມອີກ, ທ່ານອາດຈະເລືອກທີ່ຈະລົງທຶນໃນບໍລິສັດ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະພິຈາລະນາວ່າທ່ານກໍາລັງຈ່າຍຄ່າການຄອບງໍາຂອງ Apple, ພະລັງງານຢູ່, ຫຼືການຂະຫຍາຍຕົວໃນອະນາຄົດ.

ຄໍາແນະນໍາຂອງນັກວິເຄາະ Wall Street ສໍາລັບຫຼັກຊັບ Apple ໃນປັດຈຸບັນປະກອບດ້ວຍ 35 ຊື້, 14 ຖື, ແລະສີ່ຂາຍ. ໃນທີ່ສຸດ, ການຕັດສິນໃຈທີ່ຈະລົງທຶນໃນ Apple ຄວນອີງໃສ່ການປະເມີນຂອງທ່ານເອງກ່ຽວກັບຄວາມສົດໃສດ້ານການຂະຫຍາຍຕົວຂອງບໍລິສັດແລະເປົ້າຫມາຍການລົງທຶນຂອງທ່ານ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- Yahoo Finance

By Vicky Stavropoulou

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