Sheldon Menery, ຜູ້ສ້າງຂອງ Magic: ຮູບແບບຜູ້ບັນຊາການຂອງການລວບລວມ, ຜ່ານໄປ

Sheldon Menery, ຜູ້ສ້າງ Commander, ຮູບແບບການຫຼິ້ນທີ່ນິຍົມທີ່ສຸດສໍາລັບເກມບັດການຄ້າ Magic: The Gathering, ໄດ້ເສຍຊີວິດແລ້ວຫຼັງຈາກການສູ້ຮົບກັບໂຣກມະເຮັງເປັນເວລາ XNUMX ປີ. ພັນລະຍາຂອງ Menery, Gretchyn Melde, ປະກາດການເສຍຊີວິດຂອງລາວຢ່າງສະຫງົບໃນ Facebook, ເຊິ່ງຕິດຕາມມາດ້ວຍການສະແດງຄວາມເສຍໃຈຈາກຊຸມຊົນເກມເທິງໂຕະ.

Commander ເປັນຮູບແບບຜູ້ຫຼິ້ນຫຼາຍຄົນຂອງ Magic ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນສາມຄົນຂຶ້ນໄປເຂົ້າຮ່ວມດ້ວຍບັດ 100 ບັດທີ່ເປັນເອກະລັກ ແລະລັກສະນະຜູ້ນໍາທີ່ເປັນເອກະລັກ. ເດີມອອກແບບເປັນເກມທີ່ມີສອງຄົນຫຼິ້ນ, Commander ສະເໜີຮູບແບບການຫຼິ້ນເກມແບບສະບາຍໆ ແລະສົ່ງເສີມການສະແດງອອກຢ່າງສ້າງສັນ. Menery ຕົວເອງມີສຽງທີ່ມີລາຍເຊັນທີ່ເອີ້ນວ່າ "ເຈົ້າເຮັດສິ່ງນີ້ເພື່ອຕົວເອງ," ເຊິ່ງໃຊ້ບັດຂອງ opponents ເປັນອາວຸດຕໍ່ຕ້ານພວກເຂົາ.

ຮູບແບບຜູ້ບັນຊາການໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນຈາກຮູບແບບ Elder Dragon Highlander (EDH), ທີ່ Menery ໄດ້ພົບໃນຊ່ວງເວລາຂອງລາວຢູ່ໃນກອງທັບ. ໃນຖານະຜູ້ພິພາກສາລະດັບສູງໃນ Magic Pro Tour, Menery ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການປັບປຸງແລະຂະຫຍາຍຕົວແປ EDH, ໃນທີ່ສຸດກໍ່ສ້າງຕັ້ງອົງການປົກຄອງຂອງຮູບແບບ, ທີ່ເອີ້ນວ່າຄະນະກໍາມະການກົດລະບຽບຂອງຄໍາສັ່ງ. ອົງການຈັດຕັ້ງອາສາສະຫມັກນີ້, ຮ່ວມມືກັບ Wizards of the Coast, ຜູ້ຈັດພິມ Magic: The Gathering, ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການປັບກົດລະບຽບ, ບັດຫ້າມ, ແລະບັດໃຫມ່ສໍາລັບຮູບແບບຜູ້ບັນຊາການ.

Menery ເຫັນ Commander ເປັນການພັກຜ່ອນຈາກ Magic ທີ່ມີການແຂ່ງຂັນແລະເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສາມາດໃນການແບ່ງປັນແລະມ່ວນຊື່ນກັບຫມູ່ເພື່ອນ. ການປະກອບສ່ວນຂອງລາວຕໍ່ກັບ Magic ຂະຫຍາຍອອກໄປນອກຮູບແບບຜູ້ບັນຊາການ. ລາວເປັນເຄື່ອງມືໃນການສ້າງໂຄງການຜູ້ພິພາກສາແລະໄດ້ຮັບຫນ້າທີ່ເປັນຜູ້ພິພາກສາ Magic ລະດັບ 5. Menery ຍັງເປັນນັກຂຽນແລະຜູ້ສ້າງເນື້ອຫາທີ່ມີຊື່ສຽງ, ແບ່ງປັນຄວາມຊ່ຽວຊານຂອງລາວໂດຍຜ່ານບົດຄວາມ, ວິດີໂອ, ແລະ podcasts.

Wizards of the Coast ໄດ້ສະແດງຄວາມໂສກເສົ້າຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ການສູນເສຍ Sheldon Menery ແລະຮັບຮູ້ການປະກອບສ່ວນອັນສໍາຄັນຂອງລາວຕໍ່ຊຸມຊົນ Magic. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ສັນລະເສີນ Menery ວ່າເປັນນັກສືບ, ຜູ້ມີອິດທິພົນ, ແລະສະມາຊິກທີ່ເຄົາລົບນັບຖືຂອງ Magic: ຊຸມຊົນລວບລວມ. ລາວປະໄວ້ທາງຫລັງຂອງມໍລະດົກທີ່ຍືນຍົງຜ່ານການເຮັດວຽກຂອງລາວໃນຮູບແບບຜູ້ບັນຊາການແລະການອຸທິດຕົນເພື່ອເຮັດໃຫ້ເກມເປັນປະສົບການທີ່ຍິນດີຕ້ອນຮັບແລະມ່ວນຊື່ນສໍາລັບຜູ້ຫຼິ້ນໃນທຸກດ້ານ.

ຜົນກະທົບຂອງ Sheldon Menery ຕໍ່ຊຸມຊົນ Magic ບໍ່ສາມາດເວົ້າເກີນ. ລາວຈະຖືກຈົດຈໍາສໍາລັບຄວາມເມດຕາ, ຄວາມເອື້ອເຟື້ອເພື່ອແຜ່, ແລະ passion ສໍາລັບເກມ. ການ​ສູນ​ເສຍ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ແມ່ນ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ຮູ້​ສຶກ​ຢ່າງ​ເລິກ​ຊຶ້ງ​ຈາກ​ຜູ້​ທີ່​ຮູ້​ຈັກ​ພຣະ​ອົງ, ແລະ​ມໍ​ລະ​ດົກ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ດໍາ​ລົງ​ຊີ​ວິດ​ໂດຍ​ຜ່ານ​ການ​ຜູ້ນ​ນັບ​ບໍ່​ຖ້ວນ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ເຟສບຸກ, Polygon