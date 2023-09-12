macOS Sonoma: ສິ່ງທີ່ຄາດຫວັງຈາກ macOS ຮຸ່ນຫຼ້າສຸດ

Apple ໄດ້ປະກາດວັນປ່ອຍ macOS Sonoma, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ macOS 14, ເຊິ່ງຈະເປີດໃຫ້ສາທາລະນະໃນວັນທີ 26 ກັນຍານີ້. macOS ຮຸ່ນຫຼ້າສຸດນີ້ນໍາເອົາຄຸນສົມບັດໃຫມ່ຫຼາຍຢ່າງທີ່ຊ່ວຍເພີ່ມປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້ແລະເຮັດໃຫ້ມັນຄ້າຍຄືກັນກັບ iOS.
ຫນຶ່ງໃນການປັບປຸງທີ່ສໍາຄັນໃນ macOS Sonoma ແມ່ນການເພີ່ມ widget desktop, ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ Mac ສາມາດປັບແຕ່ງ desktop ຂອງເຂົາເຈົ້າດ້ວຍ widget ທີ່ເປັນປະໂຫຍດແລະການໂຕ້ຕອບ. ຄຸນນະສົມບັດນີ້ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນອຸປະກອນ iOS, ແລະໃນປັດຈຸບັນຜູ້ໃຊ້ Mac ສາມາດເພີດເພີນກັບຄວາມສະດວກສະບາຍແລະຫນ້າທີ່ດຽວກັນ.
Videoconferencing ໄດ້ກາຍເປັນສ່ວນຫນຶ່ງທີ່ສໍາຄັນຂອງຊີວິດຂອງພວກເຮົາ, ແລະ macOS Sonoma ມີຈຸດປະສົງເພື່ອປັບປຸງປະສົບການນີ້ດ້ວຍຄຸນສົມບັດໃຫມ່. ລະບົບປະຕິບັດການຈະແນະນໍາເຄື່ອງມືການແບ່ງປັນຫນ້າຈໍແລະ Presenter Overlay, ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ລໍາໂພງສາມາດເຄື່ອນຍ້າຍໄປຂ້າງຫນ້າຂອງຫນ້າຈໍທີ່ໃຊ້ຮ່ວມກັນໃນລະຫວ່າງການໂທວິດີໂອ.
Safari, ຕົວທ່ອງເວັບເລີ່ມຕົ້ນໃນ macOS, ຍັງຈະໄດ້ຮັບການປັບປຸງທີ່ສໍາຄັນໃນ Sonoma. ຫນຶ່ງໃນການເພີ່ມເຕີມທີ່ຫນ້າສັງເກດແມ່ນໂປໄຟຂອງຕົວທ່ອງເວັບ, ເຊິ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສ້າງຊຸດ bookmarks ທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະປັບແຕ່ງປະສົບການການຊອກຫາຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍອີງໃສ່ຄວາມມັກຂອງເຂົາເຈົ້າ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຫນ້າທີ່ຄົ້ນຫາໃນ Safari ຈະຕອບສະຫນອງຫຼາຍຂຶ້ນ, ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ມີຜົນໄດ້ຮັບໄວແລະຖືກຕ້ອງກວ່າ.
ເພື່ອຕິດຕັ້ງ macOS Sonoma, ທ່ານຈະຕ້ອງມີອຸປະກອນທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້. ຮຸ່ນທຳອິດທີ່ຮອງຮັບລະບົບປະຕິບັດການນີ້ລວມມີ MacBook ຫຼື Mac Mini 2018, iMac 2019, 2017 iMac Pro, 2019 Mac Pro, ຫຼື 2022 Mac Studio. ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະຮັບປະກັນວ່າອຸປະກອນຂອງທ່ານຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂັ້ນຕ່ໍາເພື່ອເພີດເພີນກັບຄຸນສົມບັດທີ່ປັບປຸງໃຫມ່ແລະການປັບປຸງທີ່ Sonoma ສະເຫນີ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, macOS Sonoma ສັນຍາວ່າຈະນໍາເອົາຄຸນສົມບັດ ແລະການປັບປຸງໃໝ່ທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນໃຫ້ກັບຜູ້ໃຊ້ Mac. ດ້ວຍວິດເຈັດເດັສທັອບ, ຄວາມສາມາດໃນການປະຊຸມວິດີໂອທີ່ປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນ, ແລະໂປຣແກຣມທ່ອງເວັບ Safari ທີ່ຕອບສະໜອງໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, macOS ເວີຊັນຫຼ້າສຸດນີ້ຈະໃຫ້ປະສົບການຜູ້ໃຊ້ທີ່ດີກວ່າ ແລະການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບອຸປະກອນ iOS.
ນິຍາມ:
– macOS: ຊຸດຂອງລະບົບປະຕິບັດການທີ່ພັດທະນາໂດຍ Apple Inc. ສໍາລັບຄອມພິວເຕີ Macintosh ຂອງເຂົາເຈົ້າ.
– Sonoma: ຊື່ລະຫັດສໍາລັບ macOS ຮຸ່ນຫຼ້າສຸດ, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ macOS 14.
– iOS: ລະບົບປະຕິບັດການມືຖືທີ່ພັດທະນາໂດຍ Apple Inc. ສໍາລັບອຸປະກອນ iPhone, iPad ແລະ iPod Touch ຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Monica Chin, “macOS Sonoma ຈະມາໃນວັນທີ 26 ກັນຍາ”, The Verge.