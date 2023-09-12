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Fond Farewell ກັບ Lou Rabito, ຜູ້ຊ່ວຍບັນນາທິການກິລາທີ່ເຄົາລົບແລະຜູ້ປະດິດສ້າງດິຈິຕອນຢູ່ The Inquirer

ByMampho Brescia

Sep 12, 2023
Fond Farewell ກັບ Lou Rabito, ຜູ້ຊ່ວຍບັນນາທິການກິລາທີ່ເຄົາລົບແລະຜູ້ປະດິດສ້າງດິຈິຕອນຢູ່ The Inquirer

Lou Rabito, ສະມາຊິກທີ່ຮັກແພງຂອງຄອບຄົວ Inquirer, ໄດ້ເສຍຊີວິດຢ່າງໂສກເສົ້າໃນວັນທີ 7 ກັນຍາຜ່ານມາໃນອາຍຸ 61 ປີຈາກໂຣກມະເຮັງໃນພາກຜະສານ. ໃນໄລຍະ 33 ປີຂອງລາວຢູ່ທີ່ The Inquirer, Rabito ໄດ້ປະຕິບັດພາລະບົດບາດຕ່າງໆ, ລວມທັງຜູ້ຊ່ວຍບັນນາທິການກິລາ, ນັກຂ່າວ, ບັນນາທິການຂ່າວໃນເຂດຊານເມືອງ, ແລະຜູ້ຜະລິດດິຈິຕອນ. ລາວໄດ້ປະກອບສ່ວນທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ການພິມເຜີຍແຜ່, ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການປ່ຽນມັນຈາກຫນັງສືພິມທີ່ພິມເທົ່ານັ້ນໄປສູ່ເວທີດິຈິຕອນທໍາອິດທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ.

ຄວາມສໍາເລັດອັນສໍາຄັນອັນໜຶ່ງຂອງ Rabito ແມ່ນການສ້າງພາກກິລາໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ Rally ໃນປີ 2009. ລາວໄດ້ເບິ່ງແຍງທີມນັກຂຽນ, ນັກຂ່າວອິດສະລະ, ຊ່າງພາບ, ແລະນັກຖ່າຍຮູບວີດີໂອ, ເຊິ່ງກວມເອົາໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ 100 ແຫ່ງໃນລັດ Pennsylvania ແລະ South Jersey. ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບທັກສະການແກ້ໄຂຢ່າງພິຖີພິຖັນຂອງລາວແລະຄວາມສາມາດໃນການຈັດການກັບເສັ້ນຕາຍໃນຕອນກາງຄືນດ້ວຍຄວາມງຽບສະຫງົບ, Rabito ໄດ້ຮັບການເຄົາລົບສູງຈາກເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງລາວ. ລັກສະນະທີ່ລຽບງ່າຍຂອງລາວ ແລະທັດສະນະຄະຕິທີ່ສະໜັບສະໜຸນໄດ້ດົນໃຈຫຼາຍຄົນ, ເຮັດໃຫ້ເວລາຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ທີ່ The Inquirer ເປັນເລື່ອງທີ່ໜ້າຈົດຈຳ.

ການອຸທິດຕົນຂອງ Rabito ຕໍ່ກັບເຄື່ອງຫັດຖະກໍາຂອງລາວແມ່ນເຫັນໄດ້ຊັດເຈນໃນຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນຂອງລາວໃນການປັບປຸງວຽກງານຂອງຄົນອ້ອມຂ້າງລາວ. ພຣະອົງໄດ້ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາແລະການແນະນໍາ, ສະເຫມີຊຸກຍູ້ໃຫ້ນັກຂຽນຂອງລາວພະຍາຍາມເພື່ອຄວາມເປັນເລີດ. ອະດີດເພື່ອນຮ່ວມງານ Matt Breen ໃຫ້ກຽດ Rabito ເປັນທັງບັນນາທິການ ແລະເປັນຄູສອນ, ຊຸກຍູ້ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າປັບປຸງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ຄວາມຮັກຂອງ Rabito ສໍາລັບນັກຂ່າວໄດ້ຂະຫຍາຍອອກໄປນອກການເຮັດວຽກຂອງລາວຢູ່ The Inquirer. ກ່ອນຫນ້ານີ້ລາວໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່ທີ່ Orange County Register, Pasadena Star-News, ແລະ United Press International, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບທີ່ຍືນຍົງຕໍ່ອຸດສາຫະກໍາ.

ອອກຈາກວຽກ, Rabito ຮັກສາຄອບຄົວຂອງລາວດ້ວຍຄວາມພູມໃຈ, ສະແດງຮູບພາບຂອງລູກສາວຂອງລາວຢູ່ເທິງໂຕະຂອງລາວແລະແບ່ງປັນເລື່ອງລາວຂອງພັນລະຍາແລະຄອບຄົວຂອງລາວກັບໃຜກໍ່ຕາມທີ່ເຂົ້າມາສົນທະນາ. ລາວເປັນສາມີ, ພໍ່, ແລະພໍ່ຕູ້ທີ່ຮັກແພງ, ແລະຄອບຄົວຂອງລາວຖືສະຖານທີ່ພິເສດໃນຫົວໃຈຂອງລາວ. Rabito ຈະຖືກຈົດຈໍາວ່າເປັນບຸກຄົນທີ່ມີໃຈດີທີ່ພະຍາຍາມສະເຫມີເພື່ອເຮັດໃຫ້ດີທີ່ສຸດແລະສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງໃນແງ່ດີໃນຊີວິດຂອງຄົນອື່ນ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

  1. "ຜູ້ຊ່ວຍບັນນາທິການກິລາ Longtime Inquirer Lou Rabito ເສຍຊີວິດໃນ 61 ປີ" - The Philadelphia Inquirer

By Mampho Brescia

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