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Logitech ເປີດຕົວ Reach Webcam ດ້ວຍແຂນທີ່ຍືດຫຍຸ່ນໄດ້

ByGabriel Botha

Sep 11, 2023
Logitech ເປີດຕົວ Reach Webcam ດ້ວຍແຂນທີ່ຍືດຫຍຸ່ນໄດ້

Logitech ຫາກໍປະກາດ webcam ລ່າສຸດຂອງມັນທີ່ເອີ້ນວ່າ Reach, ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍແຂນທີ່ຍືດຫຍຸ່ນ ແລະ ຊັດເຈນ. ການອອກແບບນະວັດຕະກໍານີ້ຊ່ວຍໃຫ້ມີການເຄື່ອນໄຫວໄດ້ງ່າຍ ແລະແມ້ກະທັ້ງການຖ່າຍວິດີໂອແບບລົງລຸ່ມ, ເຮັດໃຫ້ມັນສົມບູນແບບສໍາລັບການນໍາສະເໜີການສະແດງ ແລະບອກຕໍ່ທີ່ບໍ່ແມ່ນດິຈິຕອນ. ມຸມລົງຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດບັນທຶກວິດີໂອຂອງວັດຖຸຢູ່ໃນໂຕະຂອງພວກເຂົາ, ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມສໍາລັບການປະຊຸມທາງໄກແບບໂຕ້ຕອບ, ການສອນອອນໄລນ໌, ການຖ່າຍທອດສົດແລະການນໍາສະເຫນີອື່ນໆ.

ເພື່ອຮັບປະກັນການຈັດຕໍາແຫນ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດ, Logitech ແນະນໍາໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ທໍາອິດຈັດວາງເນື້ອຫາທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການສະແດງ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນປັບກ້ອງຖ່າຍຮູບຕາມຄວາມເຫມາະສົມ. webcam ມີຫຼາຍແກນຂອງຂໍ້ຕໍ່, ຄ້າຍຄືກັນກັບຂາຕັ້ງໄມໂຄຣໂຟນ, ສະຫນອງຄວາມຄ່ອງແຄ້ວເພີ່ມຂຶ້ນໃນການຈັບຈຸດ vantage ຕ່າງໆ. ມັນມີປຸ່ມສໍາລັບການເຄື່ອນໄຫວຕາມແນວຕັ້ງ, ຟັງຊັນການຊູມທີ່ບໍ່ມີການສູນເສຍເຖິງ 4.3x, ແລະຈັບສໍາລັບການປັບຕາມແນວຕັ້ງ. ກ້ອງເວັບແຄັມຍັງປະກອບດ້ວຍຕົວຊີ້ທິດທາງໃນຕົວເພື່ອຊ່ວຍຮັກສາຮູບໃຫ້ຕັ້ງຊື່ໃນຂະນະທີ່ກ້ອງຖ່າຍຮູບເຄື່ອນທີ່.

ເວັບແຄັມ Reach ເປັນເວີຊັນປັບປຸງຂອງ Streamcam ຍອດນິຍົມຂອງ Logitech, ປະກອບດ້ວຍແວ່ນແກ້ວທີ່ປັບປຸງ ແລະຄຸນສົມບັດໂຟກັສອັດສະລິຍະໃໝ່. ມັນສະຫນອງຄວາມສາມາດຂອງວິດີໂອ 1080p/60fps ແລະໃຫ້ປະສົບການ plug-and-play ໂດຍການເຊື່ອມຕໍ່ຜ່ານ USB ແລະປະສົມປະສານກັບຄອມພິວເຕີສ່ວນໃຫຍ່ແລະເວທີການຖ່າຍທອດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ມັນມາພ້ອມກັບຕົວຍຶດແຂບຕ່ໍາສໍາລັບປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້ທີ່ຫນາແຫນ້ນກວ່າ.

Logitech ບໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍລາຄາທີ່ແນ່ນອນ ແລະລາຍລະອຽດການມີໃຫ້ສໍາລັບ Reach webcam. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຜູ້ຮັບຮອງເອົາຕົ້ນສາມາດຄາດຫວັງວ່າລາຄາຜ່ອນຜັນລະຫວ່າງ $ 300 ຫາ $ 400, ອີງຕາມການສໍາຫຼວດຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ທາງການ. ໂດຍສະເພາະ, Logitech ຈະໃຊ້ Indiegogo Enterprise ສໍາລັບການສະຫນອງທຶນກ້ອງຖ່າຍຮູບ, ແທນທີ່ຈະເປັນຊ່ອງທາງຂາຍຍ່ອຍແບບດັ້ງເດີມ. ແຕ່ຫນ້າເສຍດາຍ, webcam mount ຈະບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ແຍກຕ່າງຫາກ, ເນື່ອງຈາກວ່າ Logitech ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສະຫນອງການແກ້ໄຂ end-to-end ແທນທີ່ຈະພຽງແຕ່ mount.

ນອກເຫນືອຈາກການແບ່ງກ້ອງຖ່າຍຮູບຂອງຕົນ, Logitech ບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ສ້າງຄວາມກ້າວຫນ້າໃນຂົງເຂດອື່ນໆເຊັ່ນກັນ. ນີ້ລວມມີການອັບເດດແປ້ນພິມ Pebble ແລະການອັບເດດເປັນເມົາສ໌ເກມ G Pro X Superlight.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: The Verge, Logitech.

By Gabriel Botha

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