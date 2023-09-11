ແນະນຳ Logitech Reach: ກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ປະດິດສ້າງປະຕິວັດ

Logitech ໄດ້ເປີດເຜີຍນະວັດຕະກໍາຫລ້າສຸດຂອງຕົນ, Logitech Reach, ກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ໂດດເດັ່ນທີ່ອອກແບບມາເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້ໃນລະຫວ່າງການນໍາສະເຫນີດ້ວຍຕົນເອງ, ຫ້ອງຮຽນ, ການໂທປະຊຸມ, ແລະກອງປະຊຸມສະຕີມ.
ແຮງບັນດານໃຈທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງຂອງ Logitech Reach ແມ່ນມາຈາກການສັງເກດການທ້າທາຍທີ່ຜູ້ໃຊ້ປະເຊີນໃນເວລາທີ່ແບ່ງປັນເນື້ອຫາທີ່ບໍ່ແມ່ນດິຈິຕອນ. Logitech ໄດ້ດໍາເນີນການຄົ້ນຄ້ວາຢ່າງກວ້າງຂວາງແລະສັງເກດເຫັນວ່າບຸກຄົນບໍ່ວ່າຈະຕັ້ງຖິ່ນຖານສໍາລັບອຸປະກອນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ subpar, ຫັນໄປຫາ juggling ຫຼາຍອຸປະກອນ, ຫຼືນໍາທາງຂະບວນການຜະລິດສະລັບສັບຊ້ອນ. Logitech Reach ມີຈຸດປະສົງເພື່ອເອົາຊະນະອຸປະສັກເຫຼົ່ານີ້ໂດຍການເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຫມູນໃຊ້ກ້ອງຖ່າຍຮູບໃນທິດທາງທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນຂະນະທີ່ແບ່ງປັນເນື້ອຫາ.
ຄຸນນະສົມບັດທີ່ສໍາຄັນຂອງ Logitech Reach ປະກອບມີຄຸນນະພາບວິດີໂອພິເສດທີ່ 1080p / 60fps, ຄ້າຍຄືກັບ Logitech Streamcam ເກົ່າ. ດ້ວຍການປະສົມປະສານຂອງ optics ແກ້ວຂັ້ນສູງແລະການຊູມ 4.3x lossless ກັບ autofocus, ກ້ອງຖ່າຍຮູບນີ້ຮັບປະກັນເຖິງແມ່ນວ່າລາຍລະອຽດທີ່ນ້ອຍທີ່ສຸດຈະຖືກເນັ້ນໃສ່. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ຜູ້ໃຊ້ມີສິດເສລີພາບໃນການເຄື່ອນຍ້າຍກ້ອງຖ່າຍຮູບທັງທາງນອນແລະແນວຕັ້ງ, ສະເຫນີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນທີ່ບໍ່ມີການປຽບທຽບ.
Logitech ໄດ້ບູລິມະສິດຄວາມສະດວກສະບາຍແລະຄວາມເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ກັບ Logitech Reach. ກ້ອງຖ່າຍຮູບມີການຕິດຕັ້ງ plug-and-play ກົງໄປກົງມາຜ່ານ USB ແລະເຂົ້າກັນໄດ້ກັບ PCs ແລະແພລະຕະຟອມສະຕີມນ້ໍາສ່ວນໃຫຍ່, ເຮັດໃຫ້ມັນສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ງ່າຍສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ທີ່ຫລາກຫລາຍ.
ເພື່ອສົ່ງເສີມການເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດຂອງຕົນຕື່ມອີກ, Logitech ໄດ້ຮ່ວມມືກັບເວທີວິສາຫະກິດ Indiegogo. ການຮ່ວມມືທາງຍຸດທະສາດນີ້ເຮັດໃຫ້ການເຂົ້າເຖິງ Logitech Reach ໄດ້ໄວ, ພ້ອມກັບການຫຼຸດລາຄາໃຫ້ກັບຜູ້ຮັບຮອງເອົາຕົ້ນໆ. ຜ່ານວິທີການນີ້, Logitech ມີຈຸດປະສົງເພື່ອລວບລວມຄໍາຄຶດຄໍາເຫັນຂອງຜູ້ໃຊ້ທີ່ມີຄຸນຄ່າເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ຖ້າທ່ານກະຕືລືລົ້ນທີ່ຈະຄົ້ນຫາການສະເຫນີຂາຍຫລ້າສຸດຂອງ Logitech, Logitech Reach, ທ່ານສາມາດລົງທະບຽນສໍາລັບການອັບເດດກ່ຽວກັບການປ່ອຍຕົວຂອງມັນແລະຕິດຕາມຂໍ້ສະເຫນີທີ່ມີເວລາຈໍາກັດຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ທາງການຂອງ Logitech.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ຖະແຫຼງຂ່າວ Logitech Reach
- ເວັບໄຊທ໌ Logitech