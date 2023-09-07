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Wall Street ລົ້ມລົງເທິງ iPhone ຂອງຈີນ

ByRobert Andrew

Sep 7, 2023
Wall Street ລົ້ມລົງເທິງ iPhone ຂອງຈີນ

Wall Street ປະສົບກັບສະພາບຕົກຕໍ່າຍ້ອນການຕັດສິນໃຈຂອງ Apple ຍັກໃຫຍ່ດ້ານເທັກໂນໂລຍີທີ່ຈະຄວບຄຸມ iPhone ເພື່ອຕອບສະ ໜອງ ກັບຂໍ້ ຈຳ ກັດຂອງຈີນໃນການໃຊ້ iPhone ເຮັດໃຫ້ເກີດການຂາຍຮຸ້ນເຕັກໂນໂລຢີ. ຄວາມກັງວົນທີ່ກວ້າງຂວາງແມ່ນວ່າການກະ ທຳ ຂອງຈີນສາມາດຂະຫຍາຍອອກໄປນອກ iPhones ທີ່ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຢີອື່ນໆ, ໂດຍສະເພາະຜູ້ຜະລິດຊິບ. ຮຸ້ນຂອງ Apple ຫຼຸດລົງ 2.9% ເປັນມື້ທີ່ສອງຕິດຕໍ່ກັນ ເພື່ອເປັນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການປິດລ້ອມທີ່ກວ້າງຂວາງຂອງຈີນ, ເຊິ່ງຕອນນີ້ຫ້າມພະນັກງານລັດບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ iPhone ໃນບ່ອນເຮັດວຽກ. ຈີນ​ມີ​ລາຍ​ງານ​ວ່າ​ຈະ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ຂະ​ຫຍາຍ​ການ​ຫ້າມ​ນີ້​ໄປ​ຍັງ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ແລະ​ອົງ​ການ​ຂອງ​ລັດ​ອື່ນໆ. ຊ່ວງເວລາບໍ່ເອື້ອອຳນວຍສຳລັບ Apple, ດ້ວຍການເປີດຕົວ iPhone 15 ທີ່ຄາດວ່າຈະໃກ້ເຂົ້າມາແລ້ວ.

ນອກຈາກນັ້ນ, Wall Street ປະເຊີນກັບຄວາມກົດດັນເນື່ອງຈາກຂໍ້ມູນຈາກກະຊວງແຮງງານຂອງສະຫະລັດ, ເຊິ່ງເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນການຫຼຸດລົງຂອງຈໍານວນຄົນອາເມລິກາທີ່ຍື່ນສໍາລັບການຫວ່າງງານ. ດ້ວຍພຽງແຕ່ 216,000 ເອກະສານ, ນີ້ເປັນຕົວແທນໃນລະດັບຕໍ່າສຸດນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນກຸມພາ. ນັກລົງທຶນມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບການຕອບໂຕ້ຂອງ Federal Reserve ຕໍ່ກັບຂໍ້ມູນນີ້, ຍ້ອນວ່າມັນອາດຈະເສີມສ້າງທ່າທາງນະໂຍບາຍການເງິນທີ່ເຄັ່ງຄັດຂອງພວກເຂົາຍ້ອນຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບອັດຕາເງິນເຟີ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມກັງວົນ, ຕະຫຼາດຄາດຄະເນວ່າ Fed ຈະຮັກສາອັດຕາທີ່ບໍ່ປ່ຽນແປງໃນເດືອນນີ້ (ປະມານ 93%), ແຕ່ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການຢຸດຊົ່ວຄາວໃນເດືອນພະຈິກແມ່ນຕໍ່າກວ່າຫຼາຍຢູ່ທີ່ 53.5%.

ເຖິງວ່າຈະມີການພັດທະນາເຫຼົ່ານີ້, ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບອົດສະຕາລີເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ອະນາຄົດຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເພີ່ມຂຶ້ນເລັກນ້ອຍກັບ ASX SPI ເພີ່ມຂຶ້ນ 0.1% ເປັນ 7,168 ຈຸດໃນເວລາ 7: 30 am AEST. ມັນຍັງຄົງຕ້ອງເບິ່ງວ່າມື້ນັ້ນຈະແຜ່ລາມໄປແນວໃດ, ແຕ່ໃນປັດຈຸບັນ, ຄາດວ່າຈະເລີ່ມຕົ້ນທີ່ງຽບສະຫງົບ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ຕະຫຼາດຂອງ ABC ແລະ blog ທຸລະກິດ
– ກະຊວງແຮງງານສະຫະລັດ
– ລາຍງານຂອງ Bloomberg ກ່ຽວກັບຈີນຂະຫຍາຍການຫ້າມ iPhone

ຫມາຍເຫດ: ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທັງຫມົດໄດ້ຖືກ paraphrased ແລະ URL ຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກໂຍກຍ້າຍອອກ.

By Robert Andrew

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