Wall Street ລົ້ມລົງເທິງ iPhone ຂອງຈີນ

Wall Street ປະສົບກັບສະພາບຕົກຕໍ່າຍ້ອນການຕັດສິນໃຈຂອງ Apple ຍັກໃຫຍ່ດ້ານເທັກໂນໂລຍີທີ່ຈະຄວບຄຸມ iPhone ເພື່ອຕອບສະ ໜອງ ກັບຂໍ້ ຈຳ ກັດຂອງຈີນໃນການໃຊ້ iPhone ເຮັດໃຫ້ເກີດການຂາຍຮຸ້ນເຕັກໂນໂລຢີ. ຄວາມກັງວົນທີ່ກວ້າງຂວາງແມ່ນວ່າການກະ ທຳ ຂອງຈີນສາມາດຂະຫຍາຍອອກໄປນອກ iPhones ທີ່ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຢີອື່ນໆ, ໂດຍສະເພາະຜູ້ຜະລິດຊິບ. ຮຸ້ນຂອງ Apple ຫຼຸດລົງ 2.9% ເປັນມື້ທີ່ສອງຕິດຕໍ່ກັນ ເພື່ອເປັນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການປິດລ້ອມທີ່ກວ້າງຂວາງຂອງຈີນ, ເຊິ່ງຕອນນີ້ຫ້າມພະນັກງານລັດບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ iPhone ໃນບ່ອນເຮັດວຽກ. ຈີນມີລາຍງານວ່າຈະພິຈາລະນາຂະຫຍາຍການຫ້າມນີ້ໄປຍັງບໍລິສັດແລະອົງການຂອງລັດອື່ນໆ. ຊ່ວງເວລາບໍ່ເອື້ອອຳນວຍສຳລັບ Apple, ດ້ວຍການເປີດຕົວ iPhone 15 ທີ່ຄາດວ່າຈະໃກ້ເຂົ້າມາແລ້ວ.
ນອກຈາກນັ້ນ, Wall Street ປະເຊີນກັບຄວາມກົດດັນເນື່ອງຈາກຂໍ້ມູນຈາກກະຊວງແຮງງານຂອງສະຫະລັດ, ເຊິ່ງເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນການຫຼຸດລົງຂອງຈໍານວນຄົນອາເມລິກາທີ່ຍື່ນສໍາລັບການຫວ່າງງານ. ດ້ວຍພຽງແຕ່ 216,000 ເອກະສານ, ນີ້ເປັນຕົວແທນໃນລະດັບຕໍ່າສຸດນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນກຸມພາ. ນັກລົງທຶນມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບການຕອບໂຕ້ຂອງ Federal Reserve ຕໍ່ກັບຂໍ້ມູນນີ້, ຍ້ອນວ່າມັນອາດຈະເສີມສ້າງທ່າທາງນະໂຍບາຍການເງິນທີ່ເຄັ່ງຄັດຂອງພວກເຂົາຍ້ອນຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບອັດຕາເງິນເຟີ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມກັງວົນ, ຕະຫຼາດຄາດຄະເນວ່າ Fed ຈະຮັກສາອັດຕາທີ່ບໍ່ປ່ຽນແປງໃນເດືອນນີ້ (ປະມານ 93%), ແຕ່ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການຢຸດຊົ່ວຄາວໃນເດືອນພະຈິກແມ່ນຕໍ່າກວ່າຫຼາຍຢູ່ທີ່ 53.5%.
ເຖິງວ່າຈະມີການພັດທະນາເຫຼົ່ານີ້, ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບອົດສະຕາລີເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ອະນາຄົດຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເພີ່ມຂຶ້ນເລັກນ້ອຍກັບ ASX SPI ເພີ່ມຂຶ້ນ 0.1% ເປັນ 7,168 ຈຸດໃນເວລາ 7: 30 am AEST. ມັນຍັງຄົງຕ້ອງເບິ່ງວ່າມື້ນັ້ນຈະແຜ່ລາມໄປແນວໃດ, ແຕ່ໃນປັດຈຸບັນ, ຄາດວ່າຈະເລີ່ມຕົ້ນທີ່ງຽບສະຫງົບ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ຕະຫຼາດຂອງ ABC ແລະ blog ທຸລະກິດ
– ກະຊວງແຮງງານສະຫະລັດ
– ລາຍງານຂອງ Bloomberg ກ່ຽວກັບຈີນຂະຫຍາຍການຫ້າມ iPhone
ຫມາຍເຫດ: ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທັງຫມົດໄດ້ຖືກ paraphrased ແລະ URL ຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກໂຍກຍ້າຍອອກ.