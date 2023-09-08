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ຫໍສະໝຸດ Herr Memorial ສົ່ງເສີມການລວມເອົາດິຈິຕອລໃນລະຫວ່າງອາທິດການລວມດິຈິຕອນ

ByRobert Andrew

Sep 8, 2023
ຫໍສະໝຸດ Herr Memorial ສົ່ງເສີມການລວມເອົາດິຈິຕອລໃນລະຫວ່າງອາທິດການລວມດິຈິຕອນ

ຫໍສະໝຸດ Herr Memorial ໃນ Mifflinburg ແມ່ນອຸທິດຕົນເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມທ່ຽງທຳທາງດ້ານດິຈິຕອລ ແລະການລວມຕົວພາຍໃນຊຸມຊົນ. ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງອາທິດການລວມດິຈິຕອນ, ເຊິ່ງຈະຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 2 ຫາວັນທີ 6 ຕຸລາ, ຫ້ອງສະຫມຸດກໍາລັງຈັດກິດຈະກໍາພິເສດຕ່າງໆເພື່ອສຶກສາແລະສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນກ່ຽວກັບຂໍ້ໄດ້ປຽບຂອງການລວມຕົວດິຈິຕອນ.

ການລວມຕົວແບບດິຈິຕອລຫມາຍເຖິງຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຮັບປະກັນວ່າບຸກຄົນທັງຫມົດ, ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ໃນສະຖານະການເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງເຂົາເຈົ້າ, ມີການເຂົ້າເຖິງແລະຄວາມສາມາດໃນການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານແລະການສື່ສານ (ICTs) ເຊັ່ນຄອມພິວເຕີແລະອິນເຕີເນັດ. ມັນມີຈຸດປະສົງເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ການແບ່ງປັນດິຈິຕອນ, ໃຫ້ໂອກາດເທົ່າທຽມກັນກັບບຸກຄົນຜູ້ທີ່ອາດຈະຖືກປະຖິ້ມໄວ້ທາງຫລັງໃນໂລກດິຈິຕອນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ.

ໃນລະຫວ່າງອາທິດການລວມດິຈິຕອລ, ຫໍສະໝຸດ Herr Memorial ຈະຈັດກິດຈະກຳຕ່າງໆເພື່ອສົ່ງເສີມການລວມເອົາດິຈິຕອນ. ເຫດການເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະປະກອບມີກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບທັກສະຄອມພິວເຕີພື້ນຖານ, ຄວາມປອດໄພທາງອິນເຕີເນັດ, ແລະຊັບພະຍາກອນອອນໄລນ໌ສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າແລະການຮຽນຮູ້. ໂດຍການສະຫນອງໂອກາດດ້ານການສຶກສາເຫຼົ່ານີ້, ຫ້ອງສະຫມຸດມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ສະມາຊິກຂອງຊຸມຊົນເພື່ອປັບປຸງຄວາມຮູ້ທາງດ້ານດິຈິຕອນຂອງເຂົາເຈົ້າແລະກາຍເປັນຄວາມຫມັ້ນໃຈແລະມີຄວາມສາມາດໃນການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີດິຈິຕອນ.

ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຫ້ອງສະໝຸດໃນ Digital Inclusion Week ສອດຄ່ອງກັບພາລະກິດຂອງຕົນເພື່ອຮັບໃຊ້ເປັນຊັບພະຍາກອນ ແລະບ່ອນເຕົ້າໂຮມຂອງສະມາຊິກທັງໝົດຂອງຊຸມຊົນ. ໂດຍການສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບທາງດ້ານດິຈິຕອລ ແລະການລວມຕົວ, ຫ້ອງສະໝຸດກໍາລັງເຮັດວຽກໄປສູ່ການຮັດແຄບການແບ່ງແຍກທາງດ້ານດິຈິຕອລ ແລະຮັບປະກັນວ່າທຸກຄົນສາມາດເຂົ້າເຖິງໂອກາດ ແລະຊັບພະຍາກອນທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍຍຸກດິຈິຕອນ.

ໂດຍລວມແລ້ວ, Digital Inclusion Week ຢູ່ຫໍສະໝຸດ Herr Memorial ແມ່ນການລິເລີ່ມທີ່ສຳຄັນທີ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສຶກສາ ແລະສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ບຸກຄົນກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດ ແລະຄວາມສໍາຄັນຂອງການລວມເອົາດິຈິຕອນ. ໂດຍການສົ່ງເສີມຄວາມທ່ຽງທຳທາງດ້ານດິຈິຕອລພາຍໃນຊຸມຊົນ, ຫໍສະໝຸດກຳລັງສ້າງຜົນກະທົບອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ຊີວິດຂອງຜູ້ອຸປະຖຳ, ສະໜອງເຄື່ອງມື ແລະທັກສະທີ່ຈຳເປັນເພື່ອພັດທະນາໃນໂລກດິຈິຕອລ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Digital Inclusion Week: ການສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບທາງດ້ານດິຈິຕອລ ແລະການລວມຕົວ. ດຶງມາຈາກ [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ]
- "ການລວມເອົາດິຈິຕອນຊອກຫາເພື່ອຮັບປະກັນວ່າບຸກຄົນທຸກຄົນມີການເຂົ້າເຖິງແລະຄວາມສາມາດໃນການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນແລະການສື່ສານ." (Digital Inclusion Week: ການສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບທາງດ້ານດິຈິຕອລ ແລະການລວມຕົວ)

By Robert Andrew

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