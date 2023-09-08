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ໂທລະພາບ OLED C3 ຂອງ LG: ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ແຂງແກ່ນສໍາລັບຄຸນນະພາບຮູບພາບທີ່ສູງສົ່ງ

ByRobert Andrew

Sep 8, 2023
ໂທລະພາບ OLED C3 ຂອງ LG: ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ແຂງແກ່ນສໍາລັບຄຸນນະພາບຮູບພາບທີ່ສູງສົ່ງ

ສາຍໂທລະທັດ OLED ລຸ້ນລ້າສຸດຂອງ LG ໄດ້ເຫັນການຫຼຸດລາຄາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ເຮັດໃຫ້ມັນສາມາດເຂົ້າເຖິງຜູ້ບໍລິໂພກໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ. ໂດຍສະເພາະ, C42 OLED ຂະໜາດ 3 ນິ້ວ, ຕອນນີ້ມີຢູ່ໃນລາຄາຕໍ່າກວ່າ 1000 ປອນ, ເຊິ່ງເປັນຕົວແທນຂອງສ່ວນຫຼຸດ 400 ປອນຈາກລາຄາຂາຍຍ່ອຍເດີມຂອງມັນ.

ໃນຂະນະທີ່ C3 ບໍ່ແມ່ນການປັບປຸງຢ່າງສົມບູນເມື່ອທຽບໃສ່ກັບລຸ້ນກ່ອນ, C2, ມັນສະເຫນີການປັບປຸງທີ່ຫນ້າສັງເກດ. ຮູບແບບໃຫມ່ມີໂປເຊດເຊີ Alpha 9 Gen 6, ເຊິ່ງຊ່ວຍເພີ່ມປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້ແລະແນະນໍາຄຸນສົມບັດພາຍໃນໃຫມ່. ຫນຶ່ງໃນລັກສະນະເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນ Object Enhancer, ເຊິ່ງປັບປຸງລັກສະນະທາງຫນ້າແລະເຄື່ອງປະກອບໃນ scenes. ນອກຈາກນັ້ນ, LG's AI Super Upscaling Pro ຍົກລະດັບການຖ່າຍຮູບຍ່ອຍ 4K ແລະຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງລົບກວນເພື່ອໃຫ້ຮູບພາບທີ່ຄົມຊັດຂຶ້ນ. C3 ຍັງປະກອບມີ Quick Media Switching VRR, ກໍາຈັດຫນ້າຈໍສີດໍາທີ່ເກີດຂື້ນໃນເວລາທີ່ປ່ຽນວັດສະດຸປ້ອນ.

ເຖິງແມ່ນວ່າມັນຂາດແຜງ Evo ທີ່ພົບໃນແບບຂະຫນາດໃຫຍ່, ເຮັດໃຫ້ຄວາມສະຫວ່າງຕ່ໍາ, ຈໍສະແດງຜົນ OLED ຂອງ C3 ຍັງຄົງໃຫ້ສີທີ່ມີຊີວິດຊີວາ, ກົງກັນຂ້າມທີ່ບໍ່ກົງກັນ, ແລະສີດໍາເລິກ. ຜູ້ໃຊ້ໄດ້ຍົກຍ້ອງຕົວແບບ C2 ຂອງປີທີ່ຜ່ານມາສໍາລັບການປະຕິບັດທີ່ໂດດເດັ່ນ, ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມກັບເນື້ອຫາຕ່າງໆ, ຈາກຮູບເງົາໄປຫາຊຸດໂທລະທັດ.

ເສີມຂະຫຍາຍການອຸທອນຂອງຕົນ, C3 ແມ່ນມີສີ່ພອດ HDMI 2.1 ທີ່ສາມາດສົ່ງຜົນຜະລິດ 4K/120Hz. ຜູ້ຫຼິ້ນເກມຈະຮູ້ຈັກຄຸນສົມບັດນີ້, ຍ້ອນວ່າມັນຊ່ວຍໃຫ້ການຫຼິ້ນເກມທີ່ລຽບງ່າຍໃນຄອນໂຊ ຫຼືຄອມພິວເຕີ. ໂທລະພາບຍັງສະຫນອງການສະຫນັບສະຫນູນ VRR ດ້ວຍ HDMI Forum VRR, AMD FreeSync, ແລະ Nvidia G-Sync, ຮັບປະກັນປະສົບການການຫຼິ້ນເກມທີ່ບໍ່ມີນ້ໍາຕາແລະບໍ່ມີສຽງເວົ້າ.

ດ້ວຍການຫຼຸດລົງຂອງລາຄາໃນໂທລະພາບ OLED ຂອງ LG, C3 ສະເຫນີໂອກາດທີ່ດີເລີດໃນການລົງທຶນໃນໂທລະພາບທີ່ມີຄຸນະພາບສູງ, ຫນາແຫນ້ນທີ່ມີຄຸນນະພາບຮູບພາບທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈແລະປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້ທີ່ຕອບສະຫນອງ. ບໍ່ວ່າເຈົ້າເປັນ cinephile ຫຼື gamer, ຂໍ້ຕົກລົງນີ້ແມ່ນສົມຄວນພິຈາລະນາ.

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By Robert Andrew

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