ຈໍສະແດງຜົນ LG MAGNIT 4K Ultra HD: ປະສົບການຄວາມບັນເທີງໃນເຮືອນທີ່ຫຼູຫຼາ

ຈໍສະແດງຜົນ LG MAGNIT 4K Ultra HD ໄດ້ເປີດຕົວຄັ້ງທຳອິດທີ່ຄາດວ່າຈະເປັນຢ່າງສູງໃນງານ CEDIA Expo 2023, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມງານທີ່ໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈດ້ວຍພາບທີ່ໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈ ແລະການອອກແບບທີ່ງົດງາມ. ການໃຫ້ອາຫານແກ່ເຈົ້າຂອງເຮືອນທີ່ຫຼູຫຼາ, ຈໍສະແດງຜົນແບບພິເສດນີ້ໃຫ້ປະສົບການການບັນເທີງໃນເຮືອນທີ່ເລິກເຊິ່ງແທ້ໆ.
ດ້ວຍຂະຫນາດຫນ້າຈໍຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງ 118 ນິ້ວ, LG MAGNIT ກໍານົດຕົວຂອງມັນເອງເປັນຕົວແບບຟຸ່ມເຟືອຍທີ່ມີໂລ້ໃນໂຮງຮູບເງົາແລະພາກສ່ວນສິລະປະດິຈິຕອນ. ຕັ້ງຢູ່ລະຫວ່າງຈໍສະແດງຜົນ Micro LED ທີ່ຢູ່ອາໄສ LG MAGNIT 136 ນິ້ວແລະໂທລະພາບໄຮ້ສາຍ LG SIGNATURE OLED M 97 ນິ້ວ, ຈໍສະແດງຜົນນີ້ໃຫ້ປະສົບການການເບິ່ງທີ່ປະທັບໃຈເກີນຄວາມຄາດຫວັງ.
LG MAGNIT ມາພ້ອມກັບລາຄາທີ່ສູງຫຼາຍຂອງ $237,000, LG MAGNIT ສະຫນອງການແຜ່ພັນສີທີ່ໂດດເດັ່ນ, ຄວາມຊັດເຈນ, ແລະຄວາມຄົມຊັດ. ຄວາມລະອຽດ 4K ຂອງມັນ, ຄວາມລະອຽດ 0.6 ມມ ພິກເຊລ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ LED chip-on-board (COB) ທີ່ທັນສະໄໝຮັບປະກັນການສະແດງທີ່ຄົມຊັດ ແລະ ມີຊີວິດຊີວາ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຈໍສະແດງຜົນມີລັກສະນະການປະມວນຜົນທີ່ປັບປຸງ AI ແລະເຮັດວຽກຢູ່ໃນເວທີ webOS smart TV ທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້.
ຄຸນສົມບັດທີ່ໂດດເດັ່ນອັນໜຶ່ງຂອງ LG MAGNIT ແມ່ນຈໍສະແດງຜົນ Micro LED ຂອງມັນ. ເທັກໂນໂລຍີນະວັດຕະກໍານີ້, ອີງໃສ່ເທກໂນໂລຍີ direct-emitting diode (DVLED) ທີ່ກ້າວຫນ້າຂອງ LG, ສະຫນອງແຫຼ່ງແສງສະຫວ່າງແຕ່ລະອັນສໍາລັບແຕ່ລະ 8 ລ້ານບວກກັບ pixels ຂອງມັນ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ຈໍສະແດງຜົນບັນລຸໄດ້ສີດໍາທີ່ບໍລິສຸດແລະຄວາມຄົມຊັດສູງໂດຍການປິດ pixels ໃນເຂດຂອງຮູບທີ່ມີສີດໍາ. ດ້ວຍຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງ HDR 10 ແລະ HDR 10 Pro, LG MAGNIT ສະໜອງຊ່ວງການເຄື່ອນທີ່ທີ່ປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນເພື່ອປະສົບການພາບທີ່ໜ້າຈັບໃຈຫຼາຍຂຶ້ນ.
ການຕິດຕັ້ງ LG MAGNIT ແມ່ນເຮັດໃຫ້ສະດວກຢ່າງຫຼວງຫຼາຍສໍາລັບການຮັບຮອງ LG MAGNIT integrators. ການອອກແບບສອງຕູ້ແບບງ່າຍດາຍຂອງຈໍສະແດງຜົນຊ່ວຍໃຫ້ການຕິດຕັ້ງໄວແລະມີປະສິດທິພາບ, ເກີນຂະບວນການຕິດຕັ້ງຂອງຈໍສະແດງຜົນ LED ແບບໂມດູນອື່ນໆ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຈໍສະແດງຜົນໄດ້ລວມເອົາເທກໂນໂລຍີ AirPlay 2 ແລະ Miracast, ເຮັດໃຫ້ການຖ່າຍທອດໄຮ້ສາຍຈາກອຸປະກອນຕ່າງໆ, ລວມທັງ iOS, Android, macOS, ແລະ Windows 10.
ດ້ວຍທາງເລືອກໃນການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ກວ້າງຂວາງ, LG MAGNIT ສະຫນອງຄວາມຍືດຫຍຸ່ນໃນເວລາທີ່ມັນມາກັບການເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນພາຍນອກ. ມັນມີສີ່ HDMI ໃນພອດ, ສຽງດິຈິຕອນອອກ, ສອງ USB ໃນພອດ, ເປັນພອດ RS232C, ແລະອື່ນໆອີກ. ຈໍສະແດງຜົນແມ່ນມາພ້ອມກັບແອັບສະຕຣີມມິງຍອດນິຍົມເຊັ່ນ YouTube, Disney+ ແລະ Prime Video, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການຕັ້ງຄ່າເບື້ອງຕົ້ນເປັນລົມໆ.
ເພື່ອສຳເລັດປະສົບການຄວາມບັນເທີງໃນເຮືອນທີ່ຫຼູຫຼາ, LG MAGNIT ຈະມີລະບົບສຽງຈາກແບຣນດັງທີ່ມີຊື່ສຽງ Bang & Olufsen. ການຮ່ວມມືນີ້ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບສຽງພິເສດເພື່ອເສີມສ້າງພາບທີ່ງົດງາມ.
ດ້ວຍການຮັບປະກັນພື້ນຖານ 2 ປີ, ເຊິ່ງສາມາດຂະຫຍາຍໄດ້ເຖິງ 5 ປີ, LG MAGNIT ຮັບປະກັນວ່າລູກຄ້າສາມາດເພີດເພີນກັບການລົງທຶນຂອງພວກເຂົາດ້ວຍຄວາມສະຫງົບຂອງຈິດໃຈ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ຈໍສະແດງຜົນ LG MAGNIT 4K Ultra HD ສະຫນອງປະສົບການສາຍຕາທີ່ບໍ່ມີໃຜທຽບເທົ່າສໍາລັບເຈົ້າຂອງເຮືອນຫລູຫລາ. ດ້ວຍຂະໜາດທີ່ກວ້າງຂວາງ, ເທັກໂນໂລຍີທີ່ກ້າວໜ້າ, ຂັ້ນຕອນການຕິດຕັ້ງແບບບໍ່ມີຮອຍຕໍ່, ແລະຄຸນສົມບັດທີ່ໜ້າປະທັບໃຈ, ຈໍສະແດງຜົນນີ້ກຳນົດມາດຕະຖານໃໝ່ສຳລັບການບັນເທີງໃນເຮືອນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– LG Electronics (www.lg.com)
– CEDIA Expo (www.cediaexpo.com)