LG ໄດ້ເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດ Micro LED TV ດ້ວຍການສະເຫນີຂາຍຫລ້າສຸດຂອງຕົນ, MAGNIT ຂະຫນາດ 118 ນິ້ວ. ໂທລະພາບໃຫມ່ນີ້ປະຈຸບັນແມ່ນຄູ່ແຂ່ງທີ່ໃກ້ຊິດກັບ Samsung's The Wall 110-inch, ເຊິ່ງໄດ້ຄອບງໍາຕະຫຼາດນັບຕັ້ງແຕ່ການເປີດຕົວ.
LG MAGNIT ຂະໜາດ 118 ນິ້ວມີແຜງ 4K Micro LED ທີ່ມີອັດຕາການໂຫຼດຫນ້າຈໍຄືນ 120Hz, ຄວາມສະຫວ່າງ 250 nit, ແລະຮອງຮັບ HDR10 ແລະ HDR10 Pro. ມັນຖືກຂັບເຄື່ອນໂດຍໂປເຊດເຊີ Alpha 9 ຂອງ LG ແລະເຮັດວຽກຢູ່ໃນເວທີ WebOS ຂອງບໍລິສັດ. ໂທລະພາບຍັງປະກອບດ້ວຍ AirPlay 2 ແລະ Miracast ປະສົມປະສານແລະສອງລໍາໂພງ 50 ວັດສໍາລັບປະສົບການສຽງທີ່ເລິກເຊິ່ງ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, LG MAGNIT ມາພ້ອມກັບລາຄາທີ່ສູງຂອງ $ 237,000, ເຮັດໃຫ້ມັນແພງກວ່າການສະເຫນີຂາຍ 110 ນິ້ວຂອງ Samsung ທີ່ລາຄາ $ 149,999. LG ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ປະກາດການມີໂທລະພາບ.
ນອກເໜືອໄປຈາກ MAGNIT ແລ້ວ, LG ຍັງໄດ້ນຳສະເໜີລຸ້ນ LG OLED M3, ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ 77 ຂະໜາດຄື: ຂະໜາດ 83 ນິ້ວ, 97 ນິ້ວ ແລະ 4 ນິ້ວ. ໂທລະພາບ OLED ເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມລະອຽດ 120K ແລະອັດຕາການໂຫຼດຫນ້າຈໍຄືນ 3Hz. ຄຸນນະສົມບັດທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງ OLED MXNUMX ແມ່ນການແກ້ໄຂການເຊື່ອມຕໍ່ໄຮ້ສາຍຂອງມັນ, ທີ່ເອີ້ນວ່າ Zero Connect box, ເຊິ່ງກໍາຈັດຄວາມຕ້ອງການສາຍທີ່ຈະເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍກົງກັບໂທລະພາບ.
ອີງຕາມການ LG, OLED M3 ແມ່ນໂທລະພາບຜູ້ບໍລິໂພກທໍາອິດທີ່ສະຫນອງການຖ່າຍທອດວິດີໂອແລະສຽງໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງສູງເຖິງ 4K 120Hz ຜ່ານການແກ້ໄຂການເຊື່ອມຕໍ່ໄຮ້ສາຍຂອງມັນ. ລາຄາ ແລະຄວາມພ້ອມສໍາລັບສາຍ OLED M3 ຍັງບໍ່ທັນມີການປະກາດເທື່ອ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Samsung The Wall Luxury 8K TV: Samsung Newsroom
– The Wall 110-inch Micro LED TV: Samsung Newsroom
– LG ເປີດຕົວໂທລະພາບ MAGNIT Micro LED ຂະໜາດ 118 ນິ້ວ: LG Newsroom
– LG OLED M3: ຫ້ອງຂ່າວ LG