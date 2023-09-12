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LG ເປີດຕົວໂທລະພາບ MAGNIT Micro LED ຂະໜາດ 118 ນິ້ວ

ByVicky Stavropoulou

Sep 12, 2023
LG ເປີດຕົວໂທລະພາບ MAGNIT Micro LED ຂະໜາດ 118 ນິ້ວ

LG ໄດ້ເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດ Micro LED TV ດ້ວຍການສະເຫນີຂາຍຫລ້າສຸດຂອງຕົນ, MAGNIT ຂະຫນາດ 118 ນິ້ວ. ໂທລະພາບໃຫມ່ນີ້ປະຈຸບັນແມ່ນຄູ່ແຂ່ງທີ່ໃກ້ຊິດກັບ Samsung's The Wall 110-inch, ເຊິ່ງໄດ້ຄອບງໍາຕະຫຼາດນັບຕັ້ງແຕ່ການເປີດຕົວ.

LG MAGNIT ຂະໜາດ 118 ນິ້ວມີແຜງ 4K Micro LED ທີ່ມີອັດຕາການໂຫຼດຫນ້າຈໍຄືນ 120Hz, ຄວາມສະຫວ່າງ 250 nit, ແລະຮອງຮັບ HDR10 ແລະ HDR10 Pro. ມັນຖືກຂັບເຄື່ອນໂດຍໂປເຊດເຊີ Alpha 9 ຂອງ LG ແລະເຮັດວຽກຢູ່ໃນເວທີ WebOS ຂອງບໍລິສັດ. ໂທລະພາບຍັງປະກອບດ້ວຍ AirPlay 2 ແລະ Miracast ປະສົມປະສານແລະສອງລໍາໂພງ 50 ວັດສໍາລັບປະສົບການສຽງທີ່ເລິກເຊິ່ງ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, LG MAGNIT ມາພ້ອມກັບລາຄາທີ່ສູງຂອງ $ 237,000, ເຮັດໃຫ້ມັນແພງກວ່າການສະເຫນີຂາຍ 110 ນິ້ວຂອງ Samsung ທີ່ລາຄາ $ 149,999. LG ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ໄດ້​ປະ​ກາດ​ການ​ມີ​ໂທລະ​ພາບ​.

ນອກເໜືອໄປຈາກ MAGNIT ແລ້ວ, LG ຍັງໄດ້ນຳສະເໜີລຸ້ນ LG OLED M3, ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ 77 ຂະໜາດຄື: ຂະໜາດ 83 ນິ້ວ, 97 ນິ້ວ ແລະ 4 ນິ້ວ. ໂທລະພາບ OLED ເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມລະອຽດ 120K ແລະອັດຕາການໂຫຼດຫນ້າຈໍຄືນ 3Hz. ຄຸນນະສົມບັດທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງ OLED MXNUMX ແມ່ນການແກ້ໄຂການເຊື່ອມຕໍ່ໄຮ້ສາຍຂອງມັນ, ທີ່ເອີ້ນວ່າ Zero Connect box, ເຊິ່ງກໍາຈັດຄວາມຕ້ອງການສາຍທີ່ຈະເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍກົງກັບໂທລະພາບ.

ອີງຕາມການ LG, OLED M3 ແມ່ນໂທລະພາບຜູ້ບໍລິໂພກທໍາອິດທີ່ສະຫນອງການຖ່າຍທອດວິດີໂອແລະສຽງໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງສູງເຖິງ 4K 120Hz ຜ່ານການແກ້ໄຂການເຊື່ອມຕໍ່ໄຮ້ສາຍຂອງມັນ. ລາຄາ ແລະຄວາມພ້ອມສໍາລັບສາຍ OLED M3 ຍັງບໍ່ທັນມີການປະກາດເທື່ອ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

– Samsung The Wall Luxury 8K TV: Samsung Newsroom
– The Wall 110-inch Micro LED TV: Samsung Newsroom
– LG ເປີດຕົວໂທລະພາບ MAGNIT Micro LED ຂະໜາດ 118 ນິ້ວ: LG Newsroom
– LG OLED M3: ຫ້ອງຂ່າວ LG

By Vicky Stavropoulou

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