50+ ນະວັດຕະກໍາທີ່ຈະສ້າງອະນາຄົດຂອງອຸດສາຫະກໍາຂາຍຍ່ອຍ

ອີງຕາມການ Foresights ເຕັກໂນໂລຢີຂອງ GlobalData, ອະນາຄົດຂອງອຸດສາຫະກໍາຂາຍຍ່ອຍຈະຖືກສ້າງຂື້ນໂດຍຫຼາຍກວ່າ 50 ພື້ນທີ່ປະດິດສ້າງ. ນະວັດຕະກໍາເຫຼົ່ານີ້ປະຕິບັດຕາມເສັ້ນໂຄ້ງຮູບ S, ເລີ່ມຕົ້ນຈາກການເກີດໃຫມ່, ເລັ່ງການຮັບຮອງເອົາ, ກ່ອນທີ່ຈະສະຖຽນລະພາບແລະການເຕີບໂຕເຕັມທີ່ໃນທີ່ສຸດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນທີ່ຈະກໍານົດບ່ອນທີ່ປະດິດສ້າງຢູ່ໃນເສັ້ນໂຄ້ງນີ້ເພື່ອເຂົ້າໃຈລະດັບການຮັບຮອງເອົາໃນປະຈຸບັນແລະເສັ້ນທາງໃນອະນາຄົດຂອງພວກເຂົາ.
ໃນຂັ້ນຕອນການປະດິດສ້າງທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂື້ນ, ເຕັກໂນໂລຢີທີ່ລົບກວນເຊັ່ນ: ການຜະລິດດິຈິຕອນຕາມຄວາມຕ້ອງການ, ການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງແຜນການ, ແລະການຊື້ເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອ AR ກໍາລັງໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈ. ເຕັກໂນໂລຢີເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນຕົ້ນຂອງການນໍາໃຊ້ແລະຄວນໄດ້ຮັບການຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ຊິດ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ການເລັ່ງຂົງເຂດນະວັດຕະກໍາ ເຊັ່ນ: ການປັບແຕ່ງຕາມສະຖານທີ່, ປຶ້ມເບິ່ງທີ່ປັບແຕ່ງເປັນແບບສ່ວນຕົວ ແລະ ການກວດສອບຕົນເອງແມ່ນປະສົບກັບການຮັບຮອງເອົາຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ. ສຸດທ້າຍ, ຂົງເຂດນະວັດຕະກໍາທີ່ຈະເລີນເຕີບໂຕເຊັ່ນ: ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຊື້ເຄື່ອງໃນຮ້ານແລະການປັບແຕ່ງປ້າຍດິຈິຕອນເປັນສ່ວນບຸກຄົນໃນປັດຈຸບັນກໍ່ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນອຸດສາຫະກໍາ.
ຂົງເຂດປະດິດສ້າງທີ່ສໍາຄັນອັນໜຶ່ງໃນການຂາຍຍ່ອຍແມ່ນການຜະລິດດິຈິຕອນຕາມຄວາມຕ້ອງການ. ການປະຕິບັດນີ້ໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີເຊັ່ນ: ການອອກແບບທີ່ໃຊ້ຄອມພິວເຕີແລະການພິມ 3D ເພື່ອສ້າງຜະລິດຕະພັນທີ່ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າແຕ່ລະຄົນ. ການຜະລິດດິຈິຕອລຕາມຄວາມຕ້ອງການ ປັບປຸງຂະບວນການເຮັດວຽກ ແລະລົບລ້າງຄວາມຕ້ອງການຂອງເຄື່ອງມື ຫຼືແມ່ພິມແບບດັ້ງເດີມ. ການວິເຄາະຂອງ GlobalData ເປີດເຜີຍວ່າມີຫຼາຍກວ່າ 30 ບໍລິສັດມີສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາແລະການນໍາໃຊ້ການຜະລິດດິຈິຕອນຕາມຄວາມຕ້ອງການ, ລວມທັງຜູ້ຂາຍເຕັກໂນໂລຢີ, ບໍລິສັດຂາຍຍ່ອຍທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ, ແລະການເລີ່ມຕົ້ນ.
ໃນບັນດາຜູ້ຍື່ນສິດທິບັດຊັ້ນນໍາໃນພື້ນທີ່ການຜະລິດດິຈິຕອນຕາມຄວາມຕ້ອງການແມ່ນ Levi Strauss, Carl Zeiss Stiftung, Best Apps, ແລະ eBay. ບໍລິສັດເຫຼົ່ານີ້ເປັນຜູ້ບຸກເບີກໃນການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີເພື່ອເພີ່ມປະສົບການຂອງລູກຄ້າ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ, Levi Strauss ໄດ້ສ້າງປ໊ອບອັບໃນ Miami ທີ່ມີຄຸນລັກສະນະໃນອານາຄົດແລະອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ຊື້ສາມາດປັບແຕ່ງ jeans ຄູ່ຂອງພວກເຂົາ, ດ້ວຍການອອກແບບສໍາເລັດໃນເວລາພຽງ 90 ນາທີ.
ການຜະລິດດິຈິຕອນຕາມຄວາມຕ້ອງການສະຫນອງຄວາມຍືດຫຍຸ່ນໃຫ້ກັບຜູ້ຄ້າປີກ, ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແລະປັບປຸງປະສິດທິພາບການດໍາເນີນງານ. ໂດຍການນໍາໃຊ້ເທກໂນໂລຍີຫລ້າສຸດເພື່ອຜະລິດຜະລິດຕະພັນສ່ວນບຸກຄົນ, ຜູ້ຄ້າປີກສາມາດສະເຫນີຄວາມພໍໃຈທີ່ເຫນືອກວ່າແລະມີສ່ວນຮ່ວມກັບລູກຄ້າໃນລະດັບທີ່ເລິກເຊິ່ງກວ່າ. ບໍລິສັດເຊັ່ນການບໍລິການເຕັກໂນໂລຢີທົ່ວໂລກ, Meta Platforms, ແລະ Accenture ແມ່ນເປັນຊັ້ນນໍາໃນແງ່ຂອງຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ, ໃນຂະນະທີ່ Carl Zeiss Stiftung, Coupang, ແລະ Levi Strauss ມີພື້ນທີ່ສູງສຸດ.
ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ທີ່ສໍາຄັນແລະເຕັກໂນໂລຢີທີ່ຂັດຂວາງອຸດສາຫະກໍາຂາຍຍ່ອຍ, ເຂົ້າຫາບົດລາຍງານການຄົ້ນຄວ້າຫົວຂໍ້ຫຼ້າສຸດຂອງ GlobalData ກ່ຽວກັບການຂາຍຍ່ອຍ. ການວິເຄາະສິດທິບັດຂອງ GlobalData ແມ່ນແຫຼ່ງຊັ້ນນໍາຂອງປັນຍາອຸດສາຫະກໍາ, ການສະຫນອງຂໍ້ມູນ, ການຄົ້ນຄວ້າ, ແລະການວິເຄາະກ່ຽວກັບການຍື່ນສິດທິບັດແລະການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈາກທົ່ວໂລກ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ການຄາດເດົາດ້ານເທກໂນໂລຍີຂອງ GlobalData
– ການວິເຄາະສິດທິບັດຂອງ GlobalData