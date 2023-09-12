ອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ບໍ່ແນ່ນອນມີນໍ້າໜັກຕໍ່ການປະຕິບັດຫຼັກຊັບຂອງ Apple

ໃນການວິເຄາະທີ່ຜ່ານມາ, Beth Kindig ຂອງ I/O Fund ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຜົນກະທົບຂອງຄວາມບໍ່ແນ່ນອນກ່ຽວກັບອັດຕາດອກເບ້ຍໃນອະນາຄົດຕໍ່ການປະຕິບັດທີ່ອ່ອນແອຂອງຫຼັກຊັບຂອງ Apple. ເນື່ອງຈາກອັດຕາດອກເບ້ຍມີບົດບາດສໍາຄັນໃນເສດຖະກິດໂດຍລວມ, ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນໃດໆໃນທິດທາງຂອງພວກເຂົາສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມຫມັ້ນໃຈຂອງນັກລົງທຶນແລະລາຄາຫຼັກຊັບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
Kindig ແນະນໍາວ່າຕະຫຼາດໄດ້ຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ຊິດກັບວິທີການຂອງ Federal Reserve ກ່ຽວກັບອັດຕາດອກເບ້ຍ, ແລະຕົວຊີ້ວັດໃດໆຂອງການປ່ຽນແປງທີ່ອາດສາມາດສ້າງຄວາມຜັນຜວນ. ນັກລົງທຶນມີຄວາມອ່ອນໄຫວໂດຍສະເພາະຕໍ່ກັບການເຫນັງຕີງຂອງອັດຕາດອກເບ້ຍຍ້ອນວ່າພວກເຂົາມີທ່າແຮງທີ່ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການກູ້ຢືມ, ການໃຊ້ຈ່າຍຂອງຜູ້ບໍລິໂພກແລະການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດໂດຍລວມ. ເນື່ອງຈາກ Apple ເປັນຫຼັກຊັບຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ມີອິດທິພົນສູງ, ປະສິດທິພາບຂອງມັນສາມາດມີຄວາມສ່ຽງໂດຍສະເພາະກັບຄວາມບໍ່ແນ່ນອນຂອງຕະຫຼາດດັ່ງກ່າວ.
ລາຄາຫຸ້ນຂອງ Apple ໄດ້ປະສົບກັບຄວາມເໜັງຕີງໃນຊ່ວງເວລາມໍ່ໆມານີ້, ເຊິ່ງບາງສ່ວນສາມາດເປັນສາເຫດມາຈາກຄວາມບໍ່ແນ່ນອນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງກ່ຽວກັບອັດຕາດອກເບ້ຍ. Kindig ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າໃນເວລາທີ່ Federal Reserve hinted ໃນອັດຕາການປ່ຽນແປງທີ່ມີທ່າແຮງ, ມັນສ້າງຄວາມບໍ່ສະບາຍໃນບັນດານັກລົງທຶນ, ນໍາໄປສູ່ການຂາຍຮຸ້ນຂອງ Apple.
ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສັງເກດວ່າຄວາມບໍ່ແນ່ນອນກ່ຽວກັບອັດຕາດອກເບ້ຍບໍ່ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຫຼັກຊັບຂອງ Apple ເທົ່ານັ້ນແຕ່ສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຕະຫຼາດທີ່ກວ້າງຂວາງ. ໃນຖານະເປັນຫນຶ່ງໃນອົງປະກອບທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງດັດຊະນີຫຼັກຊັບທີ່ສໍາຄັນເຊັ່ນ S&P 500 ແລະ Nasdaq, ການປະຕິບັດຂອງ Apple ມີອິດທິພົນທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຕະຫຼາດໂດຍລວມ.
ໂດຍລວມ, Kindig ເນັ້ນຫນັກວ່າໃນຂະນະທີ່ພື້ນຖານທີ່ເຂັ້ມແຂງຂອງ Apple ຍັງຄົງຢູ່, ປັດໃຈພາຍນອກເຊັ່ນຄວາມບໍ່ແນ່ນອນຂອງອັດຕາດອກເບ້ຍສາມາດແນະນໍາການເຫນັງຕີງໃນໄລຍະສັ້ນໃນການປະຕິບັດຫຼັກຊັບຂອງບໍລິສັດ. ນັກລົງທຶນຄວນຕິດຕາມການພັດທະນາອັດຕາດອກເບ້ຍຢ່າງລະມັດລະວັງແລະຜົນກະທົບທີ່ອາດມີຕໍ່ລາຄາຮຸ້ນຂອງ Apple, ຮັກສາຢູ່ໃນໃຈຂອງນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດທີ່ກວ້າງຂວາງ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ການວິເຄາະກອງທຶນ Beth Kindig/I/O