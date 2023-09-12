La-Z-Boy ເນັ້ນໃສ່ລູກຄ້າເປັນໃຈກາງເພື່ອຢູ່ໃນການແຂ່ງຂັນ

La-Z-Boy, ຍີ່ຫໍ້ເຄື່ອງເຟີນີເຈີທີ່ມີຊື່ສຽງ, ໄດ້ຈ້າງ Jorge Calvachi ເປັນຜູ້ອໍານວຍການດ້ານຄວາມເຂົ້າໃຈເພື່ອສ້າງຕັ້ງຫນ້າທີ່ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ບໍລິໂພກເປັນຄັ້ງທໍາອິດໃນປະຫວັດສາດເກືອບ 100 ປີ. Calvachi ເຊື່ອວ່າຜົນປະໂຫຍດດ້ານການແຂ່ງຂັນໃຫມ່ໃນອຸດສາຫະກໍາໃດກໍ່ຕາມ, ລວມທັງເຄື່ອງເຟີນີເຈີ, ແມ່ນການບໍລິໂພກເປັນສູນກາງ.
ສິ່ງທ້າທາຍອັນຫນຶ່ງທີ່ La-Z-Boy ປະເຊີນແມ່ນວ່າມັນມີຫຼາຍຈຸດສໍາພັດກັບຜູ້ບໍລິໂພກຜ່ານຊ່ອງທາງຕ່າງໆ, ແລະປະສົບການຂອງລູກຄ້າໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນປະສົມ. Calvachi ພົບວ່າຜູ້ບໍລິໂພກໃຊ້ເວລາດົນກວ່າໃນການຊື້ເຄື່ອງເຟີນີເຈີ, ດ້ວຍການທ່ອງອອນໄລນ໌ຕິດຕາມດ້ວຍການທົດສອບໃນຮ້ານເພື່ອຄວາມສະດວກສະບາຍເປັນສ່ວນສໍາຄັນຂອງການເດີນທາງ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ປະສົບການລະຫວ່າງດິຈິຕອນແລະໃນຮ້ານຍັງບໍ່ທັນສອດຄ່ອງ.
ເພື່ອແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍນີ້, Calvachi ກໍາລັງສ້າງສູນປະສົບການຂອງລູກຄ້າໂດຍການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ InMoment, ບໍລິສັດປະສົບການຂອງລູກຄ້າ. ພວກເຂົາຈະລວບລວມຂໍ້ມູນຈາກຊ່ອງທາງດິຈິຕອນເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນແລະຄ່ອຍໆລວມເອົາຂໍ້ມູນຈາກຈຸດສໍາພັດອື່ນໆ. ເປົ້າຫມາຍແມ່ນເພື່ອໃຫ້ມີທັດສະນະລວມຂອງການເດີນທາງຂອງລູກຄ້າເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຕັດສິນໃຈຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ດີກວ່າ.
ໃນຂະນະທີ່ການປະຕິບັດດ້ານວິຊາການອາດຈະບໍ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ການຂັບລົດການຮັບຮອງເອົາການແກ້ໄຂພາຍໃນອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ມີມາແຕ່ດົນນານແມ່ນສິ່ງທ້າທາຍທີ່ແທ້ຈິງ. Calvachi ແລະ InMoment ແມ່ນສຸມໃສ່ການໄດ້ຮັບການຊື້ຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດສົບຜົນສໍາເລັດ.
ມາດຕະການສູງສຸດຂອງຄວາມສໍາເລັດສໍາລັບ La-Z-Boy ແມ່ນການສະຫນອງປະສົບການທັງຫມົດສໍາລັບລູກຄ້າ, ແທນທີ່ຈະພຽງແຕ່ສຸມໃສ່ການແປງແລະການເຕີບໂຕຂອງລາຍໄດ້.
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