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ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

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KPMG ສ້າງຕັ້ງກຸ່ມ AI ແລະ Digital Innovation Group, ແຕ່ງຕັ້ງ Steve Chase ເປັນຮອງປະທານ.

ByVicky Stavropoulou

Sep 8, 2023
KPMG ສ້າງຕັ້ງກຸ່ມ AI ແລະ Digital Innovation Group, ແຕ່ງຕັ້ງ Steve Chase ເປັນຮອງປະທານ.

KPMG LLP, ບໍລິສັດກວດສອບ, ພາສີ, ແລະທີ່ປຶກສາຂອງສະຫະລັດ, ໄດ້ປະກາດການສ້າງກຸ່ມ AI ແລະ Digital Innovation, ເຊິ່ງຈະນໍາພາໂດຍ Steve Chase, ຮອງປະທານຜູ້ໃຫມ່ທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງ. ການເຄື່ອນໄຫວນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຂອງ KPMG ທີ່ຈະຮັບເອົາເທັກໂນໂລຍີທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂື້ນ ແລະສົ່ງເສີມນະວັດຕະກໍາພາຍໃນບໍລິສັດ.

ການສ້າງຕັ້ງກຸ່ມ AI ແລະ Digital Innovation ມາໃນເວລາທີ່ປັນຍາປະດິດ (AI) ຖືກກໍານົດທີ່ຈະລົບກວນອຸດສາຫະກໍາຕ່າງໆ, ລວມທັງການບໍລິການດ້ານວິຊາຊີບ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, KPMG ຮັບຮູ້ວ່າການປະຕິບັດ AI ທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຍັງສາມາດນໍາສະເຫນີໂອກາດທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການເຕີບໂຕ.

“AI ຈະລົບກວນ KPMG ແລະການບໍລິການທີ່ເປັນມືອາຊີບ, ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າໃນທົ່ວອຸດສາຫະກໍາແລະສັງຄົມຢ່າງກວ້າງຂວາງ; ແນວໃດກໍ່ຕາມ, AI ທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຍັງສະເຫນີໂອກາດອັນໃຫຍ່ຫຼວງ,” Paul Knopp ປະທານແລະ CEO ຂອງ KPMG ກ່າວ.

Steve Chase, ໃນພາລະບົດບາດໃຫມ່ຂອງລາວ, ຈະນໍາພາຄວາມພະຍາຍາມໃນການລົງທຶນແລະ incubate ການບໍລິການແລະການແກ້ໄຂໃຫມ່ສໍາລັບລູກຄ້າ, ປະສົມປະສານເຕັກໂນໂລຊີທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂື້ນໃນການບໍລິການທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ, ຫັນປ່ຽນການດໍາເນີນງານພາຍໃນ, ແລະຮັບປະກັນ KPMG ຮັກສາການປົກຄອງນໍາພາແລະການນໍາໃຊ້ທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ AI.

Chase ຍັງຈະເບິ່ງແຍງສູນຄວາມເປັນເລີດ AI ຂອງ KPMG, ເຊິ່ງຈະກວມເອົາການບໍລິການລູກຄ້າ AI ຂອງ KPMG, AI Innovation Lab, ແລະຫຼັກການ ແລະນະໂຍບາຍການນໍາໃຊ້ທີ່ຮັບຜິດຊອບ.

ທ່ານ Chase ກ່າວ​ວ່າ “ມື້​ນີ້​ເປັນ​ຊ່ວງ​ເວລາ​ນ້ຳ​ຕົກ​ຂອງ KPMG, ແລະ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ເປັນ​ກຽດ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ເອົາ​ບົດ​ບາດ​ໃໝ່​ນີ້. "ພວກເຮົາມີທີມງານລະດັບໂລກທີ່ຈະເລັ່ງການປະດິດສ້າງຢູ່ KPMG, ສະຫນອງຈຸດສຸມອັນຮີບດ່ວນແລະຫນັກແຫນ້ນຕໍ່ວິທີທີ່ພວກເຮົາຫັນປ່ຽນ KPMG ໂດຍຜ່ານການຮັບຮອງເອົາລະບົບຂອງ AI, ຂໍ້ມູນ, ແລະເຕັກໂນໂລຢີທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂື້ນ."

ການປະກາດນີ້ປະຕິບັດຕາມການເຄື່ອນໄຫວທີ່ສໍາຄັນຈໍານວນຫນຶ່ງໂດຍ KPMG ເພື່ອຮັບເອົາ AI. ເຫຼົ່ານີ້ລວມມີການເປີດຕົວຄວາມສາມາດ AI ທົ່ວໄປໃຫ້ແກ່ພະນັກງານທຸກຄົນ, ໃຫ້ພວກເຂົາເຮັດວຽກໄດ້ໄວຂຶ້ນແລະມີຍຸດທະສາດຫຼາຍຂຶ້ນ, ແລະຂະຫຍາຍພັນທະມິດກັບ Google ແລະ Microsoft.

Steve Chase ກ່ອນຫນ້ານີ້ໄດ້ນໍາພາການປະຕິບັດທີ່ປຶກສາຂອງ KPMG ສໍາລັບທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ, ແລະດ້ວຍການຫັນປ່ຽນໄປສູ່ກຸ່ມ AI ແລະ Digital Innovation, Atif Zaim ຈະກາຍເປັນຜູ້ນໍາທີ່ປຶກສາຕໍ່ໄປສໍາລັບ KPMG Advisory.

KPMG LLP ແມ່ນບໍລິສັດສະຫະລັດຂອງອົງການ KPMG ທົ່ວໂລກ, ເຊິ່ງດໍາເນີນການຢູ່ໃນ 143 ປະເທດແລະເຂດແຄວ້ນໃນທົ່ວໂລກ. KPMG ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຢ່າງກວ້າງຂວາງສໍາລັບຄໍາຫມັ້ນສັນຍາຂອງຕົນໃນການບໍລິການຊຸມຊົນ, ການລວມເອົາແລະຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ແລະການລົບລ້າງການບໍ່ຮູ້ຫນັງສືໃນໄວເດັກ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- KPMG LLP

By Vicky Stavropoulou

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