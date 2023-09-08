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Kerala ມີຈຸດປະສົງສໍາລັບການຮູ້ຫນັງສືດິຈິຕອນທັງຫມົດ

ByMampho Brescia

Sep 8, 2023
Kerala ມີຈຸດປະສົງສໍາລັບການຮູ້ຫນັງສືດິຈິຕອນທັງຫມົດ

Kerala, ລັດທໍາອິດໃນປະເທດອິນເດຍເພື່ອບັນລຸການຮູ້ຫນັງສືທັງຫມົດ, ໃນປັດຈຸບັນແມ່ນສຸມໃສ່ການບັນລຸການຮູ້ຫນັງສືດິຈິຕອນທັງຫມົດ, ລັດຖະມົນຕີການສຶກສາທົ່ວໄປ V. Sivankutty ເວົ້າວ່າ. ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ທີ່​ພິທີ​ສະ​ເຫຼີ​ມສະຫຼອງ​ວັນ​ຮູ້​ໜັງສື​ສາກົນ, ທ່ານ ສີ​ວັນ​ກຸນ ຕີ​ລາຄາ​ສູງ​ຄວາມ​ສຳຄັນ​ຂອງ​ການ​ຮູ້​ໜັງສື​ດີ​ຈີ​ຕອນ​ໃນ​ຄວາມ​ກ້າວໜ້າ​ດ້ານ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ໃນ​ປະຈຸ​ບັນ. ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ, ຂະ​ແໜງ​ການ​ສຶກສາ​ໄດ້​ຮັກສາ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ໃນ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ການ​ຮູ້​ໜັງສື, ​ແຕ່​ການ​ຮູ້​ໜັງສື​ດີ​ຈີ​ຕອນ​ໄດ້​ກາຍ​ເປັນ​ສິ່ງ​ສຳຄັນ​ສຳລັບ​ບຸກຄົນ​ທີ່​ຈະ​ເຕີບ​ໂຕ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ຍຸກ​ສະ​ໄໝ​ໃໝ່.

ລັດ​ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ຫຼາຍ​ໂຄງການ​ໂດຍ​ຜ່ານ​ອົງການ​ພາລະກິດ​ການ​ຮູ້​ໜັງສື​ແຫ່ງ​ລັດ ​ເພື່ອ​ປັບປຸງ​ການ​ຮູ້​ໜັງສື​ດີ​ຈີ​ຕອນ. ໄລຍະເບື້ອງຕົ້ນຂອງໂຄງການການຮູ້ຫນັງສືດີຈີຕອນທັງໝົດ ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຍົກສູງມາດຕະຖານການຮູ້ຫນັງສືຂອງຜູ້ຮຽນຈາກຊົນເຜົ່າຕາມຕາຕະລາງ ແລະ ຊົນເຜົ່າຕາມຕາຕະລາງໃນ XNUMX ເມືອງ. ໂດຍການແກ້ໄຂຄວາມບໍ່ສົມດຸນທາງດ້ານການສຶກສາ ແລະ ວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມຂອງແມ່ຍິງໃນຊຸມຊົນທີ່ດ້ອຍໂອກາດເຫຼົ່ານີ້, ໂຄງການຫວັງວ່າຈະສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນ ແລະ ເປັນຂົວຕໍ່ການແບ່ງປັນທາງດ້ານດິຈິຕອນ.

ຜູ້ອໍານວຍການສະພາການຄົ້ນຄວ້າແລະການຝຶກອົບຮົມຂອງລັດ (SCERT) Jayaprakash RK ເປັນປະທານຫນ້າທີ່, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄໍາຫມັ້ນສັນຍາຂອງລັດຖະບານໃນການສົ່ງເສີມການຮູ້ຫນັງສືດິຈິຕອນ. ລໍາໂພງທີ່ສໍາຄັນອື່ນໆໃນເຫດການປະກອບມີຜູ້ອໍານວຍການໂຄງການ Samagra Shiksha Kerala State Supriya AR, ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຢີການສຶກສາຂອງລັດ (SIET) Kerala ຜູ້ອໍານວຍການ B. Aburaj, ລັດສະພາສໍາລັບການສຶກສາເປີດແລະຕະຫຼອດຊີວິດ (SCOLE) Kerala ຮອງປະທານ P. Pramod, ແລະລັດ. ຜູ້ອໍານວຍການອົງການພາລະກິດການຮູ້ຫນັງສື AG Oleena.

ໂດຍການສຸມໃສ່ການຮູ້ຫນັງສືດິຈິຕອນ, Kerala ກໍາລັງກ້າວໄປສູ່ການສ້າງສັງຄົມລວມແລະສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ. ​ໂດຍ​ຜ່ານ​ບັນດາ​ຂໍ້​ລິ​ເລີ່​ມດັ່ງກ່າວ, ລັດ​ມີ​ຈຸດໝາຍ​ສ້າງ​ຄວາມ​ສາມາດ​ທີ່​ຈຳ​ເປັນ​ໃຫ້​ພົນລະ​ເມືອງ​ເພື່ອ​ໝູນ​ໃຊ້​ບັນດາ​ກາລະ​ໂອກາດ​ທີ່​ສະ​ເໜີ​ໃຫ້​ໃນ​ຍຸກ​ດີ​ຈີ​ຕອນ, ຊຸກຍູ້​ການ​ສຶກສາ, ພັດທະນາ​ເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ກະຊວງສຶກສາທິການ, Kerala
- ອົງການ​ເຜີຍ​ແຜ່​ການ​ຮູ້​ຫນັງສື​ຂອງ​ລັດ

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