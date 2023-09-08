Kerala ມີຈຸດປະສົງສໍາລັບການຮູ້ຫນັງສືດິຈິຕອນທັງຫມົດ

Kerala, ລັດທໍາອິດໃນປະເທດອິນເດຍເພື່ອບັນລຸການຮູ້ຫນັງສືທັງຫມົດ, ໃນປັດຈຸບັນແມ່ນສຸມໃສ່ການບັນລຸການຮູ້ຫນັງສືດິຈິຕອນທັງຫມົດ, ລັດຖະມົນຕີການສຶກສາທົ່ວໄປ V. Sivankutty ເວົ້າວ່າ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຮູ້ໜັງສືສາກົນ, ທ່ານ ສີວັນກຸນ ຕີລາຄາສູງຄວາມສຳຄັນຂອງການຮູ້ໜັງສືດີຈີຕອນໃນຄວາມກ້າວໜ້າດ້ານເຕັກໂນໂລຊີໃນປະຈຸບັນ. ທ່ານກ່າວວ່າ, ຂະແໜງການສຶກສາໄດ້ຮັກສາຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບໃນການຄຸ້ມຄອງການຮູ້ໜັງສື, ແຕ່ການຮູ້ໜັງສືດີຈີຕອນໄດ້ກາຍເປັນສິ່ງສຳຄັນສຳລັບບຸກຄົນທີ່ຈະເຕີບໂຕຂຶ້ນໃນຍຸກສະໄໝໃໝ່.
ລັດໄດ້ດຳເນີນຫຼາຍໂຄງການໂດຍຜ່ານອົງການພາລະກິດການຮູ້ໜັງສືແຫ່ງລັດ ເພື່ອປັບປຸງການຮູ້ໜັງສືດີຈີຕອນ. ໄລຍະເບື້ອງຕົ້ນຂອງໂຄງການການຮູ້ຫນັງສືດີຈີຕອນທັງໝົດ ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຍົກສູງມາດຕະຖານການຮູ້ຫນັງສືຂອງຜູ້ຮຽນຈາກຊົນເຜົ່າຕາມຕາຕະລາງ ແລະ ຊົນເຜົ່າຕາມຕາຕະລາງໃນ XNUMX ເມືອງ. ໂດຍການແກ້ໄຂຄວາມບໍ່ສົມດຸນທາງດ້ານການສຶກສາ ແລະ ວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມຂອງແມ່ຍິງໃນຊຸມຊົນທີ່ດ້ອຍໂອກາດເຫຼົ່ານີ້, ໂຄງການຫວັງວ່າຈະສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນ ແລະ ເປັນຂົວຕໍ່ການແບ່ງປັນທາງດ້ານດິຈິຕອນ.
ຜູ້ອໍານວຍການສະພາການຄົ້ນຄວ້າແລະການຝຶກອົບຮົມຂອງລັດ (SCERT) Jayaprakash RK ເປັນປະທານຫນ້າທີ່, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄໍາຫມັ້ນສັນຍາຂອງລັດຖະບານໃນການສົ່ງເສີມການຮູ້ຫນັງສືດິຈິຕອນ. ລໍາໂພງທີ່ສໍາຄັນອື່ນໆໃນເຫດການປະກອບມີຜູ້ອໍານວຍການໂຄງການ Samagra Shiksha Kerala State Supriya AR, ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຢີການສຶກສາຂອງລັດ (SIET) Kerala ຜູ້ອໍານວຍການ B. Aburaj, ລັດສະພາສໍາລັບການສຶກສາເປີດແລະຕະຫຼອດຊີວິດ (SCOLE) Kerala ຮອງປະທານ P. Pramod, ແລະລັດ. ຜູ້ອໍານວຍການອົງການພາລະກິດການຮູ້ຫນັງສື AG Oleena.
ໂດຍການສຸມໃສ່ການຮູ້ຫນັງສືດິຈິຕອນ, Kerala ກໍາລັງກ້າວໄປສູ່ການສ້າງສັງຄົມລວມແລະສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ. ໂດຍຜ່ານບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມດັ່ງກ່າວ, ລັດມີຈຸດໝາຍສ້າງຄວາມສາມາດທີ່ຈຳເປັນໃຫ້ພົນລະເມືອງເພື່ອໝູນໃຊ້ບັນດາກາລະໂອກາດທີ່ສະເໜີໃຫ້ໃນຍຸກດີຈີຕອນ, ຊຸກຍູ້ການສຶກສາ, ພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ກະຊວງສຶກສາທິການ, Kerala
- ອົງການເຜີຍແຜ່ການຮູ້ຫນັງສືຂອງລັດ