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ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

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JP Morgan ກ່າວວ່າ iPhone 15 ອາດຈະປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍກັບລັດຖະບານຈີນແລະການຂາດການຍົກລະດັບວັດສະດຸ, JP Morgan ກ່າວ.

ByGabriel Botha

Sep 8, 2023
JP Morgan ກ່າວວ່າ iPhone 15 ອາດຈະປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍກັບລັດຖະບານຈີນແລະການຂາດການຍົກລະດັບວັດສະດຸ, JP Morgan ກ່າວ.

ບໍລິສັດການລົງທຶນ JP Morgan ໄດ້ທົບທວນຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບ iPhone 15 ທີ່ຈະມາເຖິງຂອງ Apple, ໂດຍກ່າວວ່າບໍ່ມີການປັບປຸງທີ່ສໍາຄັນທີ່ຈະດຶງດູດຜູ້ຊື້. ບໍລິສັດໃນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ເພີ່ມລາຄາເປົ້າຫມາຍຂອງ Apple ເປັນ $ 235 ໃນເດືອນສິງຫາແຕ່ໃນປັດຈຸບັນໄດ້ຫຼຸດລົງຄວາມຄິດເຫັນຂອງຕົນແລະຫຼຸດລົງເປົ້າຫມາຍລາຄາເປັນ $ 230. JP Morgan ເຊື່ອວ່າວົງຈອນປະລິມານສໍາລັບ iPhone 15 ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໄດ້ຮັບການຂັບເຄື່ອນໂດຍການທົດແທນແລະການຍົກລະດັບພື້ນຖານຜູ້ໃຊ້ທີ່ມີຢູ່, ແທນທີ່ຈະເປັນການຍົກລະດັບວັດສະດຸ.

ອີງ​ຕາມ JP Morgan, ຜູ້ບໍລິໂພກໂດຍສະເລ່ຍອາດຈະສັງເກດເຫັນພຽງແຕ່ການປ່ຽນແປງໃນກໍລະນີທີ່ມີການປັບປຸງ, iPhone 15 ຄາດວ່າຈະມີ casing titanium ສໍາລັບຮູບແບບ Pro ແທນທີ່ຈະເປັນສະແຕນເລດ. ບໍລິສັດແນະນໍາວ່າ Apple ອາດຈະປະຕິບັດການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລາຄາໃນທົ່ວທຸກຊັ້ນເພື່ອຮັກສາຜະລິດຕະພັນທີ່ອຸດົມສົມບູນ. JP Morgan ເຊື່ອວ່າການເພີ່ມລາຄາຂອງ iPhone ທັງໝົດ, ແທນທີ່ຈະເປັນພຽງລຸ້ນ Pro, ຈະປ້ອງກັນຊ່ອງຫວ່າງລາຄາທີ່ກວ້າງຂຶ້ນ ແລະຊຸກຍູ້ໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂພກເລືອກອຸປະກອນທີ່ມີລາຄາສູງ.

JP Morgan ຍັງຍອມຮັບວ່າການຫ້າມ iPhones ໃນຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ໃນບັນດາພະນັກງານຂອງລັດຖະບານຈີນແລະການເປີດຕົວ Huawei Mate 60 Pro ອາດຈະສ້າງສິ່ງທ້າທາຍສໍາລັບສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດຂອງ Apple ໃນປະເທດຈີນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ບໍລິສັດບໍ່ໄດ້ຄາດຫວັງວ່າຂໍ້ຈໍາກັດເຫຼົ່ານີ້ມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ການຄາດຄະເນປະລິມານ, ເນື່ອງຈາກວ່າຂໍ້ຈໍາກັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ໄດ້ປ່ຽນແປງພຶດຕິກໍາການຊື້ຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, JP Morgan ແນະນໍາວ່າຂໍ້ຈໍາກັດຈະເຮັດໃຫ້ Apple ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍທີ່ຈະສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດໃນປະເທດຈີນ.

JP Morgan ໃຫ້ເຫດຜົນວ່າການຕັດສິນໃຈຂອງຕົນໃນການຫຼຸດລາຄາເປົ້າຫມາຍຂອງ iPhone ຕ່ໍາຄວາມຄາດຫວັງແລະ headwind ຫຼາຍ. ບໍລິສັດສັງເກດເຫັນວ່າມີຄວາມຕື່ນເຕັ້ນຂອງນັກລົງທຶນຫນ້ອຍທີ່ນໍາໄປສູ່ການເປີດຕົວ iPhone 15 ເມື່ອທຽບໃສ່ກັບປີທີ່ຜ່ານມາເນື່ອງຈາກຂໍ້ຈໍາກັດການໃຊ້ຈ່າຍຂອງຜູ້ບໍລິໂພກແລະພູມສັນຖານທີ່ມີການແຂ່ງຂັນຫຼາຍຂຶ້ນ. ໃນຂະນະທີ່ນັກວິເຄາະສ່ວນໃຫຍ່ຄາດຄະເນລາຄາເພີ່ມຂຶ້ນພຽງແຕ່ສໍາລັບຮຸ່ນ Pro, JP Morgan ຄາດວ່າລາຄາຈະເພີ່ມຂຶ້ນໃນທົ່ວ iPhones ທັງຫມົດ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
JP Morgan
AppleInsider

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