YouTuber ຍີ່ປຸ່ນຖືກຈັບໃນຂໍ້ຫາລະເມີດລິຂະສິດ ແລະການໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີ

ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ສານຍີ່ປຸ່ນແຫ່ງໜຶ່ງໄດ້ລົງໂທດຢ່າງໜັກໜ່ວງຕໍ່ YouTuber ທີ່ລະເມີດກົດໝາຍລິຂະສິດ ແລະ ແບ່ງປັນຜູ້ສະປອຍໃຈ. ຜູ້ສ້າງເນື້ອຫາອອນໄລນ໌ນີ້ອາດຈະເປັນບຸກຄົນທໍາອິດໃນທົ່ວໂລກທີ່ຈະປະເຊີນກັບຜົນສະທ້ອນທາງກົດຫມາຍສໍາລັບການເຜີຍແຜ່ຄລິບການຫຼິ້ນເກມ.
ໃນກໍລະນີຫຼາຍທີ່ສຸດ, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ກົດຫມາຍລິຂະສິດແມ່ນຖືກບັງຄັບໃຊ້ຢ່າງອ່ອນໂຍນຫຼາຍໂດຍເວທີຕໍ່ກັບຜູ້ສ້າງເນື້ອຫາທີ່ນໍາໃຊ້ເນື້ອຫາທີ່ມີໃບອະນຸຍາດ. ບາງຄັ້ງ, ບຸກຄົນເຊັ່ນ Adin Ross ແລະ Colleen Ballinger ແມ່ນແຕ່ຖືກກ່າວຫາວ່າໄດ້ຂູດຮີດກົດຫມາຍລິຂະສິດເພື່ອປົກປ້ອງຮູບພາບສາທາລະນະຂອງພວກເຂົາ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ການຈັບກຸມ ແລະ ການຕັດສິນໂທດຈຳຄຸກແມ່ນເປັນເລື່ອງທີ່ຜິດປົກກະຕິຫຼາຍ, ເຊິ່ງເຫດຜົນດັ່ງກ່າວ ຄະດີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ YouTuber ຍີ່ປຸ່ນ ທີ່ຖືກປັບໃໝ 1 ລ້ານເຢນ ແລະ ຖືກຕັດສິນໃຫ້ຈຳຄຸກ XNUMX ປີ ໃນຂໍ້ຫາລະເມີດລິຂະສິດຈຶ່ງໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
Shinobu Yoshida, YouTuber ໃນຄໍາຖາມ, ໄດ້ຖືກພົບເຫັນວ່າມີຄວາມຜິດໃນການອັບໂຫລດວິດີໂອຂອງເກມ Steins; Gate: My Darling's Embrace. ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທໍາອິດທີ່ຜູ້ໃດຜູ້ຫນຶ່ງໄດ້ຖືກຕັດສິນໂທດລະເມີດລິຂະສິດສໍາລັບການແບ່ງປັນຮູບພາບການຫຼິ້ນເກມ. ການດໍາເນີນຄະດີຂອງ Yoshida ແມ່ນນໍາພາໂດຍອົງການຈັດຈໍາຫນ່າຍເນື້ອຫາໃນຕ່າງປະເທດ (CODA), ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ສຸມໃສ່ການປົກປ້ອງລິຂະສິດເປັນຕົ້ນຕໍ.
ການຈັບກຸມ Yoshida ມີຂຶ້ນໃນວັນທີ 24 ພຶດສະພາຂອງປີນີ້ ຫຼັງຈາກການອັບໂຫຼດວິດີໂອການຫຼິ້ນເກມ, ລວມທັງການສິ້ນສຸດຂອງເກມ. ໃນເອກະສານສານ, Yoshida ຕົນເອງຍອມຮັບວ່າໄດ້ລະເມີດກົດຫມາຍໂດຍເຈດຕະນາ. ດັ່ງນັ້ນ, ລາວໄດ້ຖືກປັບໃໝເທົ່າກັບ 6,785 ໂດລາ (USD) ແລະຖືກຕັດສິນລົງໂທດຈໍາຄຸກ XNUMX ປີ, ເຊິ່ງຈະຖືກໂຈະເປັນເວລາ XNUMX ປີ.
ການລົງໂທດນີ້ແມ່ນຮ້າຍແຮງກວ່າຫຼາຍເມື່ອທຽບກັບມາດຕະການປົກກະຕິຂອງການຖອນເງິນ ຫຼືການລຶບວິດີໂອທີ່ໃຊ້ໂດຍແພລດຟອມເນື້ອຫາ. ການຕອບໂຕ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດນີ້ຈາກ CODA ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຈຸດຢືນອັນແຂງແກ່ນຂອງເຂົາເຈົ້າໃນການປົກປ້ອງລິຂະສິດ. ອີງຕາມການຖະແຫຼງຂ່າວທີ່ແປ, ຜູ້ຕາງຫນ້າຈາກ CODA ກ່າວວ່າ, "ເຖິງແມ່ນວ່າລາວຮູ້ວ່າລາວລະເມີດລິຂະສິດ, ລາວຍັງສືບຕໍ່ປະກາດເພື່ອຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານການເງິນ."
Yoshida ຍັງຖືກພົບເຫັນວ່າມີຄວາມຜິດໃນການແບ່ງປັນຄລິບທີ່ບໍ່ໄດ້ດັດແກ້ຂອງອານິເມຍອດນິຍົມ Spy X Family ແລະສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ. ກໍລະນີນີ້ແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການປາບປາມຢ່າງກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບ "ເນື້ອໃນໄວ", ເປັນປະເພດທີ່ນິຍົມໃນຍີ່ປຸ່ນ. ການປ່ອຍຂ່າວຂອງ CODA ແນະນໍາວ່າການປະຕິບັດທີ່ຄ້າຍຄືກັນອາດຈະແຜ່ລາມຢູ່ບ່ອນອື່ນແລະວ່າການສະກັດແລະໂພດພຽງແຕ່ scenes ສິ້ນສຸດຂອງເກມຫຼື condensing ເລື່ອງທັງຫມົດເຂົ້າໄປໃນວິດີໂອສັ້ນແມ່ນຖືວ່າມີບັນຫາ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- Dexerto: https://www.dexerto.com/general/japanese-youtuber-jailed-for-two-years-over-copyright-breach-1771901/
– Kars (@KaroshiMyriad) ໃນ Twitter: https://twitter.com/KaroshiMyriad/status/1435433085451212802