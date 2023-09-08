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YouTuber ຍີ່ປຸ່ນຖືກຈັບໃນຂໍ້ຫາລະເມີດລິຂະສິດ ແລະການໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີ

ByVicky Stavropoulou

Sep 8, 2023
YouTuber ຍີ່ປຸ່ນຖືກຈັບໃນຂໍ້ຫາລະເມີດລິຂະສິດ ແລະການໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີ

ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ສານຍີ່ປຸ່ນແຫ່ງໜຶ່ງໄດ້ລົງໂທດຢ່າງໜັກໜ່ວງຕໍ່ YouTuber ທີ່ລະເມີດກົດໝາຍລິຂະສິດ ແລະ ແບ່ງປັນຜູ້ສະປອຍໃຈ. ຜູ້ສ້າງເນື້ອຫາອອນໄລນ໌ນີ້ອາດຈະເປັນບຸກຄົນທໍາອິດໃນທົ່ວໂລກທີ່ຈະປະເຊີນກັບຜົນສະທ້ອນທາງກົດຫມາຍສໍາລັບການເຜີຍແຜ່ຄລິບການຫຼິ້ນເກມ.

ໃນກໍລະນີຫຼາຍທີ່ສຸດ, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ກົດຫມາຍລິຂະສິດແມ່ນຖືກບັງຄັບໃຊ້ຢ່າງອ່ອນໂຍນຫຼາຍໂດຍເວທີຕໍ່ກັບຜູ້ສ້າງເນື້ອຫາທີ່ນໍາໃຊ້ເນື້ອຫາທີ່ມີໃບອະນຸຍາດ. ບາງຄັ້ງ, ບຸກຄົນເຊັ່ນ Adin Ross ແລະ Colleen Ballinger ແມ່ນແຕ່ຖືກກ່າວຫາວ່າໄດ້ຂູດຮີດກົດຫມາຍລິຂະສິດເພື່ອປົກປ້ອງຮູບພາບສາທາລະນະຂອງພວກເຂົາ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ການຈັບກຸມ ແລະ ການຕັດສິນໂທດຈຳຄຸກແມ່ນເປັນເລື່ອງທີ່ຜິດປົກກະຕິຫຼາຍ, ເຊິ່ງເຫດຜົນດັ່ງກ່າວ ຄະດີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ YouTuber ຍີ່ປຸ່ນ ທີ່ຖືກປັບໃໝ 1 ລ້ານເຢນ ແລະ ຖືກຕັດສິນໃຫ້ຈຳຄຸກ XNUMX ປີ ໃນຂໍ້ຫາລະເມີດລິຂະສິດຈຶ່ງໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

Shinobu Yoshida, YouTuber ໃນຄໍາຖາມ, ໄດ້ຖືກພົບເຫັນວ່າມີຄວາມຜິດໃນການອັບໂຫລດວິດີໂອຂອງເກມ Steins; Gate: My Darling's Embrace. ນີ້​ແມ່ນ​ຄັ້ງ​ທໍາ​ອິດ​ທີ່​ຜູ້​ໃດ​ຜູ້​ຫນຶ່ງ​ໄດ້​ຖືກ​ຕັດ​ສິນ​ໂທດ​ລະ​ເມີດ​ລິ​ຂະ​ສິດ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ແບ່ງ​ປັນ​ຮູບ​ພາບ​ການ​ຫຼິ້ນ​ເກມ​. ການດໍາເນີນຄະດີຂອງ Yoshida ແມ່ນນໍາພາໂດຍອົງການຈັດຈໍາຫນ່າຍເນື້ອຫາໃນຕ່າງປະເທດ (CODA), ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ສຸມໃສ່ການປົກປ້ອງລິຂະສິດເປັນຕົ້ນຕໍ.

ການຈັບກຸມ Yoshida ມີຂຶ້ນໃນວັນທີ 24 ພຶດສະພາຂອງປີນີ້ ຫຼັງຈາກການອັບໂຫຼດວິດີໂອການຫຼິ້ນເກມ, ລວມທັງການສິ້ນສຸດຂອງເກມ. ໃນເອກະສານສານ, Yoshida ຕົນເອງຍອມຮັບວ່າໄດ້ລະເມີດກົດຫມາຍໂດຍເຈດຕະນາ. ດັ່ງນັ້ນ, ລາວໄດ້ຖືກປັບໃໝເທົ່າກັບ 6,785 ໂດລາ (USD) ແລະຖືກຕັດສິນລົງໂທດຈໍາຄຸກ XNUMX ປີ, ເຊິ່ງຈະຖືກໂຈະເປັນເວລາ XNUMX ປີ.

ການລົງໂທດນີ້ແມ່ນຮ້າຍແຮງກວ່າຫຼາຍເມື່ອທຽບກັບມາດຕະການປົກກະຕິຂອງການຖອນເງິນ ຫຼືການລຶບວິດີໂອທີ່ໃຊ້ໂດຍແພລດຟອມເນື້ອຫາ. ການຕອບໂຕ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດນີ້ຈາກ CODA ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຈຸດຢືນອັນແຂງແກ່ນຂອງເຂົາເຈົ້າໃນການປົກປ້ອງລິຂະສິດ. ອີງຕາມການຖະແຫຼງຂ່າວທີ່ແປ, ຜູ້ຕາງຫນ້າຈາກ CODA ກ່າວວ່າ, "ເຖິງແມ່ນວ່າລາວຮູ້ວ່າລາວລະເມີດລິຂະສິດ, ລາວຍັງສືບຕໍ່ປະກາດເພື່ອຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານການເງິນ."

Yoshida ຍັງຖືກພົບເຫັນວ່າມີຄວາມຜິດໃນການແບ່ງປັນຄລິບທີ່ບໍ່ໄດ້ດັດແກ້ຂອງອານິເມຍອດນິຍົມ Spy X Family ແລະສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ. ກໍ​ລະ​ນີ​ນີ້​ແມ່ນ​ສ່ວນ​ຫນຶ່ງ​ຂອງ​ການ​ປາບ​ປາມ​ຢ່າງ​ກວ້າງ​ຂວາງ​ກ່ຽວ​ກັບ "ເນື້ອ​ໃນ​ໄວ​"​, ເປັນ​ປະ​ເພດ​ທີ່​ນິ​ຍົມ​ໃນ​ຍີ່​ປຸ່ນ​. ການປ່ອຍຂ່າວຂອງ CODA ແນະນໍາວ່າການປະຕິບັດທີ່ຄ້າຍຄືກັນອາດຈະແຜ່ລາມຢູ່ບ່ອນອື່ນແລະວ່າການສະກັດແລະໂພດພຽງແຕ່ scenes ສິ້ນສຸດຂອງເກມຫຼື condensing ເລື່ອງທັງຫມົດເຂົ້າໄປໃນວິດີໂອສັ້ນແມ່ນຖືວ່າມີບັນຫາ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- Dexerto: https://www.dexerto.com/general/japanese-youtuber-jailed-for-two-years-over-copyright-breach-1771901/
– Kars (@KaroshiMyriad) ໃນ Twitter: https://twitter.com/KaroshiMyriad/status/1435433085451212802

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