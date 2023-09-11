FSA ຂອງຍີ່ປຸ່ນສະເຫນີການປ່ຽນແປງພາສີສໍາລັບບໍລິສັດຊັບສິນດິຈິຕອນ

ອົງການການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ (FSA), ຜູ້ຄວບຄຸມທາງດ້ານການເງິນຂອງຍີ່ປຸ່ນ, ໄດ້ສະເຫນີການປ່ຽນແປງຈໍານວນຫນຶ່ງຂອງລະຫັດພາສີເພື່ອສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອອໍານວຍຫຼາຍສໍາລັບການຮັບຮອງເອົາເທກໂນໂລຍີ blockchain. ຫນຶ່ງໃນຂໍ້ສະເຫນີທີ່ສໍາຄັນແມ່ນການຖອນພາສີ "ກໍາໄລທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຮູ້" ໃນທ້າຍປີສໍາລັບຊັບສິນດິຈິຕອນສໍາລັບບໍລິສັດພາຍໃນ.
ໃນປັດຈຸບັນ, ນິຕິບຸກຄົນໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍພາສີສໍາລັບການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງມູນຄ່າຂອງຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງເຂົາເຈົ້າ, ເຖິງແມ່ນວ່າຊັບສິນເຫຼົ່ານັ້ນບໍ່ໄດ້ຖືກປ່ຽນເປັນສະກຸນເງິນ fiat. ນີ້ແມ່ນກົງກັນຂ້າມກັບເຂດປົກຄອງອື່ນໆຈໍານວນຫຼາຍ, ບ່ອນທີ່ບໍລິສັດຖືກເກັບພາສີພຽງແຕ່ເມື່ອພວກເຂົາຂາຍຫຼືແລກປ່ຽນຊັບສິນດິຈິຕອນສໍາລັບ fiat.
ການສະເຫນີຂອງ FSA ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຍົກເວັ້ນບໍລິສັດພາຍໃນຈາກພາລະຂອງພາສີປະຈໍາປີນີ້ກ່ຽວກັບຜົນກໍາໄລທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຮູ້. ໂດຍການເຮັດດັ່ງນັ້ນ, ອົງການຫວັງວ່າຈະຊຸກຍູ້ໃຫ້ບໍລິສັດລົງທຶນໃນຂະແຫນງຊັບສິນດິຈິຕອນແລະ blockchain ຫຼາຍຂຶ້ນ.
ການເຄື່ອນໄຫວນີ້ແມ່ນເປັນການຕອບສະໜອງຕໍ່ການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຕິຮູບການເກັບພາສີຈາກຜູ້ສະໜັບສະໜູນສິນຄ້າດິຈິຕອນໃນຍີ່ປຸ່ນ. ສະມາຄົມ Blockchain ຂອງຍີ່ປຸ່ນ (JBA), ເຊິ່ງເປັນກຸ່ມ lobbying ທີ່ບໍ່ແມ່ນລັດຖະບານ, ໄດ້ສະຫນັບສະຫນູນການປ່ຽນແປງເພື່ອຜ່ອນຄາຍພາລະພາສີໃນອຸດສາຫະກໍາຊັບສິນດິຈິຕອນພາຍໃນ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ສະເຫນີສາມການປ່ຽນແປງທີ່ສໍາຄັນ, ຫນຶ່ງໃນນັ້ນສອດຄ່ອງກັບການສະເຫນີຂອງ FSA ທີ່ຈະກໍາຈັດການເກັບພາສີທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນໃນທ້າຍປີສໍາລັບບໍລິສັດທີ່ຖືຊັບສິນດິຈິຕອນ.
ການສະເຫນີນີ້ໂດຍ FSA ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກກະຊວງເສດຖະກິດ, ການຄ້າແລະອຸດສາຫະກໍາເຊັ່ນດຽວກັນກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີຍີ່ປຸ່ນ Fumio Kishida, ຜູ້ທີ່ໄດ້ສະແດງຄໍາຫມັ້ນສັນຍາຂອງລັດຖະບານທີ່ຈະສະຫນັບສະຫນູນຂະແຫນງການ Web3 ແລະ blockchain.
ການເຄື່ອນໄຫວນີ້ໄປສູ່ການປະຕິຮູບພາສີສໍາລັບບໍລິສັດຊັບສິນດິຈິຕອນໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງການຮັບຮູ້ຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບຄວາມສໍາຄັນຂອງເທກໂນໂລຍີ blockchain ແລະຄວາມປາຖະຫນາທີ່ຈະສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອອໍານວຍຫຼາຍສໍາລັບການຮັບຮອງເອົາຂອງຕົນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ອົງການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ (FSA)
– Japan Blockchain Association (JBA)
- ກະຊວງເສດຖະກິດ, ການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ