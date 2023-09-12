Qualcomm ຈະສະໜອງໂມເດັມ Snapdragon 5G ສໍາລັບການເປີດຕົວໂທລະສັບສະຫຼາດໃນອະນາຄົດຂອງ Apple

ຜູ້ຜະລິດຊິບມືຖື Qualcomm ໄດ້ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງກັບຍັກໃຫຍ່ເຕັກໂນໂລຢີ Apple ໃນການສະຫນອງ Snapdragon 5G Modem RF Systems ສໍາລັບການເປີດຕົວໂທລະສັບສະຫຼາດລະຫວ່າງ 2024 ແລະ 2026. ການຮ່ວມມືນີ້ເກີດຂຶ້ນໃນເວລາທີ່ Apple ກໍາລັງປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍໃນປະເທດຈີນແລະມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງໃນພາກພື້ນອື່ນໆ. . ເຖິງແມ່ນວ່າມູນຄ່າຂອງຂໍ້ຕົກລົງບໍ່ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍໂດຍ Qualcomm, ແຕ່ຜູ້ຊ່ຽວຊານຄາດຄະເນວ່າມັນມີມູນຄ່າຫຼາຍຕື້ໂດລາ.
ຂໍ້ຕົກລົງໃຫມ່ນີ້ສ້າງຂຶ້ນຕາມຂໍ້ຕົກລົງທີ່ຜ່ານມາໄດ້ລົງນາມລະຫວ່າງ Qualcomm ແລະ Apple ໃນປີ 2019, ເຊິ່ງໄດ້ແກ້ໄຂການສູ້ຮົບທາງດ້ານກົດຫມາຍລະຫວ່າງສອງບໍລິສັດ. ອີງຕາມ Reuters, ຂໍ້ຕົກລົງການສະຫນອງຈາກຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວຈະສິ້ນສຸດລົງໃນປີນີ້. ນີ້ ໝາຍ ຄວາມວ່າ iPhones ທີ່ ກຳ ລັງຈະມາເຖິງທີ່ Apple ປະກາດຈະເປັນລຸ້ນສຸດທ້າຍທີ່ອອກມາພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ຜ່ານມາ.
ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ Qualcomm ແລະ Apple ມີຄວາມສໍາຄັນໃນອຸດສາຫະກໍາຊິບຍ້ອນວ່າ Qualcomm ເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊັ້ນນໍາຂອງຊິບມືຖື, ໃນຂະນະທີ່ Apple ມີທີ່ສໍາຄັນໃນຕະຫຼາດໂທລະສັບສະຫຼາດ. ນັກວິເຄາະ UBS ຄາດຄະເນວ່າ Qualcomm ມີລາຍໄດ້ປະມານ 7.26 ຕື້ໂດລາໂດຍການສະໜອງຊິບໃຫ້ Apple ໃນປີ 2022.
ໂດຍການຮັບປະກັນການສະຫນອງ Snapdragon 5G Modem RF Systems ຈາກ Qualcomm, Apple ມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະລວມເອົາເທກໂນໂລຍີ 5G ທີ່ທັນສະໄຫມເຂົ້າໄປໃນຮູບແບບໂທລະສັບສະຫຼາດໃນອະນາຄົດ. Snapdragon 5G Modem RF Systems ສະເຫນີຄຸນສົມບັດແລະປະສິດທິພາບຂັ້ນສູງ, ຊ່ວຍໃຫ້ Apple ສາມາດສົ່ງການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ປັບປຸງແລະຄວາມໄວຂໍ້ມູນໄວຂຶ້ນໃຫ້ກັບຜູ້ໃຊ້ຂອງມັນ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ການຮ່ວມມືນີ້ເສີມສ້າງຕໍາແຫນ່ງຂອງ Qualcomm ເປັນຜູ້ສໍາຄັນໃນອຸດສາຫະກໍາຊິບມືຖືແລະຮັບປະກັນການເຂົ້າເຖິງຂອງ Apple ໃນເຕັກໂນໂລຢີຊິບທີ່ກ້າວຫນ້າສໍາລັບການເປີດຕົວໂທລະສັບສະຫຼາດທີ່ຈະມາເຖິງ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Reuters (URL: [ບົດຄວາມແຫຼ່ງ])