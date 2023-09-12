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ທະນາຄານກາງຂອງອິສຣາແອລພິຈາລະນາອອກ Digital Shekel

ByRobert Andrew

Sep 12, 2023
ທະນາຄານກາງຂອງອິສຣາແອລພິຈາລະນາອອກ Digital Shekel

ທະນາຄານກາງຂອງອິສຣາແອລ, ທະນາຄານຂອງອິດສະລາແອນ, ກໍາລັງຄົ້ນຫາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການອອກເງິນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນເພື່ອປັບປຸງລະບົບການຈ່າຍເງິນຂອງປະເທດ. ໃນຂະນະທີ່ການຕັດສິນໃຈເປີດຕົວເງິນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເຮັດ, ທະນາຄານກາງຍັງຄົງມຸ່ງຫມັ້ນທີ່ຈະຊຸກຍູ້ຊາຍແດນຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອນ.

ທະນາຄານກາງໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນການຄົ້ນຄວ້າແລະກະກຽມສໍາລັບການອອກເງິນຕາດິຈິຕອນທີ່ມີທ່າແຮງໃນເດືອນພະຈິກ 2021, ເພື່ອເປັນວິທີການສ້າງລະບົບການຈ່າຍເງິນທີ່ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ. ອິສຣາແອລໄດ້ພິຈາລະນາໃນເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບການອອກສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຂອງທະນາຄານກາງ (CBDC) ໃນທ້າຍປີ 2017, ແລະຈຸດສຸມທີ່ຜ່ານມາກ່ຽວກັບເງິນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນແມ່ນສອດຄ່ອງກັບແນວໂນ້ມຂອງໂລກໃນເສດຖະກິດກ້າວຫນ້າ.

ຜູ້ວ່າການທະນາຄານຂອງອິດສະຣາແອນ Amir Yaron ໄດ້ກ່າວວ່າການຕັດສິນໃຈທີ່ຈະອອກ shekel ດິຈິຕອນແມ່ນຍັງເປີດ, ຍ້ອນວ່າມັນແມ່ນຢູ່ໃນເສດຖະກິດກ້າວຫນ້າທາງດ້ານຫຼາຍທີ່ສຸດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ທະນາຄານກາງແມ່ນອຸທິດຕົນເພື່ອຢູ່ແຖວຫນ້າຂອງການສໍາຫຼວດ CBDC ແລະສະຫນັບສະຫນູນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອເຮັດໃຫ້ລະບົບການຈ່າຍເງິນແລະລະບົບການເງິນໂດຍລວມທັນສະໄຫມ.

ທະນາຄານກາງຂອງອິສຣາແອລໄດ້ຮ່ວມມືກັບຄູ່ຮ່ວມຂອງຕົນຢູ່ຮົງກົງ ແລະທະນາຄານເພື່ອການຕັ້ງຖິ່ນຖານສາກົນກ່ຽວກັບໂຄງການ Sela. ໂຄງ​ການ​ນີ້​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ຂອງ CBDC ການ​ຄ້າ​ປີກ​, ການ​ປະ​ສົມ​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​, ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​, ແລະ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ cyber ທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ໃນຂະນະທີ່ຮັກສາຂໍ້ໄດ້ປຽບຂອງເງິນສົດທາງດ້ານຮ່າງກາຍ.

ສະກຸນເງິນດິຈິຕອນສາມາດເສີມຂະຫຍາຍການແຂ່ງຂັນໃນລະບົບການເງິນຂອງອິດສະຣາເອນ, ເຊິ່ງປະຈຸບັນໄດ້ຖືກຄອບງໍາໂດຍທະນາຄານແລະສະຖາບັນຂະຫນາດໃຫຍ່ຈໍານວນຫນ້ອຍ. ຮອງເຈົ້າແຂວງ Andrew Abir ໄດ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມຈໍາເປັນຂອງພາກສະຫນາມທີ່ມີລະດັບທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າໃຫມ່ສະເຫນີຜະລິດຕະພັນທາງດ້ານການເງິນ. ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ຜ່ານມາໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຂໍ້ຈໍາກັດຂອງທະນາຄານທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໃນການເພີ່ມອັດຕາຜ່ານໄປຫາຍອດເງິນຂອງລູກຄ້າ, ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມບໍ່ພໍໃຈຂອງປະຊາຊົນ.

ທະນາຄານຂອງອິດສະລາແອນຮັບຮູ້ການຫັນເປັນດິຈິຕອນຢ່າງໄວວາຂອງເສດຖະກິດແລະເຫັນຜົນປະໂຫຍດທີ່ມີທ່າແຮງຂອງເງິນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນ. ຖ້າຖືກປະຕິບັດ, ທະນາຄານກາງມີຈຸດປະສົງຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງຄວາມເປັນສ່ວນຕົວໃນທຸລະກໍາດິຈິຕອນ, ຮັບປະກັນຢ່າງຫນ້ອຍລະດັບຄວາມເປັນສ່ວນຕົວເຊັ່ນດຽວກັນກັບວິທີການຊໍາລະດິຈິຕອນທີ່ມີຢູ່.

ໃນຂະນະທີ່ການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບ shekel ດິຈິຕອນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການສະຫຼຸບ, ທະນາຄານຂອງອິດສະລາແອນກໍາລັງຄົ້ນຫາຄວາມເປັນໄປໄດ້ແລະຢູ່ໃນແຖວຫນ້າຂອງການຄົ້ນຄວ້າແລະການພັດທະນາ CBDC.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- Reuters: https://www.reuters.com/markets/japan-central-bank-says-got-find-way-deal-digital-currencies-2022-09-12/
- ທະນາຄານຂອງອິດສະຣາເອນ: https://www.boi.org.il/en/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/15-28-2021.aspx

By Robert Andrew

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