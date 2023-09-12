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ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

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ທະນາຄານກາງຂອງອິສຣາແອລພິຈາລະນາອອກ Digital Shekel ເພື່ອປັບປຸງລະບົບການຈ່າຍເງິນໃຫ້ທັນສະໄໝ

ByVicky Stavropoulou

Sep 12, 2023
ທະນາຄານກາງຂອງອິສຣາແອລພິຈາລະນາອອກ Digital Shekel ເພື່ອປັບປຸງລະບົບການຈ່າຍເງິນໃຫ້ທັນສະໄໝ

ທະນາຄານກາງຂອງອິສຣາແອລ, ທະນາຄານຂອງອິດສະລາແອນ, ກໍາລັງກ້າວໄປຂ້າງຫນ້າດ້ວຍແຜນການທີ່ຈະນໍາສະເຫນີເງິນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍລະບົບການຈ່າຍເງິນຂອງປະເທດ. ເຖິງແມ່ນວ່າທະນາຄານຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຕັດສິນໃຈສຸດທ້າຍກ່ຽວກັບການເປີດຕົວເງິນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນ, ມັນຍັງມີຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນທີ່ຈະຢູ່ແຖວຫນ້າຂອງການຄົ້ນຫາສະກຸນເງິນດິຈິຕອນແລະສະຫນັບສະຫນູນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອກ້າວຫນ້າລະບົບການຈ່າຍເງິນແລະລະບົບການເງິນໂດຍລວມ.

ທະນາຄານຂອງອິດສະຣາແອນໄດ້ດໍາເນີນການຄົ້ນຄ້ວາແລະການກະກຽມສໍາລັບການອອກ shekel ດິຈິຕອນທີ່ເປັນໄປໄດ້ນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນພະຈິກ 2021. ຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບລະບົບການຊໍາລະເງິນປະສິດທິພາບຫຼາຍໄດ້ຊຸກຍູ້ການລິເລີ່ມນີ້, ເນື່ອງຈາກວ່າທະນາຄານໄດ້ຮັບຮູ້ຜົນປະໂຫຍດທີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອນທະນາຄານກາງ (CBDC. ) ໃນ​ຕົ້ນ​ປີ 2017​.

ຜູ້ວ່າການທະນາຄານອິດສະຣາແອນ Amir Yaron ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການຮັກສາການຫັນເປັນດິຈິຕອນຂອງເສດຖະກິດແລະປິດຊ່ອງຫວ່າງກັບເສດຖະກິດກ້າວຫນ້າອື່ນໆ. ລາວຍັງໄດ້ເນັ້ນຫນັກວ່າຖ້າອິດສະລາແອນຈະນໍາສະເຫນີເງິນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນ, ມັນຈະຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນໃນການຮັກສາລະດັບຄວາມເປັນສ່ວນຕົວທີ່ທຽບເທົ່າກັບຫຼືມີທ່າແຮງສູງກວ່າທີ່ສະເຫນີໂດຍວິທີການຊໍາລະດິຈິຕອນທີ່ມີຢູ່.

ຮອງເຈົ້າຄອງນະຄອນ Andrew Abir ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງທ່າແຮງສໍາລັບເງິນຕາດິຈິຕອນເພື່ອນໍາສະເຫນີການແຂ່ງຂັນຫຼາຍຂຶ້ນໃນລະບົບການເງິນຂອງອິດສະລາແອນ, ເຊິ່ງປະຈຸບັນໄດ້ຖືກຄອບງໍາໂດຍທະນາຄານແລະສະຖາບັນຂະຫນາດໃຫຍ່ຈໍານວນຫນ້ອຍ. ໂດຍການສະຫນອງການຫຼີ້ນລະດັບ, CBDC ສາມາດເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຕະຫຼາດໃຫມ່ສະເຫນີຜະລິດຕະພັນແລະການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ.

ໂຄງການ Sela ຂອງທະນາຄານອິດສະຣາແອນ, ດໍາເນີນການໂດຍການຮ່ວມມືກັບອົງການການເງິນຮົງກົງແລະທະນາຄານສໍາລັບການຕັ້ງຖິ່ນຖານສາກົນ, ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການຂາຍຍ່ອຍ CBDC. ໂຄງ​ການ​ນີ້​ໄດ້​ສຸມ​ໃສ່​ການ​ສົມ​ທົບ​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​, ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​, ແລະ​ມາດ​ຕະ​ການ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ cyber ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ການ​ເກັບ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ໄດ້​ປຽບ​ຂອງ​ເງິນ​ສົດ​ທາງ​ດ້ານ​ຮ່າງ​ກາຍ​.

ການພິຈາລະນາຂອງທະນາຄານກາງຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອນແມ່ນມາເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງສາທາລະນະສໍາລັບລະບົບການເງິນທີ່ຍຸດຕິທໍາ. ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ຜ່ານມາໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການແຂ່ງຂັນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ຍ້ອນວ່າທະນາຄານການຄ້າບໍ່ໄດ້ຜ່ານການເພີ່ມອັດຕາດອກເບ້ຍຢ່າງເຕັມທີ່ໃຫ້ກັບຍອດເງິນຂອງລູກຄ້າຂອງພວກເຂົາ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດການໂຕ້ຖຽງສາທາລະນະ.

ສະຫຼຸບແລ້ວ, ໃນຂະນະທີ່ທະນາຄານຂອງອິດສະຣາແອນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຕັດສິນໃຈຢ່າງຫນັກແຫນ້ນກ່ຽວກັບການອອກເງິນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນ, ກໍາລັງດໍາເນີນການຂຸດຄົ້ນແລະພັດທະນາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລຢ່າງຈິງຈັງເພື່ອເຮັດໃຫ້ລະບົບການຊໍາລະເງິນທີ່ທັນສະໄຫມແລະສົ່ງເສີມພູມສັນຖານທາງດ້ານການເງິນທີ່ມີການແຂ່ງຂັນຫຼາຍໃນປະເທດ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ຫົວຂໍ້ບົດຄວາມ: ທະນາຄານກາງຂອງອິດສະຣາແອນກໍາລັງພິຈາລະນາເປັນເງິນດິຈິຕອນ, ສົນທະນາເຖິງນະວັດຕະກໍາ CBDC
– ທີ່ມາ: CoinTelegraph.com

By Vicky Stavropoulou

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