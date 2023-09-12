ທະນາຄານກາງຂອງອິສຣາແອລພິຈາລະນາອອກ Digital Shekel ເພື່ອປັບປຸງລະບົບການຈ່າຍເງິນໃຫ້ທັນສະໄໝ

ທະນາຄານກາງຂອງອິສຣາແອລ, ທະນາຄານຂອງອິດສະລາແອນ, ກໍາລັງກ້າວໄປຂ້າງຫນ້າດ້ວຍແຜນການທີ່ຈະນໍາສະເຫນີເງິນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍລະບົບການຈ່າຍເງິນຂອງປະເທດ. ເຖິງແມ່ນວ່າທະນາຄານຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຕັດສິນໃຈສຸດທ້າຍກ່ຽວກັບການເປີດຕົວເງິນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນ, ມັນຍັງມີຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນທີ່ຈະຢູ່ແຖວຫນ້າຂອງການຄົ້ນຫາສະກຸນເງິນດິຈິຕອນແລະສະຫນັບສະຫນູນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອກ້າວຫນ້າລະບົບການຈ່າຍເງິນແລະລະບົບການເງິນໂດຍລວມ.
ທະນາຄານຂອງອິດສະຣາແອນໄດ້ດໍາເນີນການຄົ້ນຄ້ວາແລະການກະກຽມສໍາລັບການອອກ shekel ດິຈິຕອນທີ່ເປັນໄປໄດ້ນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນພະຈິກ 2021. ຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບລະບົບການຊໍາລະເງິນປະສິດທິພາບຫຼາຍໄດ້ຊຸກຍູ້ການລິເລີ່ມນີ້, ເນື່ອງຈາກວ່າທະນາຄານໄດ້ຮັບຮູ້ຜົນປະໂຫຍດທີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອນທະນາຄານກາງ (CBDC. ) ໃນຕົ້ນປີ 2017.
ຜູ້ວ່າການທະນາຄານອິດສະຣາແອນ Amir Yaron ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການຮັກສາການຫັນເປັນດິຈິຕອນຂອງເສດຖະກິດແລະປິດຊ່ອງຫວ່າງກັບເສດຖະກິດກ້າວຫນ້າອື່ນໆ. ລາວຍັງໄດ້ເນັ້ນຫນັກວ່າຖ້າອິດສະລາແອນຈະນໍາສະເຫນີເງິນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນ, ມັນຈະຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນໃນການຮັກສາລະດັບຄວາມເປັນສ່ວນຕົວທີ່ທຽບເທົ່າກັບຫຼືມີທ່າແຮງສູງກວ່າທີ່ສະເຫນີໂດຍວິທີການຊໍາລະດິຈິຕອນທີ່ມີຢູ່.
ຮອງເຈົ້າຄອງນະຄອນ Andrew Abir ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງທ່າແຮງສໍາລັບເງິນຕາດິຈິຕອນເພື່ອນໍາສະເຫນີການແຂ່ງຂັນຫຼາຍຂຶ້ນໃນລະບົບການເງິນຂອງອິດສະລາແອນ, ເຊິ່ງປະຈຸບັນໄດ້ຖືກຄອບງໍາໂດຍທະນາຄານແລະສະຖາບັນຂະຫນາດໃຫຍ່ຈໍານວນຫນ້ອຍ. ໂດຍການສະຫນອງການຫຼີ້ນລະດັບ, CBDC ສາມາດເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຕະຫຼາດໃຫມ່ສະເຫນີຜະລິດຕະພັນແລະການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ.
ໂຄງການ Sela ຂອງທະນາຄານອິດສະຣາແອນ, ດໍາເນີນການໂດຍການຮ່ວມມືກັບອົງການການເງິນຮົງກົງແລະທະນາຄານສໍາລັບການຕັ້ງຖິ່ນຖານສາກົນ, ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການຂາຍຍ່ອຍ CBDC. ໂຄງການນີ້ໄດ້ສຸມໃສ່ການສົມທົບການເຂົ້າເຖິງ, ການແຂ່ງຂັນ, ແລະມາດຕະການຄວາມປອດໄພ cyber ໃນຂະນະທີ່ການເກັບຮັກສາຄວາມໄດ້ປຽບຂອງເງິນສົດທາງດ້ານຮ່າງກາຍ.
ການພິຈາລະນາຂອງທະນາຄານກາງຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອນແມ່ນມາເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງສາທາລະນະສໍາລັບລະບົບການເງິນທີ່ຍຸດຕິທໍາ. ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ຜ່ານມາໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການແຂ່ງຂັນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ຍ້ອນວ່າທະນາຄານການຄ້າບໍ່ໄດ້ຜ່ານການເພີ່ມອັດຕາດອກເບ້ຍຢ່າງເຕັມທີ່ໃຫ້ກັບຍອດເງິນຂອງລູກຄ້າຂອງພວກເຂົາ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດການໂຕ້ຖຽງສາທາລະນະ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ໃນຂະນະທີ່ທະນາຄານຂອງອິດສະຣາແອນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຕັດສິນໃຈຢ່າງຫນັກແຫນ້ນກ່ຽວກັບການອອກເງິນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນ, ກໍາລັງດໍາເນີນການຂຸດຄົ້ນແລະພັດທະນາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລຢ່າງຈິງຈັງເພື່ອເຮັດໃຫ້ລະບົບການຊໍາລະເງິນທີ່ທັນສະໄຫມແລະສົ່ງເສີມພູມສັນຖານທາງດ້ານການເງິນທີ່ມີການແຂ່ງຂັນຫຼາຍໃນປະເທດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ຫົວຂໍ້ບົດຄວາມ: ທະນາຄານກາງຂອງອິດສະຣາແອນກໍາລັງພິຈາລະນາເປັນເງິນດິຈິຕອນ, ສົນທະນາເຖິງນະວັດຕະກໍາ CBDC
– ທີ່ມາ: CoinTelegraph.com