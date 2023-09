By

ແຟນໆຂອງ JRPG ທີ່ໄດ້ຮັບສຽງວິພາກວິຈານ, Tales of Arise, ກໍາລັງລໍຖ້າຂ່າວການປັບຕົວອະນິເມະທີ່ເປັນໄປໄດ້ຢ່າງກະຕືລືລົ້ນ. Tales of Arise ໄດ້ຈັບເອົາຫົວໃຈຂອງນັກຫຼິ້ນເກມທົ່ວໂລກດ້ວຍການເລົ່າເລື່ອງທີ່ໜ້າຈັບໃຈ ແລະ ພາບທີ່ໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈ, ລວມທັງການຕັດສາກອະນິເມຊັນຈາກສະຕູດິໂອ Ufotable ທີ່ມີຊື່ສຽງ.

JRPG, ຫຼືເກມຫຼິ້ນບົດບາດຂອງຍີ່ປຸ່ນ, ແມ່ນປະເພດຂອງວິດີໂອເກມຈາກຍີ່ປຸ່ນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບການສຸມໃສ່ເລື່ອງແລະການຜະຈົນໄພໃນໂລກປັນ. ເກມ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ມີ​ການ​ຕໍ່​ສູ້​ແບບ​ຫັນ​ແລະ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ດ້ວຍ​ຮູບ​ແບບ​ສີ​ສັນ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​.

Tales of Arise ບອກເລື່ອງຂອງ Rena, ດາວເຄາະທີ່ຖືກປົກຄອງໂດຍຜູ້ອາໃສຂອງມັນເປັນເວລາ 300 ປີ. ເກມປະຕິບັດຕາມການເດີນທາງຂອງສອງບຸກຄົນ, Alphen ແລະ Shionne, ຜູ້ທີ່ພະຍາຍາມປ່ຽນແປງຈຸດຫມາຍປາຍທາງຂອງເຂົາເຈົ້າແລະ rewrite ອະນາຄົດຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ໃນຂະນະທີ່ຊຸດ Tales of Arise ມີວິດີໂອເກມທີ່ເປັນມໍລະດົກອັນອຸດົມສົມບູນ, ບາງເລື່ອງໄດ້ຖືກດັດແປງເປັນ OVA ແລະຊຸດໂທລະທັດ, ແຟນໆຄົງສົງໄສວ່າການດັດແປງອະນິເມຂອງ Tales of Arise ແມ່ນຢູ່ໃນຜົນງານ. ໃນການສໍາພາດທີ່ຜ່ານມາ, ຜູ້ຜະລິດຊຸດ Tales Yusuke Tomizawa ກ່າວວ່າໃນວັນທີ 3 ກັນຍາ 2023, ບໍ່ມີແຜນການທັນທີສໍາລັບການປັບຕົວອະນິເມ Tales of Arise.

Tomizawa ອະທິບາຍວ່າເກມໄດ້ຖືກອອກແບບເປັນປະສົບການການໂຕ້ຕອບ, ແລະ gameplay, ການໂຕ້ຕອບຂອງລັກສະນະ, ແລະທາງເລືອກຂອງຜູ້ນແມ່ນສໍາຄັນຕໍ່ກັບສະເໜ່ຂອງມັນ. ອົງປະກອບເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະບໍ່ແປເປັນຊຸດອະນິເມຊັນໄດ້ຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.

ແນວໃດກໍ່ຕາມ, Tomizawa ໄດ້ສະແດງຄວາມເປີດໃຈຂອງທີມງານຕໍ່ກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການປັບຕົວອະນິເມະໃນອະນາຄົດ. ໃນຂະນະທີ່ປະຈຸບັນບໍ່ມີແຜນການທີ່ຊັດເຈນ, fans ຍັງສາມາດຫວັງວ່າການປັບຕົວຂອງອານິເມະທີ່ມີທ່າແຮງແລະຄວນລໍຖ້າການປະກາດຢ່າງເປັນທາງການຈາກ Bandai Namco ຫຼື Ufotable, ເຊິ່ງທັງສອງແມ່ນສະຕູດິໂອທີ່ມີທ່າແຮງທີ່ຈະມີຊີວິດ Tales of Arise.

ໃນລະຫວ່າງນີ້, ແຟນໆສາມາດສືບຕໍ່ເຂົ້າໄປໃນການເລົ່າເລື່ອງທີ່ອຸດົມສົມບູນ ແລະ ຈັກກະວານອັນມີຊີວິດຊີວາຂອງ Tales of Arise ໂດຍການປະສົບກັບເກມດ້ວຍຕົນເອງ. ການຂາດການປັບຕົວອະນິເມະອາດເຮັດໃຫ້ແຟນໆປາຖະໜາຢາກໄດ້ອີກ, ແຕ່ຈຸດສຸມຍັງຄົງຢູ່ໃນການສະໜອງປະສົບການການຫຼິ້ນເກມທີ່ເລິກເຊິ່ງ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

– [Sportskeeda](https://www.sportskeeda.com/esports/news-tales-arise-anime-release-date-latest-news-updates)