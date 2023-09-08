ຄວາມສໍາຄັນຂອງການຮັບປະກັນລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງດິຈິຕອນຂອງທ່ານ

Cybersecurity ເປັນບູລິມະສິດອັນດັບໜຶ່ງຂອງອົງການຈັດຕັ້ງໃນພູມສັນຖານດິຈິຕອນຂອງມື້ນີ້. ທຸລະກິດຂະຫນາດນ້ອຍແລະຂະຫນາດກາງໄດ້ໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍກວ່າ 280 ລ້ານປອນໃນການຮັກສາຄວາມປອດໄພທາງອິນເຕີເນັດໃນປີ 2022, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມສໍາຄັນຂອງມັນໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດທີ່ທັນສະໄຫມ. ໃນຂະນະທີ່ອົງການຈັດຕັ້ງລົງທຶນຫຼາຍໃນການປົກປ້ອງ APIs, ໂຄງສ້າງພື້ນຖານຂອງຄລາວ, ແລະຮາດແວຂອງພວກເຂົາ, ພວກເຂົາມັກຈະເບິ່ງຂ້າມຊ່ອງໂຫວ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງດິຈິຕອນຂອງພວກເຂົາ.
ການໂຈມຕີລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງເກີດຂຶ້ນເມື່ອຜູ້ໂຈມຕີແຊກຊຶມເຂົ້າໄປໃນຜູ້ຂາຍ ຫຼືຜູ້ສະໜອງພາກສ່ວນທີສາມທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ທີ່ສະໜອງຜະລິດຕະພັນ, ອົງປະກອບ ຫຼືການບໍລິການໃຫ້ກັບອົງກອນເປົ້າໝາຍ. ໃນຄໍາສັບຕ່າງໆອື່ນໆ, ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງທ່ານແມ່ນປອດໄພພຽງແຕ່ເປັນການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ອ່ອນແອທີ່ສຸດໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງດິຈິຕອນຂອງທ່ານ. ຫຼາຍໆເວັບໄຊທ໌ແມ່ນອີງໃສ່ອົງປະກອບຂອງພາກສ່ວນທີສາມແລະແຫຼ່ງເປີດ, ເຊິ່ງສາມາດແນະນໍາຈຸດອ່ອນເຂົ້າໄປໃນລະຫັດຂອງພວກເຂົາ. ການກໍານົດແຫຼ່ງຂອງອົງປະກອບເຫຼົ່ານີ້ແລະການປະເມີນຄວາມປອດໄພຂອງພວກມັນສາມາດເປັນວຽກທີ່ທ້າທາຍ.
ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງດິຈິຕອນຂອງທ່ານ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະປະເມີນການປະຕິບັດຄວາມປອດໄພຂອງວິສະວະກອນແລະບໍລິສັດກໍ່ສ້າງອົງປະກອບຊອບແວທີ່ທ່ານນໍາເຂົ້າ. ຊອກຫາຕົວຊີ້ວັດຂອງຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນຂອງພວກເຂົາຕໍ່ຄວາມປອດໄພຂອງຊອບແວ, ເຊັ່ນ: ການປັບປຸງເປັນປົກກະຕິແລະການຄຸ້ມຄອງລະຫັດຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ພິຈາລະນາບັນທຶກການຕິດຕາມຂອງບໍລິສັດທີ່ອີງໃສ່ຊອບແວທີ່ພວກເຂົາສ້າງ, ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາມັກຈະຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງການປັບປຸງໃຫ້ທັນເວລາ.
ໃນຂະນະທີ່ການຮັບປະກັນລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງຊອບແວແມ່ນສໍາຄັນ, ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນທີ່ຈະສ້າງຄວາມສົມດຸນລະຫວ່າງຄວາມປອດໄພທາງອິນເຕີເນັດແລະການຜະລິດໂຄງການ. ການຮັບເອົາເຄື່ອງມື ແລະວິທີການໃໝ່ໆ ເຊັ່ນ: ຄວາມປອດໄພເປັນລະຫັດ ແລະ DevSecOps ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມປອດໄພກ່ອນໜ້ານີ້ໃນຂະບວນການພັດທະນາ ແລະ ເພີ່ມປະສິດທິພາບການຜະລິດ. ຜູ້ຂາຍຕ່າງໆ, ລວມທັງ Google ແລະ Snyk, ສະເຫນີເຄື່ອງມືທີ່ສະຫນັບສະຫນູນແນວຄວາມຄິດຄວາມປອດໄພທີ່ທັນສະໄຫມ.
ການໂຈມຕີລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງສາມາດສົ່ງຜົນສະທ້ອນທີ່ສໍາຄັນ, ດັ່ງທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນໂດຍການໂຈມຕີ SolarWinds ໃນປີ 2020. ຜູ້ໂຈມຕີໄດ້ໃສ່ລະຫັດອັນຕະລາຍເຂົ້າໄປໃນລະບົບຊອບແວຂອງ SolarWinds, ທໍາລາຍບໍ່ພຽງແຕ່ບໍລິສັດເທົ່ານັ້ນແຕ່ຍັງມີລູກຄ້າ 30,000 ຂອງຕົນ. ອົງການຈັດຕັ້ງຈະຕ້ອງບໍ່ເຊື່ອຕາບອດຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງດິຈິຕອນຂອງເຂົາເຈົ້າແລະຄວນດໍາເນີນການຄວາມພາກພຽນອັນເນື່ອງມາຈາກເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນໄພຂົ່ມຂູ່ດ້ານຄວາມປອດໄພ.
ການຮັບປະກັນລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງດິຈິຕອນຂອງທ່ານແມ່ນລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນຂອງຄວາມປອດໄພທາງອິນເຕີເນັດທີ່ສົມບູນແບບ. ໂດຍການກໍານົດຈຸດອ່ອນ, ການປະເມີນການປະຕິບັດຄວາມປອດໄພຂອງຜູ້ສະຫນອງ, ແລະນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືແລະວິທີການຄວາມປອດໄພທີ່ທັນສະໄຫມ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາມາດເສີມຂະຫຍາຍການປ້ອງກັນຂອງພວກເຂົາຕໍ່ກັບການໂຈມຕີລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ບໍ່ມີ