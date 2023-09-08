ແຮກເກີທີ່ສະໜັບສະໜຸນຈາກລັດ ລະເມີດອົງການການບິນຂອງສະຫະລັດ

ສະຫຼຸບ: ຄຳແນະນຳຮ່ວມກັນໂດຍ CISA, FBI, ແລະ USCYBERCOM ເປີດເຜີຍວ່າ ກຸ່ມແຮັກເກີ້ທີ່ໜູນຫຼັງໂດຍລັດໄດ້ລະເມີດອົງການການບິນຂອງສະຫະລັດ ໂດຍໃຊ້ການຂູດຮີດທີ່ແນໃສ່ຊ່ອງໂຫວ່ທີ່ສຳຄັນໃນ Zoho ແລະ Fortinet. ເຖິງວ່າຜູ້ໂຈມຕີບໍ່ໄດ້ຖືກລະບຸຕົວແຕ່ວ່າເຂົາເຈົ້າຕິດພັນກັບຄວາມພະຍາຍາມຂຸດຄົ້ນຂອງອີຣານ. ແຮກເກີໄດ້ຮັບການເຂົ້າເຖິງເຄືອຂ່າຍຂອງອົງກອນໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຜ່ານຊ່ອງໂຫວ່ໃນ Zoho ManageEngine ServiceDesk Plus ແລະໄຟວໍ Fortinet. ຄໍາແນະນໍາເຕືອນວ່າກຸ່ມໄພຂົ່ມຂູ່ເຫຼົ່ານີ້ມັກຈະສະແກນຫາຊ່ອງໂຫວ່ໃນອຸປະກອນທີ່ບໍ່ໄດ້ປັບປຸງແລະເມື່ອພວກເຂົາເຂົ້າໄປໃນເຄືອຂ່າຍ, ພວກເຂົາຈະຮັກສາອົງປະກອບພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ຖືກແຮັກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ຜູ້ປົກປ້ອງເຄືອຂ່າຍໄດ້ຖືກແນະນໍາໃຫ້ນໍາໃຊ້ການຫຼຸດຜ່ອນທີ່ແນະນໍາແລະການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດເພື່ອຮັບປະກັນໂຄງສ້າງພື້ນຖານຂອງພວກເຂົາ. ການລະເມີດນີ້ປະຕິບັດຕາມຄໍາເຕືອນທີ່ຜ່ານມາຈາກ CISA ກ່ຽວກັບຊ່ອງໂຫວ່ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງຢູ່ໃນຕົວຢ່າງ ManageEngine ແລະການຂູດຮີດ Zoho ໂດຍກຸ່ມທີ່ສະຫນັບສະຫນູນໂດຍລັດ. ຊ່ອງໂຫວ່ Fortinet, CVE-2022-42475, ຍັງຖືກຂູດຮີດໃນການໂຈມຕີທີ່ບໍ່ມີວັນຕໍ່ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດຖະບານ. Fortinet ເປີດເຜີຍວ່າ payloads ອັນຕະລາຍເພີ່ມເຕີມໄດ້ຖືກດາວໂຫຼດໃສ່ອຸປະກອນທີ່ຖືກທໍາລາຍໃນລະຫວ່າງການໂຈມຕີ.
ນິຍາມ:
– CISA: Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, ເປັນອົງການຂອງລັດຖະບານກາງສະຫະລັດ.
– FBI: Federal Bureau of Investigation, ການບໍລິການຂ່າວສານພາຍໃນປະເທດແລະຄວາມປອດໄພຂອງສະຫະລັດ.
– USCYBERCOM: ຄໍາສັ່ງ Cyber ຂອງສະຫະລັດ, ຄໍາສັ່ງສູ້ຮົບທີ່ຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການປະຕິບັດງານທາງທະຫານຂອງສະຫະລັດໃນ cyberspace.
– Zoho ManageEngine ServiceDesk Plus: A helpdesk ແລະຊອບແວການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນທີ່ພັດທະນາໂດຍ Zoho Corporation.
– Fortinet: ບໍລິສັດຂ້າມຊາດທີ່ພັດທະນາ ແລະຂາຍວິທີແກ້ໄຂຄວາມປອດໄພທາງອິນເຕີເນັດ, ລວມທັງ Firewalls ແລະ VPNs.
– CVE: ຊ່ອງໂຫວ່ ແລະ ການເປີດເຜີຍທົ່ວໄປ, ບັນຊີລາຍຊື່ຂອງຊ່ອງໂຫວ່ຄວາມປອດໄພທາງອິນເຕີເນັດທີ່ເປີດເຜີຍສາທາລະນະ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– CISA: Cybersecurity and Infrastructure Security Agency
- FBI: ຫ້ອງການສືບສວນຂອງລັດຖະບານກາງ
– USCYBERCOM: ຄໍາສັ່ງ Cyber ຂອງສະຫະລັດ
- ບໍລິສັດ Zoho
– Fortinet