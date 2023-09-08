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iQOO 12: ມີຂ່າວລື ແລະຮົ່ວໄຫຼກ່ຽວກັບໂທລະສັບສະຫຼາດທີ່ຈະມາເຖິງ

ByGabriel Botha

Sep 8, 2023
iQOO 12: ມີຂ່າວລື ແລະຮົ່ວໄຫຼກ່ຽວກັບໂທລະສັບສະຫຼາດທີ່ຈະມາເຖິງ

iQOO 12, ຜູ້ສືບທອດຂອງ iQOO 11, ກໍາລັງສ້າງຮອບໃນຂ່າວລືແລ້ວ. ບົດລາຍງານຫຼ້າສຸດແນະນໍາວ່າອຸປະກອນທີ່ຈະມາເຖິງຈະມີຄຸນລັກສະນະທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈ, ລວມທັງຈໍສະແດງຜົນ OLED ທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງ, ການຕິດຕັ້ງກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ແລະຄວາມສາມາດໃນການສາກໄຟໄວ.

ອີງຕາມ Digital Chat Station, ແຫຼ່ງທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຈາກປະເທດຈີນ, iQOO 12 ຈະມີຈໍສະແດງຜົນ E2 OLED ຄວາມລະອຽດ “7K” ທີ່ມີອັດຕາການໂຫຼດຫນ້າຈໍຄືນ 144 Hz. ນີ້​ຫມາຍ​ຄວາມ​ວ່າ​ຜູ້​ໃຊ້​ສາ​ມາດ​ຄາດ​ຫວັງ​ວ່າ​ຈະ​ເປັນ​ການ​ສະ​ແດງ​ຜົນ QHD ທີ່​ມີ​ພາບ​ກ້ຽງ​ແລະ crisp​. ນອກຈາກນັ້ນ, ອຸປະກອນດັ່ງກ່າວມີຂ່າວລືວ່າມີກອບໂລຫະແລະເຊັນເຊີລາຍນິ້ວມືໃນຈໍສະແດງຜົນ ultrasonic ສໍາລັບການປົດລັອກທີ່ສະດວກແລະປອດໄພ.

ລະບົບກ້ອງຖ່າຍຮູບໃນ iQOO 12 ຄາດວ່າຈະເປັນຈຸດເດັ່ນທີ່ສໍາຄັນ. ກ້ອງຫຼັງຫຼັກໄດ້ຖືກບອກວ່າຈະໃຊ້ເຊັນເຊີ OmniVision OV50H, ທີ່ມີຄວາມລະອຽດ 50 MP ແລະຂະຫນາດ 1.2µm pixels. ນອກຈາກນັ້ນ, ອຸປະກອນອາດຈະປະກອບມີກ້ອງຖ່າຍຮູບຊູມ periscope 64 MP ທີ່ມີເຊັນເຊີ OmniVision OV64B. ການຕັ້ງຄ່ານີ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຄວາມສາມາດໃນການຖ່າຍຮູບທີ່ໜ້າປະທັບໃຈດ້ວຍການຖ່າຍຮູບລະອຽດ ແລະຊູມເຂົ້າ.

ຂ່າວລືຍັງແນະນໍາວ່າ iQOO 12 ຈະຮອງຮັບການສາກໄຟແບບມີສາຍ 200W, ເຊິ່ງຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງແບດເຕີລີ່ຂະຫນາດໃຫຍ່. ຄວາມອາດສາມາດຫມໍ້ໄຟທີ່ແນ່ນອນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເປີດເຜີຍ, ແຕ່ຄາດວ່າຈະມີ "ຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ສຸດ" ເພື່ອຮອງຮັບຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານທີ່ຕ້ອງການ.

ໃນຂະນະທີ່ບໍ່ມີການຢືນຢັນວັນທີເປີດຕົວຢ່າງເປັນທາງການ, iQOO 12 ຄາດວ່າຈະອອກສູ່ຕະຫຼາດສາກົນໃນໄຕມາດທໍາອິດຂອງປີ 2024. ລາຍງານຄາດຄະເນວ່າອຸປະກອນຈະມາໃນຫຼາຍຮຸ່ນ, ອາດຈະລວມທັງ iQOO 12 ມາດຕະຖານແລະ iQOO ກ້າວຫນ້າທາງດ້ານຫຼາຍ. 12 Pro. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ລາຍລະອຽດທີ່ສະຫນອງໃຫ້ຂ້າງເທິງແມ່ນຕົ້ນຕໍກ່ຽວຂ້ອງກັບຮູບແບບ Pro, ຕາມຂໍ້ມູນໃນປະຈຸບັນ.

ໂດຍລວມແລ້ວ, iQOO 12 ກໍາລັງກາຍເປັນສະມາດໂຟນເຮືອທຸງທີ່ໜ້າປະທັບໃຈດ້ວຍຄຸນສົມບັດຂອງກ້ອງຂັ້ນສູງ, ຈໍສະແດງຜົນຄວາມລະອຽດສູງ ແລະຄວາມສາມາດໃນການສາກໄວ. ໃນຂະນະທີ່ມີລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມອອກມາ, ຜູ້ທີ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນດ້ານເຕັກໂນໂລຢີກໍ່ລໍຖ້າການປະກາດຢ່າງເປັນທາງການເພື່ອເບິ່ງວ່າອຸປະກອນຈະປະຕິບັດແນວໃດໃນການນໍາໃຊ້ຕົວຈິງ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ສະ​ຖາ​ນີ​ສົນ​ທະ​ນາ​ດິ​ຈິ​ຕອນ​

By Gabriel Botha

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