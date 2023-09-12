ລູກຄ້າ Apple ປະເຊີນກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມ £20 ສໍາລັບການປ່ຽນແປງຜອດສາກໄຟ iPhone

Apple ມີແຜນທີ່ຈະປ່ຽນຊ່ອງສຽບສາກແລະສາຍໄຟໃນ iPhone ຂອງຕົນເປັນຄັ້ງທຳອິດໃນຮອບ 11 ປີ ເພື່ອເປັນໄປຕາມລະບຽບການຂອງ EU. ກົດໝາຍຂອງສະຫະພາບເອີຣົບຮຽກຮ້ອງໃຫ້ໂທລະສັບທຸກລຸ້ນໃຊ້ມາດຕະຖານ USB-C, ແລະ Apple ຄາດວ່າຈະຮັບຮອງເອົາມາດຕະຖານນີ້ໃນ iPhone ລຸ້ນທີ່ຈະມາເຖິງ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການປ່ຽນແປງນີ້ມາພ້ອມກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບລູກຄ້າ.
ສາຍສາກໃໝ່ຈະບໍ່ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບສາຍສາກປັດຈຸບັນທີ່ເຈົ້າຂອງ iPhone ຫຼາຍຄົນໃຊ້. ດັ່ງນັ້ນ, ເຈົ້າຂອງ iPhone ໃຫມ່ອາດຈະຕ້ອງຊື້ອະແດບເຕີພະລັງງານ £19.99 ແຍກຕ່າງຫາກ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມນີ້ຈະເພີ່ມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ສູງຂອງ iPhone ລຸ້ນຫລ້າສຸດທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ, ໂດຍ iPhone 15 ເກືອບ 2,000 ປອນ.
ການຕັດສິນໃຈຂອງ Apple ທີ່ຈະບໍ່ປະກອບອາແດັບເຕີໄຟກັບ iPhone ລຸ້ນໃໝ່ອີກຕໍ່ໄປແມ່ນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງເສດເຫຼືອເອເລັກໂຕຣນິກ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າລູກຄ້າທີ່ຍົກລະດັບຈາກຮຸ່ນເກົ່າຈະພົບວ່າອະແດບເຕີທີ່ມີຢູ່ຂອງພວກເຂົາບໍ່ເຮັດວຽກກັບອຸປະກອນໃຫມ່. ການປ່ຽນແປງນີ້ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມອຸກອັ່ງ, ພິຈາລະນາວ່າມາດຕະຖານ USB ເກົ່າຍັງຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ.
ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫານີ້, Apple ໄດ້ຖືກລາຍງານວ່າໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ພະນັກງານຮ້ານຂອງຕົນຂາຍອະແດບເຕີຝາພ້ອມກັບ iPhone ລຸ້ນ ໃໝ່. ບໍລິສັດໄດ້ປ່ຽນ iPad ແລະໂນດບຸກລຸ້ນລ້າສຸດຂອງຕົນໄປສູ່ການເຊື່ອມຕໍ່ USB-C, ແລະ iPhone ແມ່ນອຸປະກອນຕໍ່ໄປທີ່ຈະຜ່ານການປ່ຽນແປງນີ້.
ພອດ USB-C ສະໜອງຄວາມໄວໃນການສາກໄຟ ແລະການໂອນຂໍ້ມູນໄດ້ໄວຂຶ້ນເມື່ອທຽບກັບພອດ USB-A ເກົ່າ. ໃນຂະນະທີ່ອະແດບເຕີການສາກໄຟ iPhone ລຸ້ນເກົ່າຂອງຫຼາຍຄົນໃຊ້ພອດ USB-A, iPhone ລຸ້ນໃໝ່ຄາດວ່າຈະມີສາຍທີ່ມີມາດຕະຖານ USB-C ຢູ່ທັງສອງສົ້ນ.
ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມບໍ່ສະດວກທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມສໍາລັບລູກຄ້າ, Apple ກໍາລັງນໍາໃຊ້ການປ່ຽນແປງການສາກໄຟນີ້ທົ່ວໂລກ. ໃນທ້າຍປີຫນ້າ, ໂທລະສັບທັງຫມົດທີ່ຂາຍໃນສະຫະພາບເອີຣົບຕ້ອງຮັບຮອງເອົາມາດຕະຖານ USB-C.
ນັກວິເຄາະຄາດຄະເນວ່າການປ່ຽນແປງນີ້ອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຂາຍ iPhone, ຍ້ອນວ່າຜູ້ຊື້ໃນອະນາຄົດອາດຈະຊັກຊ້າການຍົກລະດັບຂອງພວກເຂົາ. ລາຄາຂອງ iPhone 15 ລຸ້ນລາຄາຖືກທີ່ສຸດຄາດວ່າຈະຍັງຄົງຢູ່ທີ່£ 849, ແຕ່ນັກວິເຄາະຄາດຄະເນວ່າຮູບແບບ "Pro" ທີ່ມີລາຄາແພງກວ່າຈະເຫັນລາຄາເພີ່ມຂຶ້ນ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ການຕັດສິນໃຈຂອງ Apple ໃນການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຂອງ EU ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຜອດສາກໄຟອາດຈະສ້າງສິ່ງທ້າທາຍສໍາລັບລູກຄ້າ, ແຕ່ມັນສອດຄ່ອງກັບຄວາມພະຍາຍາມທົ່ວໂລກເພື່ອມາດຕະຖານການເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນ.
ນິຍາມ:
– USB-C: USB-C (ຫຼື USB Type-C) ເປັນມາດຕະຖານທົ່ວໄປສໍາລັບການສາກໄຟ ແລະການໂອນຂໍ້ມູນ ເຊິ່ງໃຫ້ຄວາມໄວທີ່ໄວກວ່າເມື່ອທຽບໃສ່ກັບມາດຕະຖານ USB-A ເກົ່າ.
– USB-A: USB-A ແມ່ນພອດ USB ມາດຕະຖານທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງສໍາລັບການສາກໄຟແລະການໂອນຂໍ້ມູນໃນຄອມພິວເຕີ, ລົດ, ແລະອະແດບເຕີການສາກໄຟ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ບໍ່ມີແຫຼ່ງຂໍ້ມູນສະຫນອງໃຫ້.