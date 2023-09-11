iPhone 15 ເປັນການທົດແທນ Desktop ຕໍ່ໄປບໍ?

Apple ມີກຳນົດທີ່ຈະເປີດເຜີຍ iPhone 15 ໃນງານພິເສດໃນມື້ອື່ນ ແລະ ມີຂ່າວລືວ່າມັນຈະມາພ້ອມກັບຊ່ອງສຽບ USB-C, ແທນທີ່ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ Lightning ທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານຕັ້ງແຕ່ iPhone 5. iPhone ລຸ້ນໃໝ່ຄາດວ່າຈະມີຄຸນສົມບັດ. ພອດ Thunderbolt, ສະເຫນີທາງເລືອກການປ້ອນຂໍ້ມູນແລະຜົນຜະລິດທີ່ຂະຫຍາຍສໍາລັບຂໍ້ມູນ, ຈໍສະແດງຜົນ, ພະລັງງານ, ແລະອື່ນໆ.
ດ້ວຍການປັບປຸງຮາດແວເຫຼົ່ານີ້, iPhone ອາດຈະກາຍເປັນອຸປະກອນທີ່ປ່ຽນແປງໃນພູມສັນຖານຄອມພິວເຕີ້. ຄູ່ແຂ່ງເຊັ່ນ Samsung ໄດ້ສຳຫຼວດແລ້ວວ່າສະມາດໂຟນສາມາດປ່ຽນເປັນສອງເທົ່າຕົວແທນເດັສທັອບ, ດ້ວຍ DeX ຂອງ Samsung ສະເໜີປະສົບການເດັສທັອບທີ່ມີຄວາມສາມາດ. ຂ່າວລືວ່າ Android ອາດຈະແນະນໍາຮູບແບບ desktop ແບບພື້ນເມືອງໃນໄວໆນີ້.
ໃນຂະນະທີ່ Apple ບໍ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງເຕັມທີ່ວ່າ iPadOS ສາມາດທົດແທນສະພາບແວດລ້ອມຄອມພິວເຕີ້ desktop ໄດ້, ທ່າແຮງແມ່ນໃຫຍ່ຫຼວງ. iPhone 15 ທີ່ມີພອດ USB-C ແລະຄວາມສາມາດ Thunderbolt ສາມາດເຮັດໜ້າທີ່ເປັນລູກຂ່າຍບາງໆຂະໜາດກະເປົ໋າ, ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບຈໍສະແດງຜົນພາຍນອກ ແລະອຸປະກອນປ້ອນເຂົ້າໄດ້ທຸກບ່ອນ ແລະທຸກເວລາທີ່ຕ້ອງການ.
ໃນປັດຈຸບັນ, iPhones ມີຄວາມສາມາດຈໍາກັດໃນເວລາທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບຈໍສະແດງຜົນພາຍນອກ. ຜູ້ໃຊ້ພຽງແຕ່ສາມາດສະທ້ອນຫນ້າຈໍອຸປະກອນຂອງເຂົາເຈົ້າຫຼືວິດີໂອຜົນຜະລິດທີ່ມີຄວາມລະອຽດເຫມາະສໍາລັບໂທລະພາບຫຼືຕິດຕາມກວດກາເບິ່ງ, ເຮັດໃຫ້ສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງການໂຕ້ຕອບບໍ່ໄດ້ສໍາພັດ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, iPhone ທີ່ສາມາດສະແດງປະສົບການຄ້າຍຄື desktop ເມື່ອເຊື່ອມຕໍ່ກັບຫນ້າຈໍສາມາດທົດແທນຄອມພິວເຕີສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ຈໍານວນຫຼາຍ. ໂປເຊດເຊີທີ່ມີປະສິດທິພາບຂອງ iPhone, ເຊິ່ງຍັງຖືກນໍາໃຊ້ໃນ Macs, ມີການປະຕິບັດທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບວຽກງານເຊັ່ນ: ການສົ່ງອີເມວ, ການທ່ອງເວັບ, ການຫຼິ້ນວິດີໂອ, ແລະແມ້ກະທັ້ງການແກ້ໄຂຮູບພາບ. iPadOS ມີຄຸນສົມບັດທີ່ຄ້າຍຄືກັນຢູ່ໃນຮາດແວດຽວກັນແລ້ວ.
ໃນຂະນະທີ່ Apple ອາດຈະມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການທໍາລາຍຕະຫຼາດ Mac ຂອງຕົນເອງ, ບໍລິສັດໄດ້ຍອມຮັບໂອກາດທາງປະຫວັດສາດເພື່ອນໍາພາການປ່ຽນແປງໃນການນໍາໃຊ້ອຸປະກອນ. ການປະກາດ iPhone ໃນມື້ອື່ນສາມາດເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງຍຸກໃຫມ່ສໍາລັບໂທລະສັບສະຫຼາດ, ແຕ່ມັນຍັງບໍ່ແນ່ນອນວ່າຮູບແບບ desktop ຈະຖືກນໍາສະເຫນີໃນປີນີ້ຫຼືໃນອະນາຄົດ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ USB-C ທີ່ມີທ່າແຮງຂອງ iPhone 15 ແລະພອດ Thunderbolt ສາມາດຕັ້ງມັນເປັນການປ່ຽນແທນ desktop ທີ່ແທ້ຈິງ. ບໍ່ວ່າ Apple ເລືອກທີ່ຈະຍຶດເອົາໂອກາດນີ້ແລະກໍານົດແນວຄວາມຄິດຂອງໂທລະສັບສະຫຼາດຄືນໃຫມ່ແມ່ນຍັງຈະເຫັນໄດ້.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ຜູ້ຄວບຄຸມສະຫະພາບເອີຣົບແນະນໍາໃຫ້ການເຊື່ອມຕໍ່ USB-C ສໍາລັບ iPhone ໃຫມ່: [ແຫຼ່ງ]
– DeX ຂອງ Samsung: [ແຫຼ່ງ]