iPhone 15: ສິ່ງທີ່ຄາດຫວັງຈາກການປ່ອຍຫລ້າສຸດຂອງ Apple

ດ້ວຍການປ່ອຍຜະລິດຕະພັນທີ່ຂາຍດີທີ່ສຸດຂອງ Apple ລຸ້ນລ້າສຸດທີ່ຄາດວ່າຈະອອກມາ, iPhone, ພຽງແຕ່ສອງສາມຊົ່ວໂມງ, ຄວາມຕື່ນເຕັ້ນແມ່ນການກໍ່ສ້າງ. ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມກົດດັນຈາກ EU ແລະຈີນໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, Apple ຍັງສືບຕໍ່ຄອບງໍາຕະຫຼາດໂທລະສັບສະຫຼາດ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຍອດຂາຍສະມາດໂຟນທົ່ວໂລກໄດ້ຫຼຸດລົງ, ແລະຊຸດຫູຟັງສະເໝືອນຈິງຂອງ Apple ຄາດວ່າຈະບໍ່ມີໃຫ້ນຳໃຊ້ຈົນຮອດປີໜ້າ. ຊຸດຫູຟັງຄາດວ່າຈະມີລາຄາ $3,500 (£2,780) ຫຼືທຽບເທົ່າກັບສະກຸນເງິນໄນຈີເຣຍ, ₦2,749,220.022.
ໃນເວລານີ້, ຜູ້ທີ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນຂອງ Apple ລໍຖ້າການເປີດເຜີຍ iPhone ຮຸ່ນທີ 16, ເຊິ່ງເປັນອຸປະກອນທີ່ປະຕິວັດຕະຫຼາດໂທລະສັບສະຫຼາດນັບຕັ້ງແຕ່ການນໍາສະເຫນີໃນປີ 2007. ເຖິງວ່າຈະມີການສະແດງຕົວຢ່າງຢ່າງເປັນທາງການຈາກ Apple, ມີເກືອບຫ້າຕື້ຜົນການຄົ້ນຫາຂອງ Google ສໍາລັບ ". iPhone 15.” ການຄາດເດົາແລະການຮົ່ວໄຫລຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຮຸ່ນໃຫມ່ຈະອ່ອນກວ່າດ້ວຍຊິບທີ່ຖືກປັບປຸງ, ຊີວິດຫມໍ້ໄຟທີ່ດີກວ່າ, ຄວາມສາມາດຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ດີຂຶ້ນ, ແລະຕົວຖັງ titanium.
ເຫດຜົນຫນຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ການຂາຍໂທລະສັບສະຫຼາດໄດ້ຊ້າລົງໃນທົ່ວໂລກແມ່ນວ່າຜູ້ບໍລິໂພກຖືອຸປະກອນຂອງພວກເຂົາເປັນເວລາດົນນານ. ນີ້ແມ່ນບໍ່ພຽງແຕ່ຍ້ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງຍ້ອນວ່າຄວາມປາຖະຫນາສໍາລັບການຍົກລະດັບໄດ້ຫຼຸດລົງ. Ben Wood, ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານສະມາດໂຟນ, ເຊື່ອວ່າ Apple ໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າການເກັບຮັກສາ iPhone ໃນປະລິມານສູງຢ່າງດຽວແມ່ນຜົນສໍາເລັດທີ່ສໍາຄັນ.
ຢູ່ທີ່ເຫດການປະຈໍາປີໃນເດືອນກັນຍາ, Apple ຄາດວ່າຈະສະແດງ iPhone ລຸ້ນ ໃໝ່ ໃນການສະແດງລະຄອນ, ໂດຍເນັ້ນໃສ່ຄວາມສາມາດໃນການປະຕິບັດຂອງບໍລິສັດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຫນຶ່ງໃນການພັດທະນາທາງດ້ານຮ່າງກາຍທີ່ໂດດເດັ່ນໃນ iPhone 15 ແມ່ນການລວມເອົາພອດສາຍສາກ USB-C. ນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຂຶ້ນໃນການເຊື່ອມຕໍ່ iPhone ກັບອຸປະກອນອື່ນໆທີ່ໃຊ້ USB-C, ບໍ່ເຫມືອນກັບສາຍຟ້າຜ່າທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງທີ່ໃຊ້ໂດຍ iPhones ໃນປັດຈຸບັນ.
ໃນຂະນະທີ່ Apple ຢືນຢັນວ່າການປ່ຽນແປງຜະລິດຕະພັນນໍາໄປສູ່ນະວັດຕະກໍາທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ, EU ໄດ້ກໍານົດໃຫ້ອຸປະກອນແບບພົກພາສາມາດເຂົ້າກັນໄດ້ກັບເຄື່ອງສາກທົ່ວໄປພາຍໃນເດືອນທັນວາ 2024. ລັດຖະບານຈີນຍັງໄດ້ຫ້າມ iPhones ຈາກອາຄານຂອງລັດຍ້ອນຄວາມປອດໄພ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ລາຄາຮຸ້ນຂອງ Apple. ຜັນຜວນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, iPhones ຍັງສືບຕໍ່ມີຄວາມຕ້ອງການສູງ, ໂດຍສະເພາະໃນອາຟຣິກາ, ບ່ອນທີ່ iPhone ມືສອງໄດ້ກາຍເປັນທີ່ນິຍົມຫລາຍຂຶ້ນໃນບັນດາຜູ້ທີ່ບໍ່ສາມາດຈ່າຍໄດ້ໃນເມື່ອກ່ອນ.
ໃນຂະນະທີ່ Apple ກຽມທີ່ຈະປ່ອຍ iPhone 15, ຄໍາຖາມຍັງຄົງຢູ່: ຜູ້ບໍລິໂພກຕ້ອງການ iPhone ລຸ້ນລ້າສຸດແທ້ໆ, ຫຼືຕ້ອງການຫຼາຍປານໃດ? ເວລາເທົ່ານັ້ນຈະບອກ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Zoe Kleinman, “iPhone 15: ສິ່ງທີ່ຄາດຫວັງຈາກການປ່ອຍຫລ້າສຸດຂອງ Apple,” Reuters