Apple ເປີດຕົວ iPhone 15: ຄຸນສົມບັດ, ລາຄາ, ແລະວັນທີປ່ອຍ

ບໍ່ດົນມານີ້, Apple ໄດ້ເປີດເຜີຍ iPhone 15 ທີ່ຄາດວ່າຈະມີຢູ່ໃນກິດຈະກໍາພິເສດທີ່ Steve Jobs Theatre ໃນ Cupertino, California. iPhone 15 ລຸ້ນໃໝ່ມີກຳນົດວາງຈຳໜ່າຍທີ່ Aotearoa (ນິວຊີແລນ) ໃນວັນທີ 22 ກັນຍານີ້, ໂດຍລາຄາເລີ່ມຕົ້ນທີ່ NZ$1649 ສຳລັບລຸ້ນມາດຕະຖານ, NZ$2099 ສຳລັບ Pro, ແລະ Pro Max 2499 ໂດລາ.
ໃນລະຫວ່າງເຫດການ, Apple ຍັງໄດ້ເປີດເຜີຍ Apple Watch ຮຸ່ນຫຼ້າສຸດ, ເຊິ່ງມີຄຸນສົມບັດການຄວບຄຸມ gesture ໃຫມ່. ດ້ວຍຄຸນສົມບັດນີ້, ຜູ້ໃຊ້ສາມາດປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕ່າງໆໄດ້ໂດຍການແຕະນິ້ວໂປ້ມື ແລະ ນິ້ວໂປ້ມືຂອງເຂົາເຈົ້າຮ່ວມກັນ.
ຫນ້າສົນໃຈ, ຊ່ວງ iPhone 15 ເປີດຕົວດ້ວຍລາຄາພື້ນຖານດຽວກັນກັບ iPhone 14 ທີ່ຜ່ານມາໃນສະຫະລັດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນປະເທດນິວຊີແລນ, iPhone 15 ພື້ນຖານແມ່ນລາຄາ NZ $ 50 ສູງກວ່າ iPhone 14. ລາຄາເປີດຕົວຂອງ iPhone 15 Pro ແມ່ນ NZ $ 100 ຫຼາຍກ່ວາ iPhone 14 Pro, ແລະຮຸ່ນ Plus ແລະ Pro Max ລຸ້ນ ໃໝ່ ເຫັນວ່າລາຄາເປີດຕົວເພີ່ມຂຶ້ນ. ຂອງ NZ $300 ເມື່ອປຽບທຽບກັບຕົວແບບຂອງປີທີ່ຜ່ານມາ.
ຄຸນສົມບັດທີ່ໂດດເດັ່ນອັນໜຶ່ງຂອງຊ່ວງ iPhone 15 ແມ່ນການນຳພອດ USB-C ສຳລັບການສາກໄຟ. ການເຄື່ອນໄຫວນີ້ເກີດຂຶ້ນພາຍຫຼັງທີ່ສະຫະພາບເອີຣົບໄດ້ຜ່ານກົດໝາຍທີ່ກຳນົດໃຫ້ອຸປະກອນຂະໜາດນ້ອຍທັງໝົດ, ລວມທັງໂທລະສັບສະມາດໂຟນ, ນຳໃຊ້ການສາກ USB-C ພາຍໃນປີ 2024. ດ້ວຍການປ່ຽນແປງນີ້, ສາຍໄຟດຽວກັນທີ່ສາກ iPhone ສາມາດສາກໂທລະສັບ Android ທີ່ທັນສະໄໝທີ່ສຸດ ແລະອຸປະກອນອື່ນໆໄດ້. ນອກຈາກນັ້ນ, ມັນອະນຸຍາດໃຫ້ມີການສາກໄຟແບບປີ້ນກັບກັນ, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າຜູ້ໃຊ້ສາມາດເພີ່ມອຸປະກອນເສີມເຊັ່ນ: ກໍລະນີ AirPods ຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍກົງຈາກ iPhone ຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ກ່ຽວກັບສີ, iPhone 15 ມາດຕະຖານແລະຮຸ່ນ Plus ຈະມີສີບົວ, ສີເຫຼືອງ, ສີຟ້າ, ສີຂຽວ, ແລະສີດໍາ. ລຸ້ນ iPhone 15 Pro ແລະ Pro Max ມີທາງເລືອກສີດຳ, ສີຂາວ, ສີຟ້າ ແລະ titanium ທຳມະຊາດ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ບໍ່ຄືກັບໂທລະສັບ Android ບາງລຸ້ນ, iPhone 15 ແບບມາດຕະຖານບໍ່ມີຈໍສະແດງຜົນຕະຫຼອດ ຫຼື ຈໍສະແດງຜົນ 120Hz.
ຮຸ່ນ iPhone 15 Pro ມາພ້ອມກັບກໍລະນີ titanium ທີ່ມີນ້ໍາຫນັກເບົາແລະແຂງແຮງ, ປ່ຽນແທນສະແຕນເລດທີ່ໃຊ້ໃນຮຸ່ນກ່ອນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ປຸ່ມປິດສຽງຢູ່ດ້ານຂ້າງຂອງໂທລະສັບໄດ້ຖືກປ່ຽນແທນດ້ວຍປຸ່ມຄຳສັ່ງທີ່ຕັ້ງໂປຣແກຣມໄດ້.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ຊ່ວງ iPhone 15 ມີຄຸນສົມບັດໃໝ່, ລາຄາທີ່ສູງຂຶ້ນສຳລັບບາງລຸ້ນ, ແລະຄວາມສະດວກສະບາຍຂອງການສາກໄຟ USB-C. ດ້ວຍສະເປັກທີ່ໜ້າປະທັບໃຈ ແລະການອອກແບບທີ່ອັບເດດແລ້ວ, iPhone ລຸ້ນໃໝ່ເຫຼົ່ານີ້ແນ່ນອນຈະດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງຜູ້ມັກ Apple ແລະຜູ້ທີ່ມັກຮັກເຕັກໂນໂລຊີຄືກັນ.
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