ຂ່າວລືກ່ຽວກັບ iPhone 15 Pro: ການເກັບຮັກສາແລະລາຍລະອຽດລາຄາເປີດເຜີຍ

ອີງຕາມບົດບັນທຶກການຄົ້ນຄວ້າຈາກນັກວິເຄາະຂອງ TrendForce, iPhone 15 Pro ແລະ iPhone 15 Pro Max ທີ່ຈະມາເຖິງຈະເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍຄວາມຈຸ 128GB ຄືກັນກັບລຸ້ນກ່ອນ, iPhone 14 Pro. ກົງກັນຂ້າມກັບຂ່າວລືທີ່ຜ່ານມາ, ລາຍງານລະບຸວ່າ iPhone 15 Pro ຈະມີລາຄາຢູ່ທີ່ 999 ໂດລາ, ບໍ່ປ່ຽນແປງຈາກ iPhone 14 Pro, ໃນຂະນະທີ່ iPhone 15 Pro Max ຈະມີລາຄາເພີ່ມຂຶ້ນ 100 ໂດລາ, ເລີ່ມຕົ້ນທີ່ 1199 ໂດລາ.
ຂໍ້ມູນຂອງ TrendForce ກົງກັນຂ້າມກັບບົດລາຍງານກ່ອນຫນ້ານີ້ທີ່ແນະນໍາທັງສອງແບບຈະເຫັນວ່າລາຄາເພີ່ມຂຶ້ນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນຍັງຄົງສອດຄ່ອງກັບການອ້າງວ່າອຸປະກອນທັງສອງຈະເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການເກັບຮັກສາ 128GB. ນອກຈາກນັ້ນ, ບົດລາຍງານໄດ້ປະຕິເສດຂ່າວລືທີ່ຜ່ານມາວ່າ iPhone 15 Pro ຈະມີຢູ່ໃນການຕັ້ງຄ່າ 2TB ໃຫມ່, ໂດຍກ່າວວ່າທາງເລືອກໃນການເກັບຮັກສາຈະສູງສຸດທີ່ 1TB.
ນັກວິເຄາະຄົນອື່ນໆໄດ້ໃຫ້ເຫດຜົນວ່າລາຄາທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກການລວມເອົາຕົວເຄື່ອງ titanium ແລະກ້ອງຖ່າຍຮູບ periscope ໃໝ່ໃນ iPhone 15 Pro Max. TrendForce ຍັງເປີດເຜີຍວ່າ iPhone 15 Pro ຮຸ່ນຈະປະກອບມີ RAM 8GB, ການຍົກລະດັບຈາກ 6GB ທີ່ພົບໃນ iPhone 14 Pro.
ໃນຂະນະທີ່ບາງຄົນມີຄວາມຫວັງສໍາລັບການເກັບຮັກສາພື້ນຖານເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 256GB, ບົດລາຍງານໃຫມ່ນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າມັນອາດຈະບໍ່ແມ່ນກໍລະນີ. ເຫດການທີ່ຈະມາເຖິງຂອງ Apple, "Wonderlust," ຖືກກໍານົດທີ່ຈະເປີດເຜີຍລາຍລະອຽດທັງຫມົດກ່ຽວກັບ iPhone 15 Pro ແລະ iPhone 15 Pro Max, ດັ່ງນັ້ນມັນຈະບໍ່ດົນກ່ອນທີ່ພວກເຮົາຈະມີການຢືນຢັນກ່ຽວກັບຂ່າວລືເຫຼົ່ານີ້.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ບັນທຶກການຄົ້ນຄວ້າ TrendForce ວິເຄາະໂດຍ 9to5Mac