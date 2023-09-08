iPhone 15 Pro Max ສາມາດເອົາຊະນະ Samsung Galaxy S23 Ultra ໃນປະສິດທິພາບກ້ອງຖ່າຍຮູບໄດ້ບໍ?

Samsung Galaxy S23 Ultra ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຢ່າງກວ້າງຂວາງວ່າເປັນຫນຶ່ງໃນໂທລະສັບກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ດີທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, iPhone 15 Pro Max ທີ່ຈະມາເຖິງມີຂ່າວລືວ່າກໍາລັງມຸ່ງໄປສູ່ຈຸດສູງສຸດ, ໂດຍມີຄຸນສົມບັດທີ່ສໍາຄັນອັນຫນຶ່ງທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ຄວາມແຕກຕ່າງທັງຫມົດ.
ເມື່ອເວົ້າເຖິງການປະຕິບັດກ້ອງຖ່າຍຮູບ, ຄວາມສາມາດຊູມມີບົດບາດສໍາຄັນ. ການຊູມ optical 23x ທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈຂອງ Galaxy S10 Ultra ເຮັດໃຫ້ມັນແຕກຕ່າງຈາກຄູ່ແຂ່ງ, ລວມທັງ iPhone 14 Pro ແລະ 14 Pro Max, ເຊິ່ງສະເຫນີພຽງແຕ່ກ້ອງຖ່າຍຮູບ telephoto 3x. ເຖິງແມ່ນວ່າ Galaxy S22 Ultra ທີ່ເກົ່າກວ່າກໍ່ເຮັດໄດ້ດີກວ່າ iPhone 14 Pro ໃນການປຽບທຽບ. ຢ່າງຊັດເຈນ, ໄລຍະການຊູມເພີ່ມເຕີມເຮັດໃຫ້ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ສັງເກດເຫັນໃນຄຸນນະພາບຮູບພາບ.
ຂ່າວລືວ່າ iPhone 15 Pro Max ອາດຈະໃຊ້ກ້ອງຖ່າຍຮູບ telephoto 10x periscope ເພື່ອແຂ່ງຂັນກັບຄວາມສາມາດຊູມຂອງ Galaxy S23 Ultra. ຈັບຄູ່ກັບເຊັນເຊີທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ, ການຍົກລະດັບນີ້ມີທ່າແຮງທີ່ຈະໃຫ້ຮູບພາບທີ່ດີກວ່າ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມີຂ່າວລືທີ່ຂັດແຍ້ງກັນທີ່ແນະນໍາຂອບເຂດ optical ຂອງ iPhone 15 Pro Max ອາດຈະສູງສຸດຢູ່ທີ່ 6x ແທນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຫຼາຍຄົນຫວັງວ່າ Apple ຈະໄປສໍາລັບການຊູມ optical 10x ຢ່າງກວ້າງຂວາງ.
ນອກຈາກການຖ່າຍຮູບແລ້ວ, ການເພີ່ມກ້ອງຖ່າຍຮູບ telephoto 10x periscope ຍັງມີປະໂຫຍດໃນການຖ່າຍວິດີໂອ. ມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເຂົ້າໃກ້ຫົວຂໍ້ຕ່າງໆໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເຄື່ອນຍ້າຍທາງຮ່າງກາຍ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເປີດໃຊ້ງານການຕັດຕໍ່ ແລະເລື່ອນຜົນກະທົບໃນລະຫວ່າງການດັດແກ້ຫຼັງການດັດແກ້ໂດຍໃຊ້ຊອບແວການແກ້ໄຂວິດີໂອ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຊຸດ iPhone 15 Pro ຄາດວ່າຈະມີຊິບ A17 Bionic ທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ເຊິ່ງອາດຈະສະຫນັບສະຫນູນການບັນທຶກວິດີໂອ 8K. ນີ້ຈະໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຫຼາຍກວ່າເກົ່າໃນການຕອບການແກ້ໄຂແລະການອອກວິດີໂອທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງໂດຍບໍ່ມີການສູນເສຍລາຍລະອຽດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການບັນທຶກວິດີໂອ 8K ຕ້ອງການພື້ນທີ່ຈັດເກັບຂໍ້ມູນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ເພື່ອຮອງຮັບສິ່ງນີ້, Apple ມີຂ່າວລືວ່າຈະໃຫ້ທາງເລືອກການເກັບຮັກສາ 2TB ສໍາລັບ iPhone 15 Pro series, ເຊິ່ງເປັນຄວາມຈຸທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີ່ເຄີຍເຫັນໃນ iPhone. ຄວາມລະອຽດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງວິດີໂອ 8K ຈໍາເປັນຕ້ອງມີຂະຫນາດໄຟລ໌ທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຕ້ອງການການຍົກລະດັບການເກັບຮັກສາທີ່ສໍາຄັນດັ່ງກ່າວ.
ຄຸນນະສົມບັດແລະການຍົກລະດັບທັງຫມົດເຫຼົ່ານີ້ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ເຖິງແມ່ນວ່າ. iPhone 15 Pro ຄາດວ່າຈະມີລາຄາສູງກວ່າເມື່ອທຽບໃສ່ກັບລຸ້ນກ່ອນ, ໂດຍມີຂ່າວລືວ່າເພີ່ມຂຶ້ນ 100 ໂດລາໃນຂັ້ນຕໍ່າ ແລະອາດຈະສູງເຖິງ 200 ໂດລາ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຜູ້ທີ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນແລະຜູ້ຊ່ຽວຊານຈໍານວນຫຼາຍກໍາລັງລໍຖ້າປະສິດທິພາບກ້ອງຖ່າຍຮູບຂອງ iPhone 15 Pro Max ດ້ວຍຄວາມກະຕືລືລົ້ນ, ຫວັງວ່າກ້ອງຖ່າຍຮູບ telephoto 10x ຈະແຂ່ງຂັນກັບ Samsung Galaxy S23 Ultra.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Tom's Guide, Technizo