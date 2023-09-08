Apple Event 2023: ສິ່ງທີ່ຄາດຫວັງຈາກ iPhone 15 Pro Max

ເຫດການ Apple ຄາດວ່າຈະສູງຂອງປີ 2023 ແມ່ນພຽງແຕ່ສອງສາມມື້, ແລະການຄາດເດົາກ່ຽວກັບ iPhone 15 Pro Max ແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບສູງຕະຫຼອດເວລາ. ຈາກລາຄາແລະຄວາມສາມາດຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບກັບການອອກແບບແລະຊິບຂອງມັນ, ມີລັກສະນະທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນຫຼາຍທີ່ຈະລໍຖ້າ. ກໍານົດຈະເປີດຕົວໃນວັນທີ 12 ກັນຍາ 2023, ນີ້ແມ່ນສະຫຼຸບຂອງສິ່ງທີ່ iPhone 15 Pro Max ມີຢູ່ໃນຮ້ານ.
ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການອອກແບບ, ຂ່າວລືວ່າ iPhone 15 Pro Max ຈະມີ bezels ບາງກວ່າ, ວັດແທກຄວາມຫນາພຽງແຕ່ 1.5mm. ນອກຈາກນັ້ນ, ມັນຍັງມີຂ່າວລືວ່າຈະປະຖິ້ມກອບສະແຕນເລດຂອງຕົນໃນເງື່ອນໄຂຂອງຕົວຖັງ titanium ທີ່ອ່ອນກວ່າ, ນ້ໍາຫນັກຢູ່ທີ່ 221g. ລຸ້ນ Pro ອາດມີຂອບໂຄ້ງ ແລະ ຊ່ອງສຽບສາຍສາກແບບ USB-C.
ໃນແງ່ຂອງຈໍສະແດງຜົນ, iPhone 15 Pro Max ຄາດວ່າຈະມີຈໍສະແດງຜົນ Super Retina XDR ຂະຫນາດ 6.7 ນິ້ວທີ່ມີຈຸດ Dynamic Island, ໃຫ້ປະສົບການທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈສໍາລັບຜູ້ໃຊ້.
ກ້ອງຖ່າຍຮູບໄດ້ຖືກຕັ້ງໃຫ້ໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບທີ່ສໍາຄັນ, ໂດຍມີຂ່າວລືກ່ຽວກັບເລນກວ້າງ 48MP, ເລນ ultra-wide 12MP ແລະ 12MP periscope telephoto ເລນທີ່ມີການຊູມຕົວແປ 5x ຫຼື 6x. ນອກຈາກນັ້ນ, iPhone 15 Pro Max ອາດຈະປະກອບດ້ວຍເຊັນເຊີໃຫມ່ທີ່ Sony ຜະລິດເພື່ອການປັບປຸງການຖ່າຍຮູບໃນແສງສະຫວ່າງຫນ້ອຍ, ລວມທັງເຊັນເຊີວັດແທກ 1/1.14 ນິ້ວ. ຢູ່ດ້ານຫນ້າ, ຄາດວ່າຈະມີກ້ອງຖ່າຍຮູບ TrueDepth 12MP ທີ່ຈະເພີ່ມປະສິດທິພາບການຖ່າຍຮູບ selfies ແລະ Face ID.
ການໃຫ້ພະລັງງານຂອງ iPhone 15 Pro Max ຈະເປັນຊິບເຊັດ A17 Bionic, ໂດຍກ່າວວ່າເປັນການຍົກລະດັບຈາກລຸ້ນກ່ອນ. ຊິບເຊັດນີ້, ສ້າງຂຶ້ນໃນຂະບວນການ 3nm, ຄາດວ່າຈະໃຫ້ປະສິດທິພາບທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈ, ດ້ວຍຄະແນນ single-core ຂອງ 3019 ແລະຄະແນນ multi-core ຂອງ 7860 ໃນ Geekbench 6. ອຸປະກອນຍັງອາດຈະມາພ້ອມກັບ RAM 8GB ແລະຫມໍ້ໄຟຂະຫນາດໃຫຍ່ກ່ວາ. iPhone 14 Pro Max, ແລ່ນເທິງ iOS 17 ຫຼ້າສຸດ.
ໃນຂະນະທີ່ການຮົ່ວໄຫລຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ iPhone 15 Pro Max ຈະມີລາຄາແພງກວ່າລຸ້ນກ່ອນ, ດ້ວຍລາຄາເລີ່ມຕົ້ນທີ່ $ 1299, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສັງເກດວ່າເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນລາຍລະອຽດທີ່ຄາດເດົາ. Apple ຍັງອາດຈະແນະ ນຳ ທາງເລືອກສີ ໃໝ່ ເພື່ອເນັ້ນໃສ່ກອບ titanium, ເຊິ່ງອາດຈະປະກອບມີສີຂີ້ເຖົ່າເງິນ, ສີດຳ, ສີ titan, ແລະສີຟ້າເຂັ້ມ.
ໃນຖານະເປັນສະເຫມີ, ມັນເປັນທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ຈະລໍຖ້າສໍາລັບການເປີດເຜີຍຢ່າງເປັນທາງການໃນເຫດການ Apple ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບລາຍລະອຽດທີ່ຖືກຕ້ອງກ່ຽວກັບ iPhone 15 Pro Max. ໝາຍປະຕິທິນຂອງເຈົ້າສຳລັບວັນທີ 12 ກັນຍາ 2023, ແລະຕິດຕາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ເຕັກໂນໂລຊີ Radar