ແນະນໍາ iPhone 15 Pro Max: ໂທລະສັບສະຫຼາດທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ສຸດຂອງ Apple ທັນ

iPhone 15 Pro Max ເປັນສະມາດໂຟນເຮືອທຸງລຸ້ນລ່າສຸດຂອງ Apple ແລະມີກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ສຸດທີ່ເຄີຍເຫັນໃນ iPhone. ປ່ອຍອອກມາຄຽງຄູ່ກັບ iPhone 15, iPhone 15 Plus, ແລະ iPhone 15 Pro, Pro Max ມີຈໍສະແດງຜົນ 6.7 ນິ້ວ ແລະລວມເອົາຄຸນສົມບັດໃໝ່ທັງໝົດທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນພີ່ນ້ອງຂອງຕົນ ເຊັ່ນ: ປຸ່ມຄຳສັ່ງທີ່ສາມາດປັບແຕ່ງໄດ້ ແລະພອດ USB-C.
ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ iPhone 15 Pro Max ແຍກກັນໄດ້ແມ່ນເລນຊູມ periscope ນະວັດຕະກໍາ, ເຊິ່ງສະຫນອງການຊູມ optical 5x, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນຄູ່ແຂ່ງທີ່ເຂັ້ມແຂງກັບໂທລະສັບກ້ອງຖ່າຍຮູບຊັ້ນນໍາອື່ນໆ. ດ້ວຍການຕັດ 2x ຂອງ Apple ຈາກເຊັນເຊີ 48MP, ຜູ້ໃຊ້ສາມາດບັນລຸການຊູມ optical 10x ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. iPhone 15 Pro Max ໄດ້ຖືກປະກາດໃນລະຫວ່າງງານ Apple ເດືອນກັນຍາ ແລະສາມາດສັ່ງຈອງລ່ວງໜ້າກ່ອນການວາງຈຳໜ່າຍໃນວັນທີ 22 ກັນຍານີ້.
ຄຸນສົມບັດທີ່ໂດດເດັ່ນອັນໜຶ່ງຂອງ iPhone 15 Pro Max ແມ່ນພອດ USB-C ຂອງມັນ, ແທນທີ່ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ Lightning ຂອງ Apple. ພອດນີ້ສະຫນອງຄວາມໄວ USB 3 ສໍາລັບການດາວໂຫຼດໄວຂອງໄຟລ໌ວິດີໂອແລະອື່ນໆອີກ. ມັນໄດ້ຖືກຕິດຕັ້ງດ້ວຍຊິບ A17 Pro ໃໝ່ຂອງ Apple, ເຊິ່ງຊ່ວຍເພີ່ມປະສິດທິພາບໂດຍລວມ.
ໃນຂະນະທີ່ Pro Max ແບ່ງປັນຂະຫນາດທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບລຸ້ນກ່ອນ, ມັນມີການສ້າງ titanium, ຂອບມົນ, ແລະປຸ່ມປະຕິບັດງານທີ່ສາມາດປັບແຕ່ງໄດ້, ດັ່ງທີ່ເປີດເຜີຍໂດຍ iOS 17. ການປັບປຸງເຫຼົ່ານີ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການອອກແບບທີ່ເງົາງາມແລະການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້.
ພວກເຮົາຍັງບໍ່ເຄີຍມີປະສົບການໃນມືກັບ iPhone 15 Pro Max ເທື່ອ, ແຕ່ໂດຍອີງໃສ່ຄຸນລັກສະນະທີ່ ໜ້າ ປະທັບໃຈ, ມັນເບິ່ງຄືວ່າເປັນການຍົກລະດັບທີ່ ໜ້າ ປະທັບໃຈ. ດ້ວຍຄຸນນະສົມບັດກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ກ້າວຫນ້າແລະປະສິດທິພາບທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ມັນຄາດວ່າຈະມີການແຂ່ງຂັນທີ່ເອື້ອອໍານວຍໃນຕະຫຼາດໂທລະສັບສະຫຼາດແລະຖືວ່າເປັນຫນຶ່ງໃນ iPhone ທີ່ດີທີ່ສຸດຈົນເຖິງປະຈຸບັນ.
ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາໃຊ້ເວລາຫຼາຍກວ່າກັບໂທລະສັບ flagship ໃຫມ່ຂອງ Apple, ພວກເຮົາຈະສະຫນອງການທົບທວນຄືນທີ່ສົມບູນແບບໂດຍລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຈຸດແຂງແລະຈຸດອ່ອນຂອງມັນ. ຕິດຕາມຄຳຕັດສິນສຸດທ້າຍຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບ iPhone 15 Pro Max.
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