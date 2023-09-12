Apple ເປີດຕົວ iPhone 15 Pro: ອະນາຄົດຂອງການຫຼິ້ນເກມມືຖື

Apple ໄດ້ປະກາດການປ່ອຍ iPhone 15 Pro ທີ່ມີຄວາມຄາດຫວັງສູງຂອງຕົນ, ເຊິ່ງສັນຍາວ່າຈະປະຕິວັດປະສົບການການຫຼິ້ນເກມມືຖື. ໃນຖານະ “ລຸ້ນຕໍ່ໄປຂອງການຫຼິ້ນເກມມືຖື,” iPhone 15 Pro ມີການສະຫນັບສະຫນູນສໍາລັບເກມ console ແລະ PC ທີ່ບໍ່ເຄີຍມີຢູ່ໃນຮາດແວມືຖືກ່ອນຫນ້ານີ້.
ໃນລະຫວ່າງງານ Apple Wonderlust, ບໍລິສັດໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ iPhone 15 Pro ຈະມີສາຍຂອງເກມ AAA, ລວມທັງຫົວຂໍ້ທີ່ຄາດວ່າຈະສູງເຊັ່ນ Resident Evil 4 Remake, Resident Evil Village, Death Stranding, ແລະ Assassin's Creed Mirage. ນີ້ເປັນຈຸດພົ້ນເດັ່ນທີ່ສຳຄັນສຳລັບການຫຼິ້ນເກມມືຖື, ເພາະວ່າມັນຈະເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ເວີຊັນ console/PC ຂອງ Assassin's Creed ຈະໃຊ້ງານໂດຍພື້ນຖານໃນ iOS.
ຈຸດເດັ່ນທີ່ສຳຄັນອັນໜຶ່ງຂອງ iPhone 15 Pro ແມ່ນການຍົກລະດັບປະສິດທິພາບອັນໃຫຍ່ຫຼວງ ແລະ ການແນະນຳເທັກໂນໂລຢີການຕິດຕາດ້ວຍເລນສຳລັບການຫຼິ້ນເກມ. Apple ສັນຍາວ່າການປັບປຸງເຫຼົ່ານີ້ຈະໃຫ້ປະສົບການການຫຼິ້ນເກມທີ່ເລິກເຊິ່ງແລະມີຄຸນນະພາບສູງຢູ່ໃນອຸປະກອນມືຖື. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນຍັງຄົງຈະເຫັນໄດ້ວ່າເກມທີ່ຕ້ອງການເຫຼົ່ານີ້ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຊີວິດຫມໍ້ໄຟຂອງ iPhone 15 Pro ແນວໃດ.
ການປ່ອຍເກມ AAA ເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ໃນ iPhone 15 Pro ສະເຫນີໂອກາດທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນສໍາລັບນັກຫຼິ້ນເກມທີ່ຕ້ອງການຄວາມຍືດຫຍຸ່ນໃນການຫຼິ້ນຫົວຂໍ້ທີ່ເຂົາເຈົ້າມັກໃນເວລາເດີນທາງ. ການມີເກມເຊັ່ນ Assassin's Creed Mirage ຢູ່ໃນແພລດຟອມມືຖືແນ່ນອນຈະປ່ຽນຮູບແບບການຫຼິ້ນເກມມືຖືຄືນໃໝ່ຢ່າງແນ່ນອນ.
ໃນແງ່ຂອງວັນທີປ່ອຍ, Resident Evil Village, Resident Evil 4, ແລະ Death Stranding ຈະມີຢູ່ໃນ iPhone 15 Pro ແລະ iPhone 15 Pro Max ໃນທ້າຍປີນີ້. ໃນອີກດ້ານຫນຶ່ງ, Assassin's Creed Mirage ແມ່ນກໍານົດສໍາລັບການປ່ອຍໃນເຄິ່ງທໍາອິດຂອງ 2024, ເລັກນ້ອຍຕໍ່ມາກ່ວາ console ແລະ PC ຄູ່ຮ່ວມງານຂອງຕົນ.
ເພື່ອຮອງຮັບຄວາມສາມາດໃນການຫຼິ້ນເກມຂັ້ນສູງຂອງ iPhone 15 Pro, Apple ໄດ້ຕິດຕັ້ງມັນດ້ວຍ GPU ຊັ້ນສູງທີ່ໄວກວ່າລຸ້ນກ່ອນ 20 ເປີເຊັນ. ອຸປະກອນມີການອອກແບບ 6-core ທີ່ປັບປຸງປະສິດທິພາບສູງສຸດ ແລະປະສິດທິພາບພະລັງງານ. ຊິບ A17 Pro ໃໝ່ຍັງເປີດໃຫ້ໃຊ້ຮາດແວ tracing ray ເລັ່ງດ້ວຍຮາດແວ, ຮັບປະກັນປະສິດທິພາບທີ່ລຽບງ່າຍ ແລະ ມີປະສິດທິພາບສຳລັບຜູ້ທີ່ມັກຫຼິ້ນເກມມືຖື.
ດ້ວຍການເປີດເຜີຍຂອງ iPhone 15 Pro, Apple ຍັງສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ຂອບເຂດຂອງການຫຼິ້ນເກມມືຖື. ອຸປະກອນນີ້ສັນຍາວ່າຈະໃຫ້ປະສົບການການຫຼິ້ນເກມທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ, ການນໍາເອົາຄອນໂຊນຄຸນນະພາບສູງແລະເກມ PC ກັບເວທີມືຖື.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ເຫດການ Apple Wonderlust
– ໂຮງງານ Logan, IGN
ນິຍາມ:
– ເກມ AAA: ງົບປະມານສູງ, ວິດີໂອເກມຄຸນນະພາບສູງທີ່ພັດທະນາໂດຍສະຕູດິໂອໃຫຍ່ ແລະຜູ້ເຜີຍແຜ່.
– Ray tracing: ເຕັກນິກການສະແດງຜົນທີ່ຈຳລອງພຶດຕິກຳຂອງແສງໃນສະພາບແວດລ້ອມສະເໝືອນຈິງ, ສ້າງຜົນກະທົບຂອງແສງຕົວຈິງໃນວິດີໂອເກມ.
– GPU: ໜ່ວຍປະມວນຜົນກາຟິກ, ວົງຈອນເອເລັກໂຕຣນິກພິເສດທີ່ເລັ່ງການສ້າງຮູບພາບ ແລະກາຟິກໃນລະບົບຄອມພິວເຕີ.