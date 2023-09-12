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iPhone 15 ລຸ້ນໃໝ່ທີ່ຈະຖືກເປີດເຜີຍ: ສິ່ງທີ່ຄາດຫວັງ

ByRobert Andrew

Sep 12, 2023
iPhone 15 ລຸ້ນໃໝ່ທີ່ຈະຖືກເປີດເຜີຍ: ສິ່ງທີ່ຄາດຫວັງ

Apple ກຳ ລັງຈະເປີດເຜີຍສະມາດໂຟນລຸ້ນ ໃໝ່ ລຸ້ນ ໃໝ່ ຂອງມັນຢູ່ໃນງານເປີດຕົວທີ່ເອີ້ນວ່າ "Wanderlust." ຍັກໃຫຍ່ເຕັກໂນໂລຢີຈະເປີດຕົວ iPhone 15 ແລະ iPhone 15 Pro ລຸ້ນ ໃໝ່, ອັບເດດ iPhone 14 ລຸ້ນປີທີ່ຜ່ານມາ. ເຫດການດັ່ງກ່າວເກີດຂຶ້ນໃນຊ່ວງເວລາທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບ Apple, ໂດຍມີຄວາມຕ້ອງການທົ່ວໂລກສໍາລັບໂທລະສັບສະຫຼາດໃຫມ່ທີ່ຕໍ່າສຸດໃນຮອບຫນຶ່ງທົດສະວັດ. ຜູ້ຜະລິດ iPhone ຈະເປັນເຈົ້າພາບຈັດງານທີ່ Steve Jobs Theatre ທີ່ Apple Park ໃນຄາລິຟໍເນຍ. ຫົວຂໍ້ສຳຄັນຈະຖືກຖ່າຍທອດສົດຢູ່ YouTube.

iPhone 15 ຄາດວ່າຈະອອກໃນວັນສຸກ, ເດືອນກັນຍາ 22, ໂດຍມີການສັ່ງຈອງລ່ວງໜ້າໃນວັນທີ 15 ກັນຍາ. Apple ຄາດວ່າຈະເປີດຕົວ iPhone 15 Pro ສອງຮຸ່ນ - ຮຸ່ນປົກກະຕິຫນຶ່ງທີ່ມີຈໍສະແດງຜົນ 6.1 ນິ້ວແລະຂະຫນາດໃຫຍ່ກວ່າ. iPhone 15 Pro Max ທີ່ມີຫນ້າຈໍ 6.7 ນິ້ວ. iPhone 15 ແລະ iPhone 15 Plus, ໂທລະສັບສະຫຼາດທີ່ມີປະສິດທິພາບຫນ້ອຍ, ຍັງຄາດວ່າຈະເປັນ.

iPhone 15 ລຸ້ນ ໃໝ່ ຄາດວ່າຈະມີ microchip ທີ່ຍົກລະດັບ, A17 Bionic, ເຊິ່ງຈະໃຫ້ໂປເຊດເຊີທີ່ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນແລະປັບປຸງຊີວິດຫມໍ້ໄຟ. ຮຸ່ນ Pro ຈະຖືກສ້າງຂຶ້ນດ້ວຍກອບ titanium ສໍາລັບອຸປະກອນທີ່ເບົາກວ່າແລະທົນທານກວ່າ. iPhone 15 ລຸ້ນທັງໝົດມີຂ່າວລືວ່າມີຈໍສະແດງຜົນທີ່ສາມາດປັບຕົວໄດ້ດ້ວຍກ້ອງຖ່າຍຮູບຮູສຽບຢູ່ດ້ານເທິງຂອງໂທລະສັບ, ເຊິ່ງເຮັດດ້ວຍການອອກແບບ “notch”.

ການຍົກລະດັບກ້ອງຖ່າຍຮູບຄາດວ່າຈະເປັນຈຸດປະສານງານຂອງການເປີດຕົວ iPhone 15. ຮຸ່ນລະດັບເລີ່ມຕົ້ນຈະມີກ້ອງຖ່າຍຮູບກວ້າງທີ່ມີປະສິດທິພາບກວ່າ, ໃນຂະນະທີ່ຕົວແບບ Pro ອາດຈະປະກອບມີເລນກ້ອງຖ່າຍຮູບ "periscope" ສໍາລັບຄວາມສາມາດໃນການຊູມທີ່ປັບປຸງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ປຸ່ມປິດສຽງຢູ່ດ້ານຂ້າງຂອງໂທລະສັບອາດຈະຖືກປ່ຽນແທນດ້ວຍປຸ່ມ “ປະຕິບັດ” ທີ່ສາມາດຂຽນໂປຣແກຣມໄດ້.

iPhone 15 ລຸ້ນໃໝ່ຍັງຈະໃຊ້ສາຍສາກ USB-C, ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບ ເພື່ອເຮັດມາດຕະຖານເຄື່ອງສາກ ແລະ ຕ້ານສິ່ງເສດເຫຼືອອີເລັກໂທຣນິກ. ສາຍໃໝ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ສາຍເກົ່າບໍ່ມີປະໂຫຍດຕໍ່ການສາກໄຟ. Apple Watch Series 9 ຍັງຄາດວ່າຈະຖືກປ່ອຍອອກມາ, ພ້ອມກັບການອັບເດດທີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງ Apple Watch Ultra ແລະຫູຟັງ AirPod.

ຍັງບໍ່ທັນມີຂໍ້ມູນລາຄາຂອງ iPhone 15 ອອກມາເທື່ອ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Bloomberg, Nikkei, Apple

By Robert Andrew

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