Apple ເປີດຕົວ iPhone 15, Apple Watch Series 9 ແລະ AirPods Pro 2 ດ້ວຍການສາກ USB-C

Apple ຫາກໍ່ປະກາດຜະລິດຕະພັນໃໝ່ທີ່ຄາດວ່າຈະເປັນຢ່າງສູງໃນປີ 2023, ລວມທັງ iPhone 15, Apple Watch Series 9, ແລະ AirPods Pro 2 ທີ່ມີການສາກດ້ວຍ USB-C. iPhone 15 ມາພ້ອມກັບການປ່ຽນເປັນ USB-C ແລະການຊູມກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ຂະຫຍາຍສໍາລັບຮູບແບບ Pro ຂອງມັນ. ບໍລິສັດຫວັງວ່າການສະເຫນີໃຫມ່ເຫຼົ່ານີ້ຈະດຶງດູດລູກຄ້າໃຫ້ຍົກລະດັບແລະປີ້ນກັບລາຄາຮຸ້ນທີ່ຜ່ານມາ.
ລຸ້ນປົກກະຕິ ແລະຂະໜາດບວກຂອງ iPhone 15 ຮັກສາອົງປະກອບການອອກແບບຂອງລຸ້ນກ່ອນໜ້າ, ລວມທັງດ້ານອາລູມີນຽມ ແລະຫຼັງແກ້ວ ແລະດ້ານໜ້າ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ດຽວນີ້ພວກມັນມີຂອບຮູບຊົງໃໝ່ ແລະແຜ່ນຕັດ “ເກາະແບບເຄື່ອນໄຫວ” ນ້ອຍກວ່າຢູ່ເທິງສຸດຂອງໜ້າຈໍ. ລະບົບກ້ອງຖ່າຍຮູບຄູ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ມີເຊັນເຊີຫຼັກ 48 ລ້ານພິກເຊລແລະການຊູມ optical 2x.
ຮູບແບບໃຫມ່ຍັງອວດຫນ້າຈໍທີ່ສົດໃສເປັນສອງເທົ່າ, ເຮັດໃຫ້ສາມາດອ່ານນອກໄດ້ດີກວ່າ. ຄຸນນະສົມບັດທີ່ໂດດເດັ່ນອີກອັນຫນຶ່ງແມ່ນການນໍາພອດ USB-C, ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ການສາກໄຟແລະເຂົ້າກັນໄດ້ກັບອຸປະກອນຕ່າງໆ. ໂທລະສັບມີຊິບ A16 ແລະຈະວາງຂາຍໃນຮ້ານໃນວັນທີ 22 ກັນຍາ, ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນທີ່ £799 ($799) ສໍາລັບ iPhone 15 ແລະ £899 ($899) ສໍາລັບ iPhone 15 Plus.
ຮຸ່ນ iPhone 15 Pro ແລະ 15 Pro Max ລະດັບສູງໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບຫຼາຍທີ່ສຸດໃນປີນີ້, ລວມທັງ bezels ຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າ, ແກ້ວດ້ານຫລັງຂອງອາກາດຫນາວ, ແລະດ້ານ titanium ສໍາລັບການປັບປຸງຄວາມທົນທານແລະນ້ໍາຫນັກທີ່ເບົາກວ່າ. ປຸ່ມປິດສຽງໄດ້ຖືກປ່ຽນແທນດ້ວຍປຸ່ມປະຕິບັດທີ່ສາມາດປະຕິບັດຫຼາຍຫນ້າທີ່. ໂມເດລເຫຼົ່ານີ້ຍັງມີຊິບ A17 Pro ສໍາລັບການປັບປຸງປະສິດທິພາບ, ພອດ USB-C ທີ່ໄວຂຶ້ນ, ແລະກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ດີກວ່າ. iPhone 15 Pro Max, ໂດຍສະເພາະ, ມາພ້ອມກັບກ້ອງຖ່າຍຮູບ telephoto 12MP ທີ່ສະຫນອງການຊູມ optical 5x, ຄ້າຍຄືກັບໂທລະສັບ Samsung ແລະ Google.
Apple ຍັງໄດ້ນໍາສະເຫນີ Apple Watch Series 9 ແລະ Ultra 2. Series 9 ຮັກສາການອອກແບບທີ່ຄຸ້ນເຄີຍໃນຂະນະທີ່ສະເຫນີຊິບ S9 ໃຫມ່ສໍາລັບການປະມວນຜົນໄວແລະຫນ້າຈໍທີ່ສະຫວ່າງກວ່າ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, Ultra 2, ມີຫນ້າຈໍ 3,000nit ທີ່ສະຫວ່າງກວ່າແລະກໍລະນີທີ່ເຮັດຈາກ 95% titanium ທີ່ໃຊ້ຄືນໃຫມ່. ທັງສອງລຸ້ນຈະມີລາຄາເລີ່ມຕົ້ນທີ່ £399 ($399) ສຳລັບ Apple Watch Series 9 ແລະ £799 ($799) ສຳລັບ Watch Ultra Series 2.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ຜະລິດຕະພັນຫລ້າສຸດຂອງ Apple ສະແດງໃຫ້ເຫັນການປັບປຸງປະສິດທິພາບ, ການອອກແບບ, ແລະຄວາມຍືນຍົງ. ການສະເຫນີໃຫມ່ເຫຼົ່ານີ້ມີກໍານົດທີ່ຈະຕີຮ້ານຄ້າໃນວັນທີ 22 ກັນຍາ, ແລະ Apple ຫວັງວ່າພວກເຂົາຈະຮັກສາຄວາມສົນໃຈຂອງລູກຄ້າແລະເພີ່ມຕໍາແຫນ່ງຕະຫຼາດຂອງຕົນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ຫົວຂໍ້ບົດຄວາມ: Apple ປະກາດ iPhone 15 ແລະ iPhone 15 Pro ທີ່ມີ USB-C ແລະເພີ່ມການຊູມກ້ອງຖ່າຍຮູບ.
– ຫົວຂໍ້ບົດຄວາມ: Apple ປະກາດ smartwatches Apple Watch Series 9 ແລະ Ultra 2