ບົດລາຍງານທີ່ຜ່ານມາໄດ້ຮົ່ວໄຫລລາຍລະອຽດທີ່ສໍາຄັນກ່ຽວກັບຊຸດ iPhone 15 ທີ່ຈະມາເຖິງ, ລວມທັງ iPhone 15, iPhone 15 Pro, ແລະ iPhone 15 Pro Max. ບົດລາຍງານໄດ້ເປີດເຜີຍນ້ໍາຫນັກແລະການວັດແທກຂອງໂທລະສັບສະຫຼາດທີ່ຄາດວ່າຈະສູງເຫຼົ່ານີ້, ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ພວກເຮົາສາມາດຄາດຫວັງຈາກໂທລະສັບມືຖືລຸ້ນຕໍ່ໄປຂອງ Apple.
ອີງຕາມແຫຼ່ງທີ່ບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່ທີ່ອ້າງເຖິງໂດຍ MacRumors, iPhone 15 ຈະມີຂະຫນາດຂອງ 147.6 × 71.6 × 7.8 ມມແລະນ້ໍາຫນັກ 171g, ເກືອບຄືກັນກັບລຸ້ນກ່ອນ, iPhone 14, ເຊິ່ງວັດແທກ 146.7 × 71.5 × 7.8 ມມແລະນ້ໍາຫນັກ 172g. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຮູບແບບທີ່ຈະມາເຖິງຄາດວ່າຈະມີນ້ໍາຫນັກເບົາກວ່າຫນຶ່ງກຼາມ. ເຊັ່ນດຽວກັນ, iPhone 15 Plus ຈະຮັກສາຕົວເຄື່ອງອາລູມິນຽມ 6013 T6 ຄືກັນກັບຮຸ່ນ 2022.
ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຮຸ່ນ Pro ຂອງ iPhone 15 lineup ອາດຈະເຫັນການປ່ຽນແປງທີ່ສໍາຄັນກວ່າ. ມີຂ່າວລືວ່າ iPhone 15 Pro ຈະມີຂະໜາດ 146.6×70.6×8.25 ມມ ແລະ ນ້ຳໜັກ 188 ກຣາມ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, iPhone 14 Pro ວັດແທກ 147.5 × 71.5 × 7.85 ມມແລະນ້ໍາຫນັກ 206g. ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມຫນາເລັກນ້ອຍ, ນ້ໍາຫນັກຂອງ iPhone 15 Pro ໄດ້ຖືກກ່າວວ່າໄດ້ຫຼຸດລົງ 8.73 ສ່ວນຮ້ອຍ.
ນອກຈາກນັ້ນ, iPhone 14 Pro Max, ທີ່ເປີດຕົວໃນປີກາຍນີ້, ມີຂະຫນາດ 160.7 × 77.6 × 7.85 ມມແລະນ້ໍາຫນັກ 240g. ຜູ້ສືບທອດ, iPhone 15 Pro Max, ຄາດວ່າຈະມີນ້ໍາຫນັກ 221g ແລະວັດແທກ 159.9 × 76.7 × 8.25 ມມ, ເຮັດໃຫ້ມັນເບົາກວ່າລຸ້ນກ່ອນ 7.91 ສ່ວນຮ້ອຍ.
iPhone 15 Pro ແລະ iPhone 15 Pro Max ມີຂ່າວລືວ່າຈະມີຕົວເຄື່ອງ titanium ແທນທີ່ຈະເປັນສະແຕນເລດ. ການປ່ຽນແປງນີ້ແມ່ນຄາດວ່າຈະເຮັດໃຫ້ໂທລະສັບສະຫຼາດມີນ້ໍາຫນັກເບົາແລະທົນທານຫຼາຍ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, iPhone 15 ແລະ iPhone 15 Plus ຄາດວ່າຈະຮັກສາຕົວເຄື່ອງອາລູມິນຽມ, ແນະນໍາວ່ານ້ໍາຫນັກຂອງພວກມັນຈະບໍ່ປ່ຽນແປງ.
ໃນຂະນະທີ່ການຫຼຸດນ້ຳໜັກສຳລັບລຸ້ນ Pro ອາດຈະໜ້ອຍທີ່ສຸດ, ຕົວເຄື່ອງທີ່ອ່ອນກວ່າສາມາດຊ່ວຍຊົດເຊີຍນ້ຳໜັກເພີ່ມເຕີມຂອງກະເປົ໋າປ້ອງກັນໄດ້. ການຄາດຄະເນທີ່ຜ່ານມາຄາດຄະເນວ່າ iPhone 15 Pro ຈະມີນ້ໍາຫນັກ 191g ແລະ iPhone 15 Pro Max ຈະມີນ້ໍາຫນັກ 221g ເນື່ອງຈາກການປ່ຽນເປັນຕົວຖັງ titanium.
ໃນຂະນະທີ່ເຫດການເປີດຕົວຢ່າງເປັນທາງການຂອງ Apple ທີ່ມີຊື່ວ່າ 'Wonderlust' ໃກ້ເຂົ້າມາໃນເດືອນກັນຍາ, ລາຍລະອຽດທີ່ຮົ່ວໄຫລເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນເຖິງ iPhone 15 ທີ່ຈະມາເຖິງ. ດ້ວຍການວັດແທກທີ່ສອດຄ່ອງກັນສໍາລັບແບບປົກກະຕິແລະການຫຼຸດຜ່ອນນ້ໍາຫນັກທີ່ສັງເກດເຫັນສໍາລັບຮຸ່ນ Pro, fans Apple ສາມາດຫວັງວ່າຈະໄດ້ສະມາດໂຟນລຸ້ນໃຫມ່ທີ່ເງົາງາມແລະນ້ໍາຫນັກເບົາ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– MacRumors